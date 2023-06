Savo pirmąjį turnyrą ant žolės laimėjęs Alcarazas grįžta į reitingo viršūnę

Jaunasis Ispanijos tenisininkas Carlosas Alcarazas (ATP-2) prieš Vimbldono turnyrą nuskynė svarbią pergalę.

20-metis tenisininkas Londone vykusiame ATP serijos turnyro finale 6:4, 6:4 nugalėjo australą Alexą De Minaurą (ATP-18).

Kova truko 1 val. 36 min.

C. Alcarazas pirmą kartą savo karjeroje laimėjo turnyrą ant žolės. Iki šiol jam to padaryti nebuvo pavykę.

Tai – geras ženklas prieš liepos 3-ąją dieną prasidėsiantį Vimbldono turnyrą, kuris taip pat vyks ant žolės.

Be to, po šios pergalės C. Alcarazas grįš į pirmąją vietą pasauliniame reitinge ir ją tikrai išlaikys iki Vimbldono turnyro pabaigos.