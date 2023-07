Nepasiektas finišas pasaulio trail bėgimo čempionate – kai kalnai ir aukštis padaro savo

Portalas LRT.lt tęsia rubriką apie bekelės (trail) bėgimo varžybose visame pasaulyje patiriamus lietuvių nuotykius. Lietuvos vis labiau auganti ne tik įprasto, bet ir bekelės bėgimo bendruomenei vis daugiau mūsiškių dalyvauja įvairiose varžybose, o jų įspūdžiai dažnai lieka tik asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Portale LRT.lt lietuvių įspūdžius iš įvairių varžybų rasite po žyma „Lietuvos trail bendruomenė“.

Šį kartą publikuojame Viktorijos Kalvelytės nuotykius Austrijoje šiemet vykusiame kalnų bėgimo pasaulio čempionate, kuriame ji buvo Lietuvos rinktinės narė. Šios varžybos Viktorijai baigėsi ne taip sėkmingai, kaip ji tikėjosi – finišuoti nepavyko.

V. Kalvelytės įspūdžiai iš bekelės pasaulio čempionato Austrijoje 86 km distancijos varžybų:

Šį kartą pradėsiu nuo padėkos visiems aplinkiniams žmonėms, pažįstamiems ir ne, kurie domėjosi kaip sekasi, kas kur kaip vyksta. Ačiū visai komandai, kuri buvo šalia, padėjo, palaikė, motyvavo. Ačiū Vaidui Žlabiui, kuris sistemingai padeda lipti į kalveles, kalniukus ir kalnus. Ačiū Lietuvos ultra bėgikų draugijai, be kurios nebūčiau buvus ten kur buvau.

Ačiū visiems, kurie varžybų metu buvote kartu.

Matyt reikia viską užrašyti, norint paleisti mintis, judėti į priekį ir pripažinti, kad kartais nutinka ne taip, kaip norėtųsi.

Trasos schema

Varžybos pavadinimu – „World Mountain and Trail Running Championships Innsbruck-Stubai 2023“. Pavadinimas skamba vau, labai bijojau šių varžybų. Už viso pasirodymo buvau ne aš, kaip žmogus mėgėjas pajudėti, tiesiog pasportuoti. Už viso to buvo Lietuvos vėliava, dėl to norėjau įveikti kaip įmanoma geriau, pagal galimybes. Tačiau neįveikiau, kalnai ir aukštis mane sulesė labiau, nei galėjau pagalvoti. Dabar dar skaudu atsiminti, vis grįžtu į varžybas ir galvoju, ką galėjau daryti kitaip. Tikiu, kad praėjus laikui visas šitas varžybas-nuotykį prisiminsiu tik teigiamai.

„Trail Long“ – 86 km su iki galo neaiškiu sukilimo skaičiumi, kažkur 6 km į viršų (oficialiai – 6500 m). Trasa buvo pakeista paskutinę savaitę, prisidėjo tiek horizontalių, tiek vertikalių metrų, o trasos cut off time (laikas, per kurį reikia įveikti trasą arba tam tikras jos atkarpas) nepasikeitė. Jis buvo 15 val. Ir vienaip, ir kitaip dėliojau ir galvojau, na toks ribinis reikalas. Per daug galvojau, reikėjo tiesiog truuuputį greičiau susisukti, ir būtų viskas buvę ok.

Varžybų startas buvo 06:30 miestelyje Neustift. Gyvenome Insbruke, tai iš jo mus surinko 4 val. ryto. Prieš einant į starto gardą, reikėjo parodyti visą kuprinės turinį, patikrino ar visi daiktai privalomi yra, pasvėrė striukes, kad nebūtų per lengvos. Visko aš ten prisikroviau į tą kuprinę, ji buvo tikrai sunki, reiktų pasimokyti detaliau kaip ten ką skaičiuoti, bet čia kažkada ateityje. Startinis jauduliukas yra, nors supranti, kad nėra dėl ko, tačiau jis yra, tai vis į WC laksčiau, bet čia taip visada būna. Susirikiavo visi geriausi pasaulio sportininkai į gardą, ir prasidėjo smagioji dalis. Pasirodo, starto išbėgimas į kitą pusę, visi turėjo pereiti toliau į kitą pusę ir apsisukti. Ir kaip kad būtų pačios trumpiausios varžybos, niekas nenorėjo būti per toli nuo starto arkos. Tai ten šaukė ir ragino, ir su pistoletu iššovė, kad visi eitų penkis žingsnius atgal. Buvo smagu stebėti tuos visu žmones, kurie pasiruošę nuversti visus kalnus.

Ir ką, paskelbus startą, visa įtampa nuslėgo, liko tik minia stipriausių bėgikų, tu, laikas, atstumas, kalnai, noras judėti į priekį ir įveikti. Pirmi metrai, pirmas ir paskutinis flatas, kada esi pilnas jėgų, nori bėgti, bet bėgi ramiai, nes laukia reikalai. Visi linki geros dienos, na nes žino, kad visai dienai čia išvykom. Diena buvo labai faina, saulėta, šilta. Pirma atkarpa iki pirmos maitinėlės buvo 17,5 km sukilimo gavosi 1,2 km, reikalai prasidėjo.

Aišku, kai tai buvo pirmas kalniukas, jėgų daug, atrodo, kojos neša, pakilus jau į viršų, žandikaulis atvimpa nuo vaizdų. Traukiu telefoną fotkinti, nes norisi turėti kažkokį apčiuopiamą prisiminimą. Žmonės jau buvo plius minus prasisklaidę, nebuvo lipimo vienas kitam ant kojų. Trumpas prabėgimas, akmenys, ir prasidėjo nusileidimas. Radosi dar truputį sniego, ant kurio sugebėjau išsiploti. Leidžiantis bandžiau kojas dėlioti greitai, vis save stabdžiau, kad nespausčiau, buvo net akimirkų, kai pagalvojau – visai gerai leidžiuosi čia, netgi pralenkiau kokius tris. Kol neprabėgo du japoniukai pro šoną ir nusprendžiau susirinkti savo genialias idėjas atgal. Tokiose ultrose faina tai, kad laiko tėkmė tampa kitokia, laikas neprailgsta, vaizdai keičiasi, nei vienos minutės nėra identiškos ir tos pačios.

Pasaulio trail bėgimo čempionato ilgoji trasa / Asmeninė nuotr.

Pirmoje maitinėlėje pasitiko lietuvių suportas. Jėtus kaip smagu buvo juos pamatyti. Įkaliau „Redbull“, pasiėmiau savo „maistelį“ ir vėl į kalniuką. Diena buvo labai gera, švietė saulė, netgi šilta. Vėl prasidėjo kilimas. Organizatoriai sakė, kad galima gerti vandenį miškuose iš upelių, iš stotelių. Tai kai pirmą tokį šaltinėlį pamačiau, supratau, kad geriau jais naudotis, kartas nuo karto privaloma tvarka, bent rankas įkišti. Pirmą kartą buvau taip Alpėse. Realiai aplinkiniai sakė, kad čia bus labai gražus regionas, tai taip ir buvo. Šį kartą tas kilimas į kalną nebuvo toks žiaurus, nes kai jau pasidarydavo sunkiau, išsitiesi, apsidairai ir džiaugiasi širdis nuo vaizdų. Bet kojom nuo to nelengviau.

Aišku, pakeli galvą ir matai tokius mažus žmogeliukus priekyje, nusiritusius aukštyn serpentinais. Lipti dar reikės. Antra maitinimo stotelė buvo apie 28 km, buvo dar sulipta 1000 m viršaus. Į ją bėgant prasidėjo vandens stygius, pamačiau, kad truputį prasti reikalai, ir kaip tik ten miškelio nebuvo, vandens tikimybė sutikti buvo maža. Prasidėjo toks taupymo režimas, tai kai pamačiau palapinę, tą pačia akimirką visas atsargas pabaigiau ir antras checkas buvo padarytas.

Prisipyliau vandens, įsimečiau guminukų saują, pačiupau bananą ir pasileidau šlaitu žemyn. Kaip faina buvo leistis ta atkarpa, nebuvo aštrių akmenų, didelių šaknų, nuožulnus slėnis besileidžiantis žemyn. Iš to džiaugsmo pamečiau bananą, kurį buvau pasiėmusi. Ten labai gerai skambėjo karvės, parištos su varpeliais. Realiai bėgant labai daug visokių minčių prasisuka, nuo skausmo, pakentėjimo, iki atsitiktinių dalykų, tokių kaip – „vargšės tos karvės, visą laiką skamba, pasisuki – skambi, eini – skambi, ėdi – skambi, bėgi – skambi, tiesiog visada“.

Pasaulio trail bėgimo čempionato ilgoji trasa / Asmeninė nuotr.

Baigėsi slėnis, baigėsi ir karvių istorija, prasidėjo vėl kilimas aukštyn, siauru keliuku. Bet ten nuvykus palaikanti chebra tokia atsipūtus, buvo vietų tokių atsitiktinių, kur pagalvoji kaip čia jie atsidūrė. Atsineša kėdutes, toks mini piknikas, ir palaiko vidurį niekur. Tai iš toli girdėdavosi tie skambaliukai, kai jau palaikymo kompanija yra. Karvių varpeliai truputį kitaip skambėjo, jau pradėjau skirti.

Atkarpa nuo 28 km iki 43 km (kita suporto maitinėlė) buvo tokia: leidiesi slėniu, truputį kilimas single tracku, bėgimas šlaitu, vėl į kalną, po keltuvais stačiai žemyn ir tada dar dozė į viršų. Tai kai jau pradėjau leistis po keltuvais žemyn, supratau, kad kažkas ne ok yra. Kojos tapo sunkesnės, visgi reikalų jau būta. Bet bendra savijauta nedžiugino. Nemokėjau ir nemoku leistis tokiais down hillais, tiesiog per daug bijau nusiploti. Nusiritinau nuo to kalniuko, ir iš naujo į viršų. Ir man visiškai prastai pasidarė, galva sukosi, jėgos per akimirką dingo, parėjo ir pykinimas. Nesupratau, kas įvyko. Pamačiau upelį, tai gertuvę dėjau į jį, pyliau ant savęs vandenį. Norėjau visa įšokti, bet sakau susilenkus paskui ir nebeištiesti kelių galiu. Kylant ta atkarpa daug kas pralenkė ir nieko negalėjau padaryti, darėsi sunku nustovėti ant kojų. Pirmą kartą pradėjau stoviniuoti, atsikvėpuoti. Pakėliau galvą į viršų, namelis, spėju, kad į jį reikia užsikarti, o jis buvo tolokai lengvai tariant.

Tai tokia pusiau išvirtus pasiekiau tą aukščiausią tašką. Jis buvo apie 2500m aukštyje. pakilau tik apsidairiau, o vau. Mintis ta – kaip aš taip užlipau. Daug kartų lydėjo ta mintis. Ypač leidžiantis, kai prieš akis slėnis, aukšti medžiai, jų daug, o tu virš jų. Leidiesi, ir atrodo vis dar esi virš jų. Tai pasiekus maitinėlę, pasisakiau, kad man pipiec, pykina ir galva sukasi. Tai davė tokio laaabai ne kažką gėrimuko, gerk. Bet būna jų ir skanesnių. Visa ta „reakcija“ buvo nuo aukščio, ko iš pradžių nesuvedžiau. Įdomumo dėlei, po visos tos bėgimo-lipimo dienos „Garmin“ laikrodukas parodė aukščio aklimatizaciją 900 m. Šiai dienai jau nukrito. Grįžtu ten, kur pradėjau. Šioje vietoje buvo įveikta 43 km,ir 4300m į viršų. Truputį kosmosėlis, kai pagalvoji.

Pasaulio trail bėgimo čempionato ilgoji trasa / Asmeninė nuotr.

Prasidėjo leidimasis žemyn, serpentino tipo, gana stačiai, ir laba diena, sutraukė kojas. Prasidėjo nuo vienos, paskui kita, ir taip pamainomis. Vis gėriau vandenį, tai praėjo. Tas nusileidimas tapo jau laaabai sunkus. Ten vėl kaliau save prie sienos, kad nemoku normaliau leistis... Vis bandžiau, ir vis tiek nesugebėjau kaip kiti. Prasidėjo kilimas, priešpaskutinis rimtesnis. Vis kyli, atsisuki, žvalgaisi, pakilau, viskas – viršūnė ir kojas pakirto nuo vaizdo. Kur bepasisuksi, ten neaprėpiama begalybė. Bet tuo viskas nesibaigė, reikėjo judėti tolyn, akmenukai nebe vietoje, šaknys pastatėjo, reikaliukų dvigubai atsirado.

Pasiekiau tą stadiją, kad lyg kilti lengviau nei leistis, nes tas nusileidimas tapo dar techniškesnis. Norėjau judėti greičiau į priekį, nesustoti, nes žinojau, kad paskutinėje suporto maitinėlėje yra cut off time, kad pavėlavus atbėgti, tiesiog nebegalėsi išbėgti. Prasidėjo toks nuožulnesnis nusileidimas, labiau parankus jau daug mačiusias kojas. Vis stebėjau laiką, ar dar telpu, ir tas laikas tapo ant ribos. Sustoti negalėjau. Nusileidau į miestelį, vis arčiau upės, flatas. Pagal laikrodį, iki maitinėlės liko nedaug. Ir mane pasitiko lietuviai.

Vis bėgau, man sakė, kad nedaug liko laiko. Jie susiskambino, pasakė, kad aš atvarau, paruošė vandenį, iš esmės buvo kosmosėlis toks... Nieko gerai nemačiau. Įbėgau į maitinėlę, pasičiupau stiklinę, bebėgant man įdėjo vieną gertuvę. Išbėgant organizatorius stovėjo su vandens ąsotėliu, aš beveik atsitrenkiau į jį, nuleidau galvą, užpylė ant galvos ir spėjau laiku išbėgti. Ten buvo kaip iš filmo.

Išgėriau gėrimukus ir vėl į kalniuką. Bet liko paskutinis. Prisivijau kroatę, ji vis man kartojo paklausiau, ar dar bus nuėmimo laikų. Ji mane užtvirtino, kad ne, mes esam saugios. Ir vis kartojo – „we are save“. Patikėjau. Nuovargis savo darė, tačiau ta mintis, kad liko iš esmės nebedaug, vis vijo į priekį. Kadangi buvom dviese, tai lipom palyginus sparčiu tempu. Tai tęsėsi iki 72 km... Kada mus sustabdė ir sako nebegalite tęsti varžybų. Paaiškinimas buvo paprastas, laukia dar apie 400–500m sukilimo ir techniška, sudėtinga ir pavojinga atkarpa. Jūs pavėlavote ir nespėsite į laiką. Kojos tą pačią akimirką sulinko...

Viktorija Kalvelytė ir Vaidas Žlabys / Asmeninė nuotr.

Ten buvo jau sustabdytų žmonių gal 5, dar atėjo iš paskos pora ir nusileido iš miško 3. Buvo medicinos personalas, azijiečiui statė lašelinę. Greičiausiai viskas susidėjo ir jiems tiesiog nebebuvo, ko kabėti, rizikuoti ir tęsti tų varžybų. Paėmė numerius. Varžybos buvo baigta. Jos buvo baigta kalno vidury, gražiam slėny, kur šalia lakstė avytės, ant kurių pakabinti varpeliai ir kurie tiesiog skambėjo. Tai buvo palaikantis skambėjimas, kaip finiše, niekada nesustok ir judėk į priekį. Įveikta 71,7 km ir 5564 m, laikas – 12:47:25. Buvo likę apie 14–15 km.

Džipukas nuleido nuo kalno. Persėdom į organizatorių autobusiuką ir atvežė į finišą. Skaudus tas reikalas, turėti DNF, kai tiek nedaug liko ir kai viskas buvo jau iš esmės ranka ir netgi kojomis pasiekiama. Bet niekada negali žinoti kaip baigsis varžybos, kol nėra kirsta finišo linija.

Šios varžybos buvo velniškai sunkios, gerai, kad įveikiau didžiąją dalį trasos. Tačiau tas pasirodymas tikrai nėra tas, kuriuo būtų galima džiaugtis. Kas galėjo padėti geresniam pasiruošimui?

Lietuvoje apskritai tokiam dalykui ruoštis yra labai sunku. Pasiruošimas prasidėjo nuo įdirbio žiemą, tačiau vasario mėnesio trailas atėmė daug jėgų, reikėjo mėnesio grįžti į save, paskui prabėgiminis pasidėliojimas maratonui ir jau nuo balandžio pabaigos sistemingai buvo renkamas sukilimas. Per gegužės mėnesį buvo subėgta 300 km ir sukilta 13000 m. Ar tai pakankamai? Tikrai ne. Bet tas pasiruošimas toks irgi iš brutalių srities. Turi vieną 40 metrų kalną ir juo laipioji aukštyn žemyn po 1, 2, 3 valandas ir daugiau. Kaip sakiau, čia jau net nebeesmė, kiek metrų sukilimo surinksi, bet galvoje tampi stipresniu žmogumi, nes zulini tą patį kalną 3 val., kartais lyjant lietuj, prasideda psichologiniai dalykai. Buvo įdomu, tačiau per mažai.

Labai apmaudu, kad nutiko taip kaip nutiko. Bet ultra yra ultra, kalnai yra kalnai ir tu nežinai, kokia bus ta didžioji diena. Bet ta draugystė vis tiek yra. Ačiū mano kojoms, kurios dar vis neša. Tikiuosi atrasiu dar kitų nematytų vietų ir kalnų