Eurolygoje atsisakiusios žaisti „Gran Canaria“ prezidentas įvardijo sprendimo priežastis

Teisę žaisti Eurolygoje gavusi Las Palmo „Gran Canaria“ ekipa jos atsisakė, o kiek vėliau klubo prezidentas Sitapha Savane`as paaiškino, kodėl klubas priėmė tokį sprendimą.

Kaip vieną iš priežasčių S. Savane`as įvardijo padidėsiantį krūvį ir papildomus skrydžius per dvigubas rungtynes.

„Pereiti į Eurolygą reiškia pereiti nuo 18 rungtynių prie 34. Europos taurė turnyre tarp rungtynių paprastai būna trys poilsio dienos, o Eurolygoje – dvi. Be to, septynias savaites Eurolygoje vyksta dvigubos rungtynės, kurių metu per penkias dienas sužaidžiama po trejas rungtynes, todėl daugeliu atvejų neturėtume kitos išeities, kaip tik skristi užsakomaisiais skrydžiais“, – teigė oficialiame puslapyje cituojamas Las Palmo klubo prezidentas.

S. Savane pasirėmė „Valencia“ klubo pavyzdžiu ir teigė, kad išlaidos „Valencia“ klubui perėjus į Eurolygą padidėjo nuo 500 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų, o Las Palmo klube jos augtų iki 2,025 mln. eurų.

Beje, „Gran Canaria“ klubo prezidentas teigė, kad nevilioja ir piniginiai prizai Eurolygoje.

„Pajamos skirstomos į tris dalis; fiksuota pusės milijono suma, iš kurios atimamos arbitražo išlaidos. Tada, antroji už sportinius nuopelnus – nuo 1 800 000 eurų iki maždaug 200 000 eurų už 14-ą vietą. Keturios paskutinės vietos negauna nieko. Ir dar yra televizijos ir rėmėjų pajamų paskirstymas. Ši suma siekia maždaug nuo 45 mln. ir paskirstoma tik A licencijų turėtojams, iš ten mes negautume nieko. Berlyno „Alba“, kuri šiemet buvo tarp blogiausių komandų, gavo 350 000 eurų“, – teigė S. Savane`as.

Priminsime, kad „Gran Canaria“ tapo Europos taurės čempionais ir gavo teisę žaisti Eurolygoje, bet jos atsisakė. riduriama, kad „Gran Canaria“ ir kitą sezoną liks žaisti Europos taurėje. Dabar lieka neaišku, kas užims šios komandos vietą Eurolygoje. Tai gali būti tiek Europos taurės vicečempionė Ankaros „Turk Telekom“, tiek „Valencia“, kuri Eurolygoje žaidė praėjusį sezoną.