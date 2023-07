Saudo Arabijos futbolo lyga: kokie klubai kokias žvaigždes įsigijo?

Saudo Arabija 2023 metų pradžioje sudrebino futbolo rinką į savo šalį prisiviliodama vieną geriausių pastarojo 10-mečio planetos futbolininkų Cristiano Ronaldo. Atėjus vasarai arabai privilioja vis daugiau žvaigždžių. Kas tie klubai ir kokius žaidėjus jie jau suviliojo?

Saudo Arabijos futbolo lyga įkurta dar 1976 metais, tačiau iki šiol retai kam buvo įdomi. Bene garsiausias iki C. Ronaldo lygos žaidėjas buvo Odionas Ighalo, tapęs rezultatyviausiu 2021–2022 m. sezono žaidėju.

Tituluočiausias šalie klubas – 18 kartų lygą laimėjęs „Al-Hilal“, po 9 titulus turi „Al-Nassr“ ir praėjusio sezono čempionas „Al-Ittihad“.

2017–2018 m. sezone lygoje buvo 14 žaidėjų, vėliau ji išaugo iki 16-os, o nuo kito sezono lygoje startuos 18 komandų.

Saudo Arabijos karališkajai šeimai priklausantis „Public Investment Fund“ investicinis fondas neseniai įsigijo kontrolinį keturių klubų – „Al-Hilal“, „Al-Nassr“, „Al-Ittihad“ ir „Al-Ahli“ – paketą. Šis fondas valdo „Newcastle United“ klubą.

Saudo Arabijos lygoje galioja legionierių taisyklė. Nuo kito sezono komandoje gali būti 8 žaidėjai iš užsienio, bet tik 7 įtraukiami į rungytnių paraišką.

„Abha“

Klubas dar 2017–2018 m. žaidė trečiajame divizione, bet du sezonus iš eilės kilo į viršų, praėjusį sezoną baigė 12-oje pozicijoje, tačiau niekada neiškovojęs didesnio trofėjaus.

Garsiausios klubo pavardės: buvęs Lenkijos rinktinės treneris Czeslawas Michniewiczius bei futbolininkas Felipe Caicedo. 34 m. Ekvadoro rinktinės žaidėjas yra rungtyniavęs „Manchester City“ ekipoje.

„Al-Ahli“

Vienas garsiausių šalies klubų praėjusiame sezono žaidė antrajame divizione, tačiau iškovojo teisę kilti aukštyn. Klubas yra įsikūręs sostinėje Džedoje ir 62 tūkst. vietų stadionu dalijasi su „Al-Ittihad“ ekipa. Kol kas ekipa vis dar neturi trenerio.

Garsiausi žaidėjai: šią vasarą įsigytas buvęs „Chelsea“ vartininkas Edouardas Mendy bei buvęs „Liverpool“ puolėjas Roberto Firmino. Klube rungtyniauja ir anksčiau „Premier“ lygos klubuose „Leeds“ ir „Swansea“ žaidęs Ezgjanas Alioski bei Modou Barrowas.

„Al-Fateh“

Pernai klubas lygoje finišavo šeštas, o šią vasarą treneriu paskyrė buvusį „West Ham“ strategą Slaveną Biličių. Garsiausias žaidėjas – vienerias rungtynes Ispanijos rinktinėje kadaise sužaidęs buvęs „Barcelona“ narys Cristianas Tello.

„Al-Fayha“

2017 m. lygos ir 2022 m. Karaliaus taurės laimėtojai rungtyniauja vos 7 tūkst. vietų stadione. Klubą treniruoja serbas Vykas Rasovičius, o bene garsiausias žaidėjas, bent jau puikiai žinomas Italijoje, yra makedonas Aleksandaras Trajkovskis, kurio įvartis užkirto Italijai patekimą į 2022 m. pasaulio čempionatą.

„Al-Hazem“

Iš žemesnio diviziono pakilusi komanda, iš esmės nykštukė ir šioje lygoje, neturinti nė vieno ryškaus žaidėjo iš Senojo žemyno. Treneriu dirba portugalas Filipe Gouveia.

„Al-Hilal“

18 kartų Saudo Arabijos ir 4 sykius Azijos Čempionų lygos laimėtojai. Šią vasarą prie komandos vairo stojo buvęs Lisabonos „Benfica“ treneris Jorge Jesusas, kuriame vienu metu piešta kur kas ryškesnė ateitis.

Šią vasarą komanda sumokėjo net 47 mln. svarų „Wolves“ už Rubeną Nevesą, iš „Chelsea“ įsigijo gynėją Kalidou Koulibaly. Naujausias klubo pirkinys – už 40 mln. eurų iš Romos „Lazio“ įsigytas serbas Sergejus Milinkovičius-Savičius.

Klubas rungtyniauja didžiausiame lygos stadione, kuriame telpa virš 68 tūkst. žiūrovų.

Born to be a “HERO” 💙 Raised as a “CHAMPION” 🥇🦅 pic.twitter.com/XC3oZwgEBe

„Al-Ittihad“

Praėjusio sezono Saudo Arabijos lygos čempionai vasarą kol kas sužvejojo patį garsiausią vardą – Karimą Benzemą. Komanda įkurta dar 1927 m. ir yra seniausia šalyje.

Klubą treniruoja portugalas Nuno Espirito Santo, anksčiau dirbęs „Tottenham“ ekipoje. Jis su klubu ir iškovojo trofėjų pernai.

Be K. Benzemos ekipą vasarą prisiviliojo kitą prancūzą N`Golo Kante, portugalą Jota, taip pat klube rungtyniauja „Wets Brom“ žaidęs tunisietis Ahmedas Hegazi.

„Al-Nassr“

C. Ronaldo klubas praėjusiame sezone liko antras, nors garsusis naujokas ir spėjo pelnyti 14 įvarčių. Į klubą vasarą atvyko portugalas treneris Luisas Castro.

Šią vasarą komanda iš „Inter“ priviliojo kroatą Marcelo Brozovičių, o komandoje rungtyniauja buvęs „Arsenal“ vartininkas Davidas Ospina, Argentinos rinktinės narys Gonzalo Martinezas bei „Benfica“ žaidęs Talisca.

„Al-Okhdood“

Prieš 5 metus dar trečioje lygoje žaidęs klubas neturi nei trofėjų, nei garsių vardų. Komandą treniruoja Jorge Mendonca, kurio aukščiausias taškas Europoje buvo Anglijos klubo „Reading“ trenerio asistento postas.

„Al-Read“

Irgi viena mažesnių šalies komandų, neturinti ryškių vardų, o šiuo metu – dar ir trenerio.

„Al-Ettifaq“

Dar 1945 m. įkurta komanda, dukart laimėjusi lygą, pernai finišavusi septinta.

Garsiausias vardas – „Liverpool“ legenda Stevenas Gerrardas, stojęs treniruoti komandos šią vasarą. Vokietis Aminas Younesas yra žaidęs savo šalies rinktinėje, švedas Robinas Quaisonas – savo.

Describe how happy you are in one word ______ 👇#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/kXWQR7FaWH