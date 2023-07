Kai medaliai nekelia džiaugsmo – trys plaukimo žvaigždės dėl psichologinių bėdų praleidžia pasaulio čempionatą

Visi Lietuvoje žino Rūtos Meilutytės sportinę istoriją. Labai anksti laimėjusi visus įmanomus titulus, baseine sportininkė susidūrė su psichologinėmis bėdomis ir anksti baigė profesionalės karjerą. Viena geriausių visų laikų Lietuvos sportininkių apie tai jau ne kartą kalbėjo viešai. Fukuokoje prasidėjusiame pasaulio čempionate nematysime net trijų aukščiausios klasės plaukikų, kurie sau ir pasauliui pripažino, kad aukso medaliai ir pasaulio rekordai gali nekelti pasitenkinimo, tad laikas pailsėti.

Pasaulio čempionate Japonijos mieste Fukuokoje nematysime net trijų plaukikų, kuriems šiuo metu priklauso penki pasaulio rekordai – tai Caelebas Dresselas, Adamas Peaty ir Kristofas Milakas.

Trys skirtingi žmonės, tačiau jų istorijos iš esmės panašios. Visiškas dominavimas plaukimo baseinuose, vienas po kito laimimi titulai, medaliai, gerinami pasaulio rekordai nebūtinai padeda jaustis laimingam.

Visi trys viešai papasakojo savo bėdas, sulaukė daug palaikymo ir gerų žodžių, tačiau jų Fukuokoje nebus. Belieka tikėtis, kad britą, amerikietį ir vengrą išvysime kitų metų olimpiniame Paryžiuje.

Caeleb Dressel / AP nuotr.

Caelebas Dresselas

Šešių pasaulio rekordų ilgajame baseine autoriui vis dar priklauso du rekordai, tačiau 26 metų amerikiečio Japonijoje neišvysime. Septynių olimpinių aukso medalių ir 15 pasaulio čempionato aukso medalių savininkas 2022 m. čempionate po 100 m laisvu stiliumi rungties atrankos pasitraukė iš varžybų ir neplaukė beveik metus.

To priežastis – psichologinės problemos. 9 mėnesius neplaukęs ir nesitreniravęs atletas vasarį grįžo į baseiną, tačiau laiko pasiekti gerą formą pritrūko. Liepos pradžioje vykusiame JAV čempionate C. Dresselas pateko tik į du finalus iš keturių, bet juose užėmė tik trečią ir penktą vietas, o to patekti į JAV rinktinę nepakako.

„Norite tikėkite, norite ne, bet didžiuojuosi savo rezultatais. Žinau, kad tai šokiruoja, nesu pratęs plaukti C finaluose, tad tai tikrai kitokia situacija. Tačiau nieko nekeisčiau iš praėjusių metų“, – AP cituoja C. Dresselą.

Caeleb Dressel / AP nuotr.

Jo treneris Anthony Nesty „The Guardian“ sakė, kad C. Dresselo mąstymas ir psichologija jau susitvarkė, tačiau fiziškai jis dar nepasirengęs varžytis aukščiausiu lygiu: „Dabar jam tiesiog reikia metų treniruočių.“

Laiko iki Paryžiaus olimpinių žaidynių yra apsčiai ir visai nenuostabu, kad tokioje konkurencinėje aplinkoje, kokia vyrauja JAV plaukimo baseinuose, kelių mėnesių treniruočių nepakako net ir tokio talento žmogui.

Adam Peaty / AP nuotr.

Adamas Peaty

Sportininkas kitas – problema ta pati. Tris sykius olimpinis, aštuonis sykius pasaulio čempionas irgi atskleidė turintis rimtų psichologinių problemų, dėl kurių pristabdė profesionalaus plaukiko karjerą. Šiuo metu A. Peaty vis dar priklauso du pasaulio rekordai, tačiau britui dabar galvoje visai ne tai.

Nuo 2015-ųjų daugiau nei vienus metus plaukimo krūtine rungtyje dominavęs britas kurį laiką nepasiekė savo geriausių rezultatų, kol šių metų balandį viešai neprabilo apie jį kamuojančias bėdas.

Interviu „The Times“ jis pripažino kenčiantis nuo depresijos, turi problemų su alkoholiu, jam diagnozuotas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADHD). Jis atskleidė, kad žemiausią tašką buvo pasiekęs 2018 metais. Iš šios duobės britas bent rezultatų prasme išlipo ir 2019 m. pasaulio čempionate iškovojo tris aukso medalius.

Adam Peaty / AP nuotr.

Vis dėlto šių metų planetos pirmenybes A. Peaty praleidžia, nors ir treniruojasi bei rengiasi dalyvauti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

„Padariau pertrauką, nes nuolat ieškojau aukso medalių ir pasaulio rekordų, tačiau vienu metu pagalvojau – ar juos pasiekęs turėsiu geresnį gyvenimą? Ne.

Tad nusprendžiau skirti laiką tam, kad pagalvočiau, kas aš esu, ko noriu iš gyvenimo, ir tik po to varžyčiausi dėl medalio. Tikiuosi, kad atėjus olimpinėms žaidynėms galėsiu vadovautis teisingomis mintimis ir visų svarbiausia – jausiuosi laimingas“, – BBC neseniai sakė A. Peaty.

Kristof Milak / AP nuotr.

Kristofas Milakas

Būdamas vos 19 metų 2019 m. pasaulio čempionate Pietų Korėjoje vengras 200 m peteliške rungtyje dominavo taip galingai, kad finale sidabro medalininką aplenkė 3 sekundėmis, gerindamas net 10 metų galiojusį Michaelo Phelpso pasaulio rekordą 0,76 sek. Pernai tėvynėje Budapešte vykusiame pasaulio čempionate nuo rekordo K. Milakas nuėmė dar 0,39 sek. Finale artimiausią varžovą jis vėl aplenkė 3 sekundėmis. Niekas vengrui 200 m rungtyje nepasipriešino ir olimpiniame Tokijuje.

Vis dėlto K. Milako pasaulio čempionate šiemet neišvysime, o priežastis ir vėl ta pati – psichologija. Vengrijos plaukimo federacija birželį išplatino pranešimą, kad didžiausia šalies plaukimo žvaigždė K. Milakas šią vasarą skirs poilsiui.

„Nesu reikiamame lygyje nei psichologiškai, nei fiziškai, kad galėčiau varžytis su geriausiais pasaulio plaukikais. Vis dar ieškau mane tenkinančio atsakymo, kodėl taip atsitiko. Puikiai save pažįstu ir suprantu, kad esu toli nuo formos, kuri leistų atiduoti 100 procentų galimybių, kurių reikia norint pasiekti viršūnę, o niekuo kitu aš nepasitenkinsiu.

Kristof Milak / AP nuotr.

Esu pasiekęs dugną, tačiau susitaikiau ir tikiuosi, kad tai gali padaryti visi kiti. Ne vienas atletas pajunta, kad reikia sustoti, žengti žingsnį atgal ir įkrauti baterijas, kad galėtum toliau siekti aukščiausių tikslų“, – cituojamas K. Milakas, pažadėjęs „greitai sugrįžti“.

Vienas jo trenerių Gyorgy Zala vėliau patikslino vengro problemas: „Visiškai aišku: monotoniškos treniruotės jį nuvargino. Fiziškai jam viskas gerai, problemų neturi, tačiau psichologiškai jis negali pakelti monotoniškų varginančių treniruočių. Jis pasiekė žemiausią tašką.“