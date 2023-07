Italijos talentą įveikęs Džokovičius tapo rekordininku ir žais Vimbldono finale

Antroji pasaulio raketė Novakas Džokovičius sekmadienį žais jau 35-ajame „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyrų finale. 36-erių serbas į Vimbldono finalą pateko pusfinalyje 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) įveikdamas Italijos talentą Janniką Sinnerį (ATP-8).

Novak Djokovic has become the first player in history to reach 35 Grand Slam singles finals 🤯#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/8NYR6dTEdy