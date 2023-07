Pokyčiai NBA: treneriai turės galimybę antram iššūkiui, o krepšininkai privalės mažiau vaidinti

Stipriausioje planetos krepšinio lygoje kitą sezoną atsiras kelios naujos taisyklės. Pirmoji suteiks galimybę treneriams pasinaudoti dar vienu iššūkiu, o antroji galimai paskatins krepšininkus mažiau vaidinti. Apie tai pranešė pati NBA organizacija.

Nuo kito sezono komandų treneriai turės progą du sykius paprašyti vaizdo peržiūros, tačiau antrasis noras bus patenkinamas tik tada, jeigu pirmasis iššūkis pasibaigs sėkmingai ir arbitrai pakeis savo sprendimą.

Iki šiol strategai turėjo po vieną iššūkio galimybę per rungtynes ir tai jų netenkino. Ne vienerius metus buvo prašoma pokyčio, kuris įvyks jau 2023-2024 m. sezone.

Just in: The NBA Board of Governors has approved two new gameplay changes for the 2023-24 season, per sources:



- In-game penalty for flops resulting in technical foul free throw

- A second coach’s challenge awarded if first challenge is successful