Per 2 mėnesius pasiūlymo nesulaukusi Petronytė nusivylusi palieka „Kibirkštį“: buvo daug kalbama – mažai daroma

Prieš metus nusprendusi grįžti rungtyniauti į Lietuvą viena geriausių šalies krepšininkių Gintarė Petronytė moterų krepšiniui įpūtė vilties. Rinktinės žaidėjas subūręs Vilniaus „Kibirkšties“ klubas grįžo į Europos taurę ir net pateko į atkrintamąsias, tačiau komandos lyderė nusivylė supratusi, kad žadėto tęstinumo nėra: „Laukiau 2 mėnesius pasiūlymo, nesulaukiau, išvažiuoju.“

34-erių krepšininkė karjerą tęs Turkijoje, Kaiserio „Melikgazi“ klube, nors karjerą tikėjosi baigti Lietuvoje.

„Viskas labai paprasta. Laukiau 2 mėnesius pasiūlymo, nesulaukiau, išvažiuoju. Atvažiavau giliai širdimi galvodama čia ir pabaigti karjerą, patikėjusi transliuota žinute apie ilgalaikę perspektyvą, apie komandą sudarytą rinktinės pagrindu. Tačiau pamačiau, kad buvo daug kalbama, bet mažai daroma. Gaila, kad taip yra, bet kaip gali tikėti tomis kalbomis, kai dabar liepos mėnuo ir nė viena žaidėja neturi kontrakto. Pasižiūrėjus į rinktinės žaidėjas, tai 90 proc. jų jau yra pasirašiusios kontraktus su kitais klubais, nes niekas nelaukia, visos galvoja apie savo ateitį“, – atskleidė G. Petronytė.

LRT nepavyko susisiekti su „Kibirkšties“ vadovu Gyčiu Šukiu. Klubas vis dar nepaskelbė, kad G. Petronytė palieka komandą, o paskutinės naujienos – apie komandos triumfą praėjusiame sezone.

Gintarė Petronytė / S. Čirbos nuotr.

Išsamiame interviu G. Petronytė kalbėjo apie Lietuvos moterų krepšinio pragiedrulius ir skaudulius:

– Kodėl nusprendėte palikti Vilniaus ekipą ir išvykti į Turkiją?

– Kai jau pasirašiau kontraktą su Turkijos klubu, tą pačią dieną man paskambino ir iš „Kibirkšties“. Gavosi paradoksas, bet jau buvo per vėlu kažką daryti. Išgirdau, kad komanda vėl žais Europos taurėje ir planuoja formuoti gerą komandą. Linkiu jiems didžiausios sėkmės, nes nors ir išvykstu, aš noriu, kad viskas būtų gerai šiai komandai. Norisi tikėti Lietuvos moterų krepšinio atgimimu. Taip, jie gal viską daro ne taip ir klysta, daro per vėlai, bet norisi tikėti, kad tai nebus vienadienis projektas.

– Ar „Kibirkštis“ su jumis kalbėjo apie galimybę pratęsti kontraktą po sezono?

– Nebuvo jokių kalbų. Buvome susikoncentravę gerai pabaigti praėjusį sezoną, atšventėme sėkmingą sezono pabaigą ir išsiskirstėme. Daugiau jokių kalbų nebuvo, bet mes su žaidėjomis tarpusavyje šnekamės ir su treneriais kalbėjomės, kurie taip pat neturi kontraktų. Visi buvome apsupti didžiulės nežinomybės.

Gintarė Petronytė / S. Čirbos nuotr.

– Kodėl nusprendėte karjerą tęsti būtent Kaiserio ekipoje?

– Tik pasibaigus sezonui gavau nemažai pasiūlymų iš užsienio komandų, bet jų nesvarsčiau, nes galvojau, kad liksiu Lietuvoje, bet jokių pasiūlymų iš Vilniaus klubo nesulaukiau ir tada paskambino Turkijos klubas. Jo ambicijos didelės, nors praėjęs sezonas nebuvo sėkmingas, bet jis turi gilias moterų krepšinio tradicijas. Nusprendžiau, kad noriu dar pabandyti ir pažiūrėti, ar galiu grįžti į tą aukščiausią lygį.

– Jums 34-eri. Ar jaučiate, kad tų sezonų jau nedaug liko ar dar yra jėgų ir noro?

– Aš manau, kad mano karjera jau tikrai nebebus ilga. Tai tikrai gali būti ir paskutiniai metai. Šiuo metu sveikata gera, nors praėjusį sezoną žaidžiau tikrai daug, krūvis buvo didelis, Europos taurėje teko ir po 40 minučių žaisti. Po sezono gerai pailsėjau ir jau pradedu sportuoti.

– Ką jūs pamatėte Lietuvos moterų krepšinyje per tuos metus, kai čia sugrįžote po ilgos pertraukos?

– Žaisdama užsienyje aš visada sekiau situaciją, man visada tai rūpėjo ir aš mačiau tokią juodą pelkę, žinojau, kad yra blogai. Pernai aš pamačiau saulės spindulėlį. Su rinktine viskas buvo gerai – buvo pilna arena, geri rezultatai iki lemiamų rungtynių su Ukraina.

„Kibirkštis“ grįžo į Europos taurę, nors visi bijojome, kaip mums seksis, nes biudžetas tikrai yra vienas iš mažiausių, bet sekėsi puikiai, išėjome į kitą etapą ir nugalėjome žymiai stipresnes komandas. Be to, turime Justę Jocytę ir jos bendraamžes. Taip kad matėsi tų teigiamų ženklų, bet pati lyga labai maža – tik 5 komandos ir jų lygis nėra aukštas, nes dauguma rinktinės žaidėjų žaidžia užsienyje. Aš tikiu, kad jeigu daug žmonių dirbs tinkama linkme, įmanoma kažką padaryti daugiau ir to tikiuosi.

Gintarė Petronytė / S. Čirbos nuotr.

– Kalbant apie Justę Jocytę, šią vasarą jos laukia pasaulio iki 19 metų čempionatas, bet jau iki 18 metų rinktinei sekasi sunkiai išlikti A divizione. Kokia situacija su mergaičių krepšiniu Lietuvoje?

– Yra sudėtinga situacija su jaunimu, nes mes visiškai neturime masiškumo. Merginos, kurios pradėjo ruoštis iki 20 metų čempionatui neturi net 10 žaidėjų, tikimasi, kad prisijungs merginos, kurios žais iki 19 metų pasaulio čempionate. Kiekviena žaidėja yra be proto svarbi, jei neatvažiuoja bent viena starto penketo žaidėja, rezultatas gali būti ženkliai prastesnis.

Šią vasarą visos viltys į U-19 rinktinę, nes jos yra praėjusių metų Europos čempionės. Tikimasi iš jų aukščiausių tikslų, o U-20 čempionatas vyks Lietuvoje, merginoms tai paskutinis jaunimo čempionatas, todėl jos irgi turės motyvacijos. Tačiau matome, kad U-18 merginos dabar žais dėl išlikimo A divizione. Tai yra labai liūdna ir skaudu, nes rinktinės nariai prieš išvažiuodami kalbėjo, kad gins titulą, o realiai reikia apginti vietą A divizione. Tokia realybė. U-16 rinktinė išvis žais B divizione ir stengsis grįžti į A divizioną. Mes turime labai daug problemų, kurias reikia susitelkus bandyti spręsti.