NBA Vasaros lygoje – Wembanyamos debiutas su „Spurs“ apranga

Pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas prancūzas Victoras Wembanyama debiutavo NBA Vasaros lygoje.

19-metis krepšininkas nepasižymėjo taiklumu, bet jo atstovaujama San Antonijaus „Spurs“ 76:68 (15:12, 23:14, 20:19, 18:23) pranoko Šarlotės „Hornets“.

V. Wembanyama žaidė 27 minutes, pelnė 9 taškus (1/7 dvit., 1/6 trit., 4/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 5 metimus ir 3 kartus prarado kamuolį.

Prancūzo debiutą „Thomas & Mack“ arenoje stebėjo beveik 20 tūkst. žiūrovų.

Be to, šiame mače žaidė ir antrasis naujokų biržos šaukimas – „Hornets“ garbę ginantis Brandonas Milleris. Jis per 31 minutę įmetė 16 taškų (2/5 dvit., 3/10 trit., 3/6 baud.), atkovojo 11, perėmė 3 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.

Nugalėtojų gretose išsiskyrė Julianas Champagnie, surinkęs 20 taškų.