Vimbldono turnyro pusfinalyje – Džokovičiaus ir Sinnerio akistata

Vimbldono vyrų vienetų teniso turnyre paaiškėjo pirmoji pusfinalio pora – tarpusavyje jėgas išbandys 2-oji ir 8-oji pasaulio raketės.

Pirmajame ketvirtfinalyje triumfavo italas Jannikas Sinneris (ATP-8), kuris jau vien patekęs į šį etapą pasiėkė geriausią karjeros rezultatą.

The sound off Sinner's racket is something to behold 💥 #Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/5QR8bBCMp8

Jis kovoje dėl patekimo į pusfinalį 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 pranoko Romaną Safiuliną (ATP-92).

J. Sinneris tapo vos trečiuoju italu, pasiekusiu Vimbldono turnyro pusfinalio etapą.

Perspektyvaus italo pusfinalyje laukia Vimbldono turnyro karalius Novakas Džokovičius (ATP-2), ketvirtfinalyje pratęsęs savo pergalių seriją iki 33-ejų.

N. Džokovičiui neprilygo Andrejus Rubliovas (ATP-7) – serbas laimėjo 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Antroji pasaulio raketė kovoja dėl savo aštuntojo Vimbldono turnyro trofėjaus.

The quest for number eight continues. @DjokerNole comes from a set down to defeat Andrey Rublev 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 to advance to his 46th Grand Slam semi-final 👏#Wimbledon pic.twitter.com/SfkYzYzm7b