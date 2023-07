Pasaulio čempionato 50 krūtine rungtyje – visos žvaigždės: Meilutytės favoritės statusą rodo įspūdingas skaičius

Viena laukiamiausių pasaulio plaukimo čempionato Fukuokoje rungčių tarp moterų – 50 metrų krūtine. Lietuvoje jos laukiame dėl Rūtos Meilutytės starto, tačiau ir plaukimo pasaulis su nekantrumu laukia viso būrio ryškių plaukimo žvaigždžių viename baseine.

Tvarkaraštis: atranka ir pusfinaliai – liepos 29 d., finalas – liepos 30 d.

Žvaigždės: Rūta Meilutytė, Benedetta Pilato, Lilly King, Lara van Niekerk, Eneli Jefimova, Lydia Jacoby, Anna Elendt, Tatjana Schoenmaker – visas būrys aukščiausio lygio meistrių šoks į baseiną 50 m krūtine varžybose.

Visos jos yra greitos, visos gali tikėtis laimėti auksą Fukuokoje, tačiau mes visų pirma žiūrėsime į 2022 m. čempionę R. Meilutytę.

Praėjusią vasarą Budapešte lietuvė finale atplaukė per 29,70 sek., 0,10 sek. aplenkdama B. Pilato, o L. van Niekerk atsiliko dar tiek pat (29,90).

Tiek Rūta, tiek pagrindinės jos varžovės šioje rungtyje yra plaukusios greičiau, tačiau Budapešte finale tokio laiko mūsiškei pakako. Kaip bus šį kartą? To numatyti negali niekas: būna, jog būrys greičiausių atlečių stumia viena kitą į priekį taip, kad krenta pasaulio rekordai.

Rūta Meilutytė / D. Kibirkščio / LPF nuotr.

R. Meilutytė šiemet greičiausiai plaukė per 29,79 sek. ir tai yra trečias rezultatas pasaulyje.

Tačiau Fukuokoje šį laiką Rūta jau pagerino, tiesa, plaukdama kitą distanciją. 100 m krūtine finale pirmuosius 50 metrų R. Meilutytė įveikė per 29,78 sek. – tai yra tiesiog neįtikėtinas greitis, žinant, kad netrukus reikėjo apsisukti ir plaukti dar 50 metrų.

Jeigu pažiūrėsime į lietuvės karjeros laikus plaukiant tik 50 m, greičiau nei per 28,78 sek. R. Meilutytė yra plaukusi tik 5 sykius karjeroje. Kyla natūralus klausimas, kaip greitai gali ir yra pasirengusi Fukuokoje plaukti Rūta?

Geriausias visų laikų rezultatas vis dar priklauso italei B. Pilato – 29,30 sek. 18-metė plaukikė šioje rungtyje aukso dar neturi, tik du sidabro medalius. Būdama vos 14 metų 2019-aisiais Pietų Korėjoje finale ji nusileido L. King, pernai – R. Meilutytei.

2021 m. Europos čempionate vos 16-metė B. Pilato pasiekė pasaulio rekordą, kuris nepajudinamas stovi iki šiol. Šiuo metu iš 10-ies visų laikų greičiausių plaukimų 50 m rungtyje net 4 priklauso būtent Italijos žvaigždei. Šalia 29,30 pasaulio rekordo dar yra ir 29,35, 29,50 ir 29,58 laikai.

Pastarasis laikas užfiksuotas 2022 m. Italijos čempionate, o šiemet B. Pilato greičiausiai plaukė per 29,84 sek. – tai 5-as rezultatas pasaulyje.

B. Pilato dar gali padėti ir tai, kad Fukuokoje ji iki šiol nesivaržė jokioje rungtyje. 100 m krūtine nuotolyje ją Italijoje aplenkė kitos dvi plaukikės, tiesa, Fukuokoje jos abi iškrito pusfinalyje. O gal nutiks atvirkščiai ir kol kas nestartavusi italė nejaus varžybų ritmo?

Šio sezono rungties lyderė – Pietų Afrikos Respublikos atstovė L. van Niekerk, greičiausiai plaukusi per 29,75 sek.

20 metų plaukikė bronzą 2022 metais iškovojo kiek netikėtai, nes baseine varžėsi ir greičiau sugebančios plaukti varžovės, tačiau būtent afrikietė buvo arčiausiai lyderių. Ją nuo auksinio R. Meilutytės laiko skyrė 0,2 sek., o ketvirtoje vietoje likusi kinė Tang Qianting nuo L. van Niekerk jau atsiliko 0,31 sek.

Ji yra sezono lyderė, tačiau varžovės atsilieka labai nedaug, tad norėdama iškovoti medalį L. van Niekerk gali tekti Fukuokoje gerinti ir karjeros rekordą, kuris yra 29,72 sek.

Lilly King / AP nuotr.

Šį sezoną 50 m krūtine greičiau nei per 30 sekundžių be jau išvardytų praėjusio čempionato medalininkių plaukė ir duetas iš JAV – L. King bei L. Jacoby.

R. Meilutytės vienmetė L. King praėjusiame pasaulio čempionate toli gražu nespindėjo. 50 m rungtyje ji liko tik septinta su jai prastu 30,40 sek. rezultatu, o 100 m rungtyje liko ketvirta, tiesa, laimėjo 200 m rungtį.

2023 metų pavasarį ji parodė, kai tai buvo tik vienkartinė nesėkmė ir savo formos amerikietė tikrai neprarado. JAV atrankoje prieš mėnesį L. King laimėjo visas tris rungtis ir visose plaukė kur kas greičiau nei 2022-ųjų pasaulio čempionate: 50 m įveikė per 29,77 sek. (Budapešte – 30,40), 100 metrų – per 1:04,75 min. (1:06,01), 200 metrų – per 2:20,95 min. (2:22,41).

Vis dėlto Fukuokoje L. King kol kas nepanaši į save ir tiek 100 m, tiek 200 m krūtine rungtyse liko be medalių, plaukdama toli nuo savo geriausių laikų.

Lydia Jacoby / AP nuotr.

Antroji rungties amerikietė L. Jacoby yra 100 m krūtine Tokijo olimpinė čempionė. 19-metei tai bus pirmasis pasaulio čempionatas karjeroje ir jis gali būti ypatingas.

JAV atrankoje ji fiksavo 29,81 sek. laiką, nusileisdama tik L. King ir pasiekdama karjeros rekordą. Tai aštuntas visų laikų rungties rezultatas, o amerikietė šį sezoną universitete rodė rimtą pažangą. Tiesa, JAV universitetuose plaukikai varžosi ne metrais, o jardais ir jiems kartais būna sunku pereiti prie kitų nuotolių. Vis dėlto olimpinės čempionės titulas rodo, kad L. Jacoby puikiai susitvarko aukščiausio lygio scenoje. Vieną medalį L. Jacoby jau laimėjo – 100 m krūtine rungtyje buvo trečia.

Rimtos pretendentės: po aukščiau išvardyto penketuko plaukikių, kurios per karjerą šį nuotolį įveikė greičiau nei per 30 sekundžių, rikiuojasi dar kelios atletės, svajojančios pasiekti šią ribą.

Visų pirma, tai kinė T. Qianting, užėmusi ketvirtąją vietą praėjusių metų čempionate, o karjeroje plaukusi per 30,10 sek. – tai buvo to čempionato pusfinalis. Ši plaukikė irgi dar jauna, tik 19 metų.

Dar jaunesnė yra estė E. Jefimova, tik 16-os, kuri Budapešte užėmė šeštąją vietą su 30,25 sek. laiku. Būdama tik 15-os ji užfiksavo savo karjeros rekordą – 30,08 sek. Tad magiškoji 30 sek. riba Estijos plaukimo žvaigždei yra labai arti.

Eneli Jefimova / „Vida Press“ nuotr.

Vokietė Anna Elendt irgi yra labai arti 30 sek. ribos, pernai distanciją įveikusi per 30,10 sek., o pasaulio čempionate atplaukusi per 30,22 sek. Budapešte vokietė daug ką nustebino laimėdama sidabrą 100 m nuotolyje, kai aplenkė pačią R. Meilutytę.

Šį sezoną Vokietijos atrankoje A. Elendt plaukė tik per 30,58 sek., tačiau tokį laiką vertinti sunku, nes pasaulio čempionatas, o ne šalies pirmenybės yra svarbiausias sezono startas.

Anita Bottazzo yra vienas naujesnių vardų šioje rungtyje. Šį sezoną italė pasiekė geriausią karjeros rezultatą (30,23), ko pasaulio čempionate greičiausiai pakaktų finalui pasiekti.

Airijos plaukikė Mona McSharry praėjusiame pasaulio čempionate nesivaržė, tačiau dar šį balandį fiksavo 30,29 sek. laiką. Tai yra aštuntas rezultatas šį sezoną, leidžiantis taip pat galvoti apie finalą. Be to airė savo puikią formą jau parodė 100 m rungtyje, kurioje pasiekė finalą ir užėmė 5-ąją vietą.