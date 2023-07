Čehas toliau rodo raumenis – Slovėnijos čempionate diskas vėl leidosi už 70 metrų ribos

Pasaulio disko metimo čempionas ir 2023-iųjų sezono planetos lyderis Kristjanas Čehas ir toliau demonstruoja nepriekaištingą sportinę formą. 24-erių diskininkas triumfavo Slovėnijos čempionate, o jo mestas įrankis vėl skriejo itin toli.

Geriausiu savo mėginimu K. Čehas užfiksavo 70,54 m rezultatą ir taip jau ketvirtą sykį šį sezoną įveikė didmeistrišką 70 m ribą.

Over 70 metres again! 🫨



Kristjan Ceh pulls out a throw of 70.54m at the Slovenian Championships in Velenje! 🇸🇮 pic.twitter.com/J0uumXJ1yf