Kalnai, kodėl jūs mus taip viliojate? Pirmasis Arūno gyvenimo ultrabėgimas Andoroje

Portalas LRT.lt tęsia rubriką apie bekelės (trail) bėgimo varžybose visame pasaulyje patiriamus lietuvių nuotykius. Lietuvos vis labiau auganti ne tik įprasto, bet ir bekelės bėgimo bendruomenei vis daugiau mūsiškių dalyvauja įvairiose varžybose, o jų įspūdžiai dažnai lieka tik asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Portale LRT.lt lietuvių įspūdžius iš įvairių varžybų rasite po žyma „Lietuvos trail bendruomenė“.

Šį kartą publikuojame Arūno Kisieliaus įspūdžisu iš Andoroje neseniai pasibaigusių UTMB serijos „Trail 100 Andorra" varžybų, kuriose jis pirmą kartą įveikė ultradistanciją.

A. Kisieliaus įspūdžiai iš bėgimo Andoroje:

Ei, kalnai, kas Jūs tokie, kodėl atrodote tokie viliojantys? Jūs mus kviečiate, o mažos žmonių kojytės kutena tuos didelius kalnus ir kiekviena ta kojų pora per sukilimus ir nuokalnes išgyvena savas istorijas. Ir kalnai klauso tų mūsų istorijų nepratardami nė žodžio, bet jiems ir nereikia kalbėti, nes baigę pasakoti mes patys suprantame, kodėl jų mums reikia ir kad nepamirštumėme, kas giliai savyje iš tikro esame. Komfortas skystina žmogų, bet iššūkiai leidžia suprasti, kas yra kas.

Andoros trasos schema / Organizatorių nuotr.

Ir birželio 24-osios iššūkis nutiko Panevėžiui gyventojų skaičiui prilygstančiame spuogelyje, kuris įsispraudęs tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Kalnų bėgimo varžybos „Trail 100 Andorra by UTMB“, kur pasirinkau 50 kilometrų distanciją su 3600 metrų vertikalaus sukilimo. Skaičiai, nuo kurių dar prieš pusę metų pašiurpdavo oda, bet tas pusmetis pasiruošimo praėjo ir jau stovime išpūstomis akimis greta švytinčios starto arkos drauge su trimis „Wild Souls“ nariais ir dar 600 žmonių, sugužėjusių ne tik daugiausiai iš Ispanijos ir Prancūzijos, bet ir kitų pasaulio kampelių. Apsikabiname, drąsindami vienas kitą. Kažkas įdomaus šiandien bus.

10... 9... 8... groja dramatiška muzika, pulsas kyla tiesiog vien stovint... 3... 2... 1... 0... akimirksniu užpjauna airiškų motyvais pagardinti energingi garsai ir daugiau nei pusės tūkstančio lazdomis ir kuprinėmis ginkluotų bėgikų minia pasileidžia į priekį. Judame lėtai, bet sunku kol kas net kvėpuoti, nes šitiek visokiausių jaudinančių emocijų smelkiasi per kūną. Fone girdisi garsūs „Vamoooos“, „Venga venga“ ir pamažu tolstame nuo miesto šurmulio. Laukia dar daug kilometrų, tad stengiamės nepamesti galvų ir neskubėti, o pirmuosius 800 metrų sukilimo jau sulipome įveikus 6 kilometrus. Nedaug to bėgimo tada ten buvo, virš valandos užtrukau, kol pavyko pasiekti pirmąją maitinėlę, prie kurios jau būriavosi nemažai žmonių, kurių plojimai ir raginimai visada verčia pasitempti ir įpučia papildomos energijos. 181-a vieta kol kas, greitai per minutę pasipildau vandens atsargas ir tęsiu judėjimą tuo pačiu kalnu aukštyn.

Arūnas Kisielius trail varžybose Andoroje / Asmeninė nuotr.

Pro medžių plyšelius jau žybčiojo ankstyvi saulės spinduliai, žinojome, kad diena bus karšta, turėjome sulaukti beveik +30°C, bet rytas vis dar maloniai gaivus ir jaučiu, kad kojos dirba gerai, pradedu lenkti varžovus vieną po kito ir į antrąją maitinėlę ties 16 kilometru jau kone atskrieju, o nuotaiką dar labiau pakelia daugybė žmonių, triukšmingai palaikančių kiekvieną atvykusį bėgiką. Statistika rodo, kad pakilau į 129-ąją poziciją, maitinėlėje sklidinai pasipildau gertuves vandens ir užtrukęs mažiau nei 2 minutes vėl išskubu į trasą.

Prieš akis – 10 kilometrų stabilaus lipimo į kalną, kurie sukėlė sumaištį Lietuvoje likusiems bičiuliams, tiesiogiai stebėjusiems bėgimo rezultatus, kadangi sistema manęs kažkodėl neužfiksavo trečiojoje maitinėlėje, taigi buvo galima manyti, kad strigau kažkur. Laimei, organizmas buvo nusiteikęs siųsti tik pozityvius signalus, sklandžiai įveikiau tą vertikalų kilometrą, maitinėlėje prabuvau tris minutes ir toliau ryžtingai broviausi į priekį ir ketvirtąją maitinėlę (28km) jau pasiekiau būdamas 80-oje vietoje.

Arūnas Kisielius trail varžybose Andoroje / Asmeninė nuotr.

Po jos laukė aukščiausias trasos taškas, siekiantis apie 2600 metrų. Oras smarkiai įkaito, tempas lėtėjo, į paviršių ėmė veržtis įvairios vidinės kovos, manau, kažkur ties 30 kilometru prasidėjo tikroji kova. Simbolinė riba, kurią gerai pamenu, kai kovo mėnesį debiutavau pirmajame savo kalnų bėgime Maljorkoje ir maždaug šioje atkarpoje ėmė apleisti jėgos ir streikuoti virškinimas. Bet ne šiandien ir ne čia. Penktoji maitinėlė (35km) pasiekta 74-oje vietoje. Čia sutinku klubietės Natalijos šeimyną, paklausinėju ar viskas gerai visiems mūsiškiams trasoje, pakalbam dar šį bei tą, o šalia vilioja vaisiais ir sumuštiniais nukrauti stalai. Savo kaprizingam skrandžiui neduodu progos pokštauti ir toliau laikausi taktikos neeksperimentuoti su maistu. Visgi nusprendžiu suvalgyti lėkštę makaronų, nes jaučiu, kad reikia užsimest anglių ir po 7 minučių aš vėl kelyje.

Laukė kone 10 kilometrų trunkantis nusileidimas, ir į šią atkarpą dėjau šiek tiek daugiau vilčių. Regis, makaronai suveikė akimirksniu ir bėgau su vėjeliu, bet tada netikėtai ėmė mausti kelį ir teko kuriam laikui atsisakyti minčių pilnu pajėgumu leistis žemyn. Kol bandžiau apsiprasti su atsiradusia bėda, sulėtėjau ir teko porą varžovų praleisti į priekį. Karštis jau visu smarkumu kepina, turimas vanduo menkai tegaivina, žavesys nuostabia gamta palengva ima blėsti ir jau kyla gana smarkus noras pamatyti paskutinę maitinėlę. Pagaliau pasiekiau ją 45-ajame kilometre ir trumpam pagalvoju: „Tai bent, jau esu nubėgęs tiek, kiek dar gyvenime neteko“. Aš tapsiu ULTRA, kai finišuosiu. 76-oji vieta kol kas, liko niekingi 5 kilometrai iki pabaigos.

Arūnas Kisielius trail varžybose Andoroje / Asmeninė nuotr.

Realybė parodė, kad tuos paskutinius kilometrus įveikinėjau net 52 minutes. Per tą valandą dar vyko nerangios klipatėlių lenktynės, kuomet pavykdavo aplenkti varžovą su didele tatuiruote ant kojos, bet tą padarius po kurio laiko vėl jį praleisdavau ir taip mainėmės bent tris kartus. Galiausiai ne tik žmogus su didele tatuiruote ant kojos, bet ir dar 8 varžovai rado savyje daugiau jėgų ir galop finišą pasiekiau 85-oje vietoje. Trasoje oficialiai užtrukau 8 valandas 41 minutę ir 3 sekundes. Kažkur kažko pritrūko veržliai pabaigai, bet kol kas tai ne itin rūpėjo, nes pasiektu rezultatu likau labai, labai patenkintas. Juk nutiko Top šimtukas tokio lygio renginyje! Finišavau su panašiu emociniu gniužulu gerklėje, kaip ir starte. Jau po kelių akimirkų ant kaklo tabalavo paprastutis medinis medalis, bet mintyse jau sakiau „Noriu dar“.

Jau minėtoje Maljorkoje finišavau 128-oje vietoje iš 280 dalyvių. Andoroje – 85 vieta tarp 521 finišavusio, o iki penkiasdešimtuko trūko pusvalandžio. Savo amžiaus grupėje likau 22-as. Matau neprastą progresą ir, galvoju, kad visai konkurencingas galiu būti, tad tokie dalykai tikrai suteikia stimulo dar drąsiau kelti sau naujus tikslus.

Žinot, tai buvo mano kūno šventė. Kūno, kuriuo labai ilgą laiką netikėjau, nors iš tikro tai visą gyvenimą buvau gana aktyviai judantis žmogus, vaikystę praleidęs baladodamas futbolą iki išnaktų ir laipiodamas į kiekvieną kiemo medį. Tiesa, kūno kultūros pamokos mokykloje, regis, padarė viską, kad bėgimas keltų siaubą visiems, nes apie jokias kvėpavimo ir bėgimo technikas nebuvo nė kalbos – tiesiog būdavo komanda bėgti tuos 2–3 kilometrus iš visų jėgų ir viskas. Sproginėjantys plaučiai ir pompos pilve būdavo kasdienybė.

Arūnas Kisielius su „Wild Souls“ nariais / Asmeninė nuotr.

Bet kasmet su neslepiamu susižavėjimu stebėdavau ultratriatlono varžybas Panevėžyje, matydavau, kaip atletai dvi paras vargsta trasoje ir jie buvo mano slapti herojai. Pagalvodavau, kad irgi noriu kažką beprotiškai atrodančio nuveikti, bet visąlaik tas mintis nuvaikydavau pats ar tą padarydavo aplinkiniai, kaukštelint neatremiamu „Ką tu čia svaigsti?“. Bet turbūt visata nebuvo linkusi pasiduoti, taigi teko pačiam viską atrasti iš naujo ir pamačiau tame daug ką ir galop viskas taip įtraukė, kad dar niekad taip nuosekliai ir motyvuotai nesitreniravau, kaip pastaruosius pusantrų metų. Ir per tą laiką nebuvo nei vienos bėgimo ar fizinio parengimo treniruotės, kuri man nepatiktų. Mėgaujuosiu kiekvienu prakaito lašu ir raumens mauduliu.

Be abejonės, reikšmingiausią rolę suvaidino kryptingos treniruotės „Wild Souls“ klube.

Motyvavo ir vertė jais žavėtis drauge keliavę „Wild Souls“ nariai Džiugas, Natalija, Raimonda, Edgaras. O taip pat Asta, kuri ir užkūrė šią bėgimo idėją, taip pat Dovilė, Giedrė, Žaneta, Antanina, Ernesta.

Žodžiu, nepaprastai didžiuojuosi tuo, ką pavyko nuveikti Andoroje, dar ir foto gerų padarė. Jau laukiu naujų startų .