„Šiaulius“ papildė puolėjas iš JAV

Naujajame LKL sezone geltonai juodus marškinėlius „Šiaulių“ ekipoje apsivilks 205 cm ūgio krepšininkas Antwanas Walkeris, su kuriuo pasirašyta dvejų metų sutartis, skelbiama klubo pranešime.

Amerikiečiui puolėjui „Šiauliai“ taps pirmąja stotele po studijų JAV. Paskutiniame sezone atstovaudamas „Bryant Bulldogs“ universitetui NCAA pirmenybėse 27-erių žaidėjas rinko 12,8 taško, 7,2 atkovoto kamuolio bei 1,3 rezultatyvaus perdavimo statistinius rodiklius.

Kieta gynyba pasižymintis A. Walkeris praėjusiais metais Rytų divizione rikiavosi trečioje vietoje pagal atliekamus blokus per rungtynes (vid. 1,1).

„Antwanas rungtyniauja sunkiuoju kraštu, bet dėl gebėjimų gintis prieš įvairaus ūgio krepšininkus galės slinktis tiek į lengvo krašto, tiek į vidurio puolėjo pozicijas. Jis turi staigias rankas ir gerus įgūdžius blokuoti varžovų metimus. Jo buvimas aikštelėje suteiks mums nemažai variantų, – krepšininko gynybines savybes išskyrė ir vyr. treneris N. Mazuras. – Be to, Antwanas yra geras metikas, tad stengsimės išnaudoti jį įvairiose situacijose. Mes norime augančių žaidėjų, kurie siektų mokytis ir tobulėti, būtent to tikimės iš jo.“

Be komandos naujokų A. Walkerio bei K. Giedraičio sutartis su „Šiauliais“ kitam sezonui turi P. Danusevičius, E. Stankevičius, D. Baslykas bei J. Rubinas. Taip pat klubas turi galimybę aktyvuoti pliusą sutartyje su po operacijos reabilitaciją atliekančiu N. Bezbradica.