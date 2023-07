Jaunatviškas Vimbldono ketvirtfinalis – Alcarazas susitiks su Rune

Londone vykstančiame Vimbldono teniso turnyre paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio vyrų pora.

Pirmoji planetos raketė ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) aštuntfinalyje 3:6, 6:3, 6:3, 6:3 palaužė italą Matteo Berrettini (ATP-38).

A touch of class from @carlosalcaraz as he applauds his opponent Matteo Berrettini 👏#Wimbledon pic.twitter.com/StQXPYyGax