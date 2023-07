Oficialu: „Baskonia“ atsisveikino su Roku Giedraičiu

Vitorijos „Baskonia“ komanda penktadienį oficialiai atsisveikino su Roku Giedraičiu. Lietuvis šiame klube praleido pastaruosius trejus metus.

Ispanijos žiniasklaidos priemonė „El Correo“ skelbia, kad be klubo likęs R. Giedraitis domina kitas tris Eurolygos komandos.

Lietuvį savo gretose norėtų matyti Belgrado „Crvena Zvezda“, Stambulo „Anadolu Efes“ ir Milano „AX Armani“ ekipos.

Mila esker, Rokas Giedraitis!



Thank you and good luck, @giedraitis31