90 km ultra šalia Europos stogo – įspūdinga patirtis, noras mesti ir trasą, ir bėgimą bei saldus finišas

Portalas LRT.lt pristato rubriką apie bekelės (trail) bėgimo varžybose visame pasaulyje patiriamus lietuvių nuotykius. Lietuvos vis labiau auganti ne tik įprasto, bet ir bekelės bėgimo bendruomenei vis daugiau mūsiškių dalyvauja įvairiose varžybose, o jų įspūdžiai dažnai lieka tik asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Šiame tekste – Indrės Šedbaraitės varžybos Prancūzijoje. Kalbame apie 90 km ir daugiau nei 6300 vertikalių metrų sukilimo trasą „Marathon du Mont Blanc“, einančią šalia aukščiausios Europos viršukalnės Monblano.

Šioje trasoje maksimaliai pakylama net į 2471 m aukštį virš jūros lygio, tad bėgikams tenka įveikti ne tik įprastus sunkumus, bet ir aklimatizaciją prie aukščio. 2000 m aukštį virš jūros lygio pasiekti 90 km trasoje tenka 6 sykius.

Bėgimo kalnų schema / Organizatorių nuotr.

I. Šedbaraitė trasoje subėgo 94 km per 22 val. ir 44 min. Pateikiame jos įspūdžius ir itin gyvą nuotykio aprašymą, kurį stengiamės kuo mažiau cenzūruoti bei taip išlaikyti gyvas emocijas.

Grįžti į kasdienybę ir ta 5 min šlovė jau kažkur vakar, tas jausmas, ką nuveikei, padarei. Net nespėji jame pabūti, nes kasdienybė nudusina, aplink net nėra kam pasipasakot, kas suprastų, nes esi durnelis aplinkai.

Bet ok lets kamon.

Prieš varžybas visą savaitę neramino nugara. Ilgasis raumuo kairėje pusėje. Ir nuo darbo, ir nuo miego ant šono. Tai visaip sėdint būdavo skaudu, nepatogu, po miego sustingimas. Ir taip artėjo bėgimas.

Prasibėgom sujudint raumenis trečiadienio rytą, prakaifavau nuo vaizdų, nuo jausmo bėgant naujuose vaizduose. Ok, ne esmė, kad visas dienas Brevent, į kurį reikės lipti po starto, man prieš akis vaidenosi. Susidraugavom su vaizdu.

Ketvirtadienį dėjo nesveika audra, kai lietus pylė horizontaliai, o vėjas net dviračius nešiojo ir stalus kempinge. Bet prognozes rytui rodė, kad bus ok, organizatorių e-mail irgi patvirtino, kad startuojant lis, o paskui vėl grįš karštis. Mat atvykus į Šamoni mus pasitiko plius 30. Turėjome kelias dienas aklimatizacijai.

Indrė Šedbaraitė „Marathon du Mont Blanc“ trasoje / Asmeninė nuotr.

Starto rytą purškė, bet einant į startą nurimo, buvo šiltas rytas, šiurpas oda nėjo, kad ir nemiegojus beveik. Tai good. Jauduliukas kyla, nes nežinomybė. Bandau atsipalaiduot, nuimt lūkesčius ir motyvuotis, kad grįšiu ant miego kaip tik.

Startas, pirmi 10 ar 12 km su 1,5 km sukilimo, 4 val. duotos. Planavau, kad liks nemažai laiko nuo cut off (laikas, per kurį bėgikas turi atbėgti iki tam tikro trasos taško. Neatbėgus – diskvalifikacija) ir galėsiu paskui rinkt papildomas minutes kas reikš, kad anksčiau finišuosiu. Arba tų minučių prireiks, kai sulėtėsiu antroje pusėje.

Lipome susigrūdę, single track, kas 5 sekundes stojant, nes žmonės nemoka per upelį perlipt arba reikia į ožius besiganančius pažiūrėt. Paskui prasidėjo kažkiek laisviau, bandžiau lenkt diedą, pargriuvau, nes viena koja slydo nuo šlaito šlapia žole. Jaučiau, kad nusibrozdinau, bet nesvarbu. Lipam lėtai, laikrodis rodo greitį lėtą, kažkaip nesijaudinu, laiko turim. Paskui prasidėjus atviresniems plotams didinu greitį, nes noriu greičiau tą Brevent pasiekti. Nervina tas lėtumas, jausmas kad nelabai motyvuoti žmonės į cut off tilpti. Lipimas status, nes pirmi 3 ar 4 km nebuvo su sukilimu – 2 km per miestą, paskui 2 km tokie lėkštesni.

Per akmenis, sniegą lenkiu, ką galiu, pasiekiu vietą, kur pradedame leistis, o ten vien sniegas: visi eilute sustoja, laukia savo eilės, kad ant šiknos čiuožtų žemyn kokius 300 metrų. Wwiiiiiiiii klykauja. Aš bėgte, ne ant šiknos, pabijojau susidraskyt šortus.

Kalnu žemyn šlapias trail, dirva, ir visi vos ne šonais lipa, kas nervina, nes lėtina. Prasikošiu, varau į Plan Praz (12,6 km). O ten matau, kad laiko limitas 8:40 val. Mano laikrodis rodo 8:10 val. ar pan. Spoksau ir galvoju, kad mano laikrodis sugedo, negali būti, kad toks šūdas. Tada moralė smigo. Nes pasisėjo baimė, kad dabar cut off bus man iššūkis. Matau, kad kitas cut off už 60 min kitoj stotelėj Flagerie (18,2 km). O man dar reik pasysioti. Klausiu, kur WC, atsako, kad audra nupūtė naktį. Ok, sakau, ieškosiu krūmų. Pasileidžiu bėgt link Flagerie, kojos šviežios, pati nenudvėsus po kilimo į viršų. Ten nuvarius greitom kažką pasipildžiau (gertuvę „Maurten“ užpildau, nes „Skratch“ baigėsi. Puikus reikalas, nei tas vėmalas „Maurten“). Toliau judu.

Nebepamenu ten detalių, bet buvo jausmas „šūdas, kad reik varyt, nes bus gaidys, jei kažkur nuims, nes nespėsiu“. Supratau, kad cut off rimti, jei neturi atsargos, o ji praknista. Momentu kažkurioj stotelėj atvarius matau, kad už 15 min cut off. Velniava.

Indrė Šedbaraitė „Marathon du Mont Blanc“ trasoje / Asmeninė nuotr.

Negaišdavau laiko, tik užsipilu „Maurten“, ar pasipildau vandens, išgeriu izotoninį (TA brando, man rodos, bikarbonato buvo tam gėrime) ir maitinėlėje apelsinas į burną, kitas – į ranką ir varau.

34 kilometre per kažkokią pievą lipu ir apsiverkiau, kad „na*** vėl aukštyn lipt, cut off senka, nebeturiu papildomų minučių, gal net nespėsiu kažkur. Pravalas.“ Rašau draugėm, kad viskas man jau. Kalu geliukus, „Maurten“ ir už 5 min – „Jeeee varom, lipam! Kaip puikiai jaučiuosi!“

Užlipu kažkur, šaltinis vandens, visi pildosi, nuskenuoja numerį, klausiu, ar čia punktas laikui. Nes žiūriu, kad 1 val. nuo cut off turiu. Netikiu. Bet prancūzai truputį lopai nešneka angliškai iš esmės, sako, kad čia. Klausiu, kas toliau bus, ar Emosson? Taip, Valaz ir Emosson (43,6 km). Pasipildau, atsigeriu, varau į Valaz ar kažkas ten tokio. Ten nuvarius matau laiko limitas 13 val. 10 min. Velnias, vis tik čia buvo cut off taškas. Bet turiu dar kažkur 30 min. Judu toliau, prie Emosson artėju, palei užtvanką lipti. Pamačius ją norisi apsiverkti, nes ji kaip televizijos bokštas aukšty. Laiko limitas kažkur 2 val., o trailas tokio statumo ir laiptuotumo, ir techniškumo, kad lipant net vėmė žmonės.

Single trackas, valgyt neina, nes pulsas kala. Jei valgysi, turėsi sustoti ir praleisti, bet nori kuo greičiau pabaigti tą šūdą, saulė kepina ir atrodo lydaisi į tuos akmenis. Porą valandų lipom ir galo nesimatė. Galiausiai užlipom, kur kopėtėlėmis nulipom iki užtvankos betono. Greitom „Maurten“ geliuka prasidariau suryt, tai žiaukčiodama surijau, ir per užtvanką iki maisto stotelės ir bėgom, ir ėjimo būdu. Savijauta ne kažką, nes akyse mirguliuoja, karštis daužo. Nuvarau, ten laukia Karolina. Sako, kad gerai atrodau, o man juoda akyse ir sakau, kad čia nusiimsiu. Karolina ryškiai praleido durnas mano šnekas.

„Marathon du Mont Blanc“ varžybos / G. Haugeard/marathonmontblanc.fr nuotr.

Reikia kolos, sultinio, nes druską pamečiau kažkur, akyse juoda, reikia pramušti skrandį, kad absorbuotų angliavandenius, dar kojines pasikeist, nes pėda kaista su „Injinji“. Pleistrą jau prieš tai buvau dėjus ant pado, nes per daug kaito. Kojinės „Injinji“, batai „Dynafit Alpine“ su „Vibram“. Pasikeičiau į nepirštuotas OTSO kojines, kola maišau su sultiniu, nes sultinys karštas, neturiu laiko ten pūst vėjuką ir vėsint. Savanoriai žiūri keistai, kad prašau kolos į sultinį, o aš tik pilk, pilk. Karolina sako, kad gerai varau – 40 min. rezervo turiu, varyk toliau. Sakau „na**ui“ noriu nusiimt“, bet nepramuša energija, plius laukia nusileidimas.

Nusileidimas baisus laukė. Gražus vaizdais, bet laužantis net klubus, mat žingsnis žemyn tai koks 40 cm tarpais, akmenys, šaknys, smėliukas. Kiek visi slidinėjo, o aš truputį kaip tankas su „Vibram“ jaučiausi. Dar eina bėgti, klubai jaučiasi, judu žemyn kaip galiu. Pralenki kažką ar pralenkia kažkas tave. Vis galvoju, kokį šūdą aš čia darau, kam? Po kilimo į Emosson jautiesi traumuotas morališkai. Pyktis, keiksmai viduje. Karšta darosi nemenkai, skysčius laku, geriu. Bet pikta. Suvokiu, kad nervinė sistema padaužyta jau, nes emocijos puola, o aš kas tik angliavandeniais galiu pamaitint (EAA neturėjau, negerai).

Kylam vėl kažkur. Jėgų nulis, nors moralės nulis didesnis. Kažkoks neaiškus takelis kur kilti reikia, į viršų per pievelę. Prisėdu paverkti. Vėl atsistoju, lipu, rašau Auriui, nes matau, kad iš jo SMS nėra, vadinasi, bėga tas žvėris. Rašau, kad druskas pametus, širdis baladojasi ir dar belekiek liko, o aš jau „so done“. Rašo, kad pirmyn, nedaug liko, bet daryk kaip jautiesi.

Pikta, nes žinau, kad dabar pat sustočiau, nes na**ui viskas jau, bet pikta, kad pykstu, jei nusiimčiau, tai gailėčiausi. Fiziškai neturiu, dėl ko nusiimt. Kuriu galvoje, kaip reikės pasigailėti savęs į kokoną susisukus, bet ir nesigailėti tuo pačiu, kad nusiėmiau, nes juk po*** iš tiesų. Kita mintis, kad juk turbūt niekad nesiregistruosiu kartoti tas varžybas, kad grįžčiau užbaigti šį reikalą. Dabar ir čia galiu užbaigt. Pikta, nes smegeninė nemato kaip. Dar labai daug liko lipimo, dar da***ja liko kilometrų, klubai jaučiasi, padai jautroki.

Indrė Šedbaraitė „Marathon du Mont Blanc“ trasoje / Asmeninė nuotr.

Auris rašo „nedaug lipt iki kalno perėjos, tada tik žemyn, ten laukia mano Karolina su Ale ir nedaug belikę bus“. Kaip tai nedaug, rašau, juk viena įkalnė su 1,7 km sukilimo ir belekiek km, kas reikš dar kokias 10 val., o iki cut off gal 8 val. likusios. Bet kur tau, ant kalno nusiimt ir norint neišeitų, nes esi vidury niekur, tai reik vis tiek iki apačios nusigaut.

Lipu, lipu, užlipu, ir pamatau Bossons ledyną, tą virš Šamoni kabantį ir patį Šamoni. Ir dedu bliaut, pasigestikuliuodama, kad nu b** b** taip arti viskas jau. Žvilgt į laikrodį. Nu jo 40 km liko. Arti. Pabliaunu, nusisysioju ir bandau greitom eit, bėgt žemyn, trailas tas pats kaip per OCC rugpjūtį pernai. Žinau jį žinau iki kur leisiuosi. Nusileidimas vėl. Judu juo, tolyje matau vaikinų, nemedžiodama, bet pasiveju, prasilenkiu. Mergos: „laukiam tau ašaras nušluostyt“, o man mintis, kaip man nusiimt ten ir galės mane namo parvežt.

Nusileidimo amžinybė vėl, iki pat slėnio apačios. Tikriausiai eilinis kilometras žemyn.

Iš tolo jau girdžiu mergos šaukia „Indre, Indre“, iš karto klausia, gal picos noriu, gal šokoladinių bandelių, į maitinėlę įvarau, pildausi skysčius, ooo arbūzas! Paryju užsigerdama kola. Su kita moterim susižvalgom „Terrible?“, „Omg so terrible...“. Vyrukas, kuri vis medžiojau, nusiiminėja, nes „too much pain everywhere“. Pavydžiu jam. Bet nepavydžiu, kad valandą jam teks laukti autobuso.

Mano palaikymo panos judina mane, kad varom, palydėsim, nedaug liko. Aha, aš nedurna, neblogas tas nedaug su belekiek pakilimo dar.

Išlydi mane, paėjėja kartu. Galvoju, tuoj kilti pradėsim, pradės mažėti to pakilimo. O kaip trasa eina žemyn, taip žemyn. Lieku nesupratus ir dar labiau pikta. Mergos palieka mane, o aš ta trasa nelabai pabėgti galiu, nes per lygi. Kai stačiau žemyn trasa eina, tai gravitacija padeda ridentis.

Vėl sutinku panas iš kitos pusės, sako tuoj maitinėlė bus, varom. Sakau „omg tai kada tas b** sukilimas prasidės“, kad greičiau jį pabaigčiau... O čia dar maitinėlė...

„Marathon du Mont Blanc“ varžybos / G. Haugeard/marathonmontblanc.fr nuotr.

Maitinėlėje Les Bois (73 km) daug žmonių, daug laukiančių savų parbėgant. Ok nesijaučiu bent, kad esu beviltiškai paskutinė. Deduosi lempą ant galvos nakčia, nes visi dedasi, eisim į miškingą trailą, deduosi ilgom rankovėm treningą, vėl kola, pasipildau gertuves organizatorių elektrolitu gėrimu, į kitą eina šlykštusis „Maurten“. Ir judu. Judam mišku, panos mane palieka, jungiuosi lempą ir judu. Ir vis pakėlus galvą matau, kur aukštai kalne lempos. „Fu** that shit“. Pasirašiau paskutinį pakilimą lipti, vadinasi.

Kažkaip susiėmiau, nes gaila tiek padarius tik 1,7 km nesulipt. Dar viltis buvo, kad kaip visad organizatoriai paapvalina tuos vertikalius metrus, ir iš tikro jų mažiau būna („spoiler alert“: nebuvo mažiau). Dar pažadėjo man, kad bus lipimas ir tada traversint beliks slėnį viršuje beveik lygiąja, ir tada vertikalus kilometro nusileidimas į Šamoni. Paprasta. Su ta viltim lipu iki Mer de Glacier stoties. Tamsu, ošia ledynų upės, creepy savotiškai, žiburiukai aukštai matosi, stotis nesimato. Lipi, lipi, vėl techninio lipimo, laiptuoto tokio, pro akmenų tarpus, pro metalinius laiptukus ir pan.

O stotis! O tuoj suksim lygiąja. Ir ot ne! Sukom kairėn, o ne dešinėn į trailus. Pasukom dar taip, kad dar plius 300 ar 400 m vertikalių būtų iki Plan d'Iguille“ (84 km). Nu kas per šūdas... Žiburiukai tolyje vis matosi – kaip aukštyn, taip aukštyn. Tos stoties, nuo kur planas žemyn leistis, kaip nesimato taip, nesimato.

Šąla rankos, bet šilta pačiai, judu lengviau nei dieną, nes vėsu, tamsu, savotiškai tamsoje jautiesi greičiau judantis.

Vis tiek iš piktumo planuoju parduot Ultra bėgimą rugpjūčio mėnesį, nes planuoju mest bėgimą.

Baisiai nugarą maudžia ir baisiai sprandas skaudus visą dieną, net galvojau įkando kažkas ar spuogas skaudus koks iškilo. Prisiliest net neina. Kažkur tolumoje pasimato ta su**** stotis. Bet ką tu! Nesimatė tamsoje, kiek dar vingių iki jos reiks sujudėt ir upių perbrist.

Bet pasiekus stotį, žinau, kad tiesiog vien nusileidimas žemyn lieka, kurį jau esu dariusi ne vieną kartą. Tamsoje jis nesveikai nesibaigiantis buvo. Lenkiau, ką galėjau, bėgau, kiek pajėgiau per sukąstus dantis, nes nusileidimo raumenys cypė truputį nuo įtampos. Miestą matai, bet niekaip neartėji. Bet jau adrenalinas ir antras kvėpavimas jungiasi, nes supranti, kad finišas iš tiesų artėja.

Ir galiausiai parkingas pasiektas, ir nuo jo tiesiai į centrinę gatvę, į dešinę, sutinku savus, pasileidžiu bėgt iš visų jėgų, ir bam. Finišas! 22 val. 44 min. 94km, 6200m vertikalių į viršų, 6200m vertikalių į apačią. Aaaaa!!! Mama mia!! Baigėsi.

Duokit alaus ir varom i dušą, ir noriu į savo miegmaišį

Atsiimu prizus, medalį, alaus keli gurkšniai, ir varom į kempingą. Duše prastoviu, nes atmirkyt purvus reikėjo nuo kojų, ir miegot. Atsigulus 4 val. nakties atsipalaiduoja klubai ir nebežinai, kaip gulėt, nes neina nė ant vienos pusės pagulėt. Bet pist ir 7:30 val. prabudau ir ėjau darytis kavos ir virt kiaušinių pusryčiams. Išsirangyti iš palapinės sunkiau buvo, bet kojos jautėsi, sakyčiau, puikiai. Na raumenys galvojo, kad juos daužė pagaliu, akys buvo užtinusios dėl druskų disbalanso, rankų ir pilvo oda skaudi kažkodėl (ne nuo įdegio), bet tik mažmožiai. Be traumų, be naujų skausmų kažkokių, sprandas nustojo skaudėt iškart po finišo, matomai įsiskaudo nuo galvos panarinimo belipant aukštyn.

Indrė Šedbaraitė „Marathon du Mont Blanc“ trasoje / Asmeninė nuotr.

Nuotraukų nepadariau nieko beveik, nes nebuvo kada, dirbau, kad cut off nepratermozinčiau. Pripažįstu, buvo mintis sulėtėt taip, kad nespėčiau.

Kitą rytą užsidėjus 90 km marškinėlius buvo geras jausmas, tebėra geras jausmas, gerėja vis tas jausmas.

Ta būsena, kai sako, kad bėgti sunku, o paskui jau įsijungia kažkas, kai atrodo gali bėgt amžinybę... Neįsijungė man tas. Pagalvojau, kad gal per trumpas tai atstumas buvo.

Susidėlioja, susisėda jausmas. Geras jausmas. Pasididžiavimo jausmas. Aš galiu padaryti sunkius dalykus. Fizinė dalis buvo ne tokia baisi, kaip moralinė pusė, kuri vos nesužlugdė pasiekt finišą. Bet kažką iš to pasiėmiau, kažką sugebėjau, nes iš tų duobių išlipau ir finišavau. Tą kažką gal dar išsiaiškinsiu, tik kažin ar tai nebus noras DAR. Tikrai be panų ir Aurio pagalbos ir jų spyrio į užpakalį būtų blogai buvę, o kiek dar siuntė palaikymo žinutes ir žinau, kad stebėjo programėlėje ir lažinosi, nubėgsiu ar ne. Ačiū treneriui Pauliui Ančiukevičiui, kuris rovėsi nežinau ką ir eksperimentavo su manimi ir mano kasdieniniu krūviu ir turėjo įterpti treniruotes. Būčiau dabar pasiteisinimų sąrašą kūrusi, dėl ko nepabaigiau, kai realaus pasiteisinimo net nebūtų buvę.

O aš dar bėgsiu. Toks tas jausmas kelios dienos po. P.S. Ultra varžybų registracijos neparduosiu.