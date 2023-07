Vimbldono finalas – be Sabalenkos: dėl trofėjaus kovos Jabeur ir Vondroušova

Londone vykstančiame Vimbldono moterų vienetų teniso turnyre paaiškėjo antroji finalo dalyvė.

Ja tapo po atkaklios kovos antrąją pasaulio raketę palaužiusi tunisietė Ons Jabeur (WTA-6). 28-erių tenisininkė pusfinalyje 6:7(5:7), 6:4, 6:3 pranoko baltarusę Aryną Sabalenką (WTA-2).

ONS-TOPPABLE 🇹🇳@Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y