A lygos turo anonsas: daug ažiotažo kelianti akistata sostinėje

Šį savaitgalį „Optibet A lygoje“ bus sužaisti keturi 18-ojo turo mačai, rašo alyga.lt.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Birželio 10 dieną, 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1

Sostinės klubas antrame rate sieks iškovoti pirmąją pergalę.

Sūduviečiai po trijų sėkmingesnių dvikovų iš eilės, per kurias buvo surinkti 7 taškai, subangavo – abu kartus gana apmaudžiai pralaimėta tiesioginiams konkurentams. Tiesa, pozityviai nuteikia tai, jog namuose buvo laimėti du ankstesni mačai. „Sūduvai“ pralaimėjus trečią kartą iš eilės, abi ekipos savo kraityje turėtų po 16 taškų. Vyr. treneris Dovydas Lastauskas, sugrįžus į rikiuotę svarbiems žaidėjams, vėl gali verstis gilesniu suolu, tačiau šį sykį atakos smaigalyje nepamatysime diskvalifikuoto puolėjo Aivaro Emsio.

„Riteriai“ antrame rate vis dar nėra iškovoję pergalės ir jiems tai bus paskutinis šansas tą padaryti – pastarasis laimėjimas „Optibet A lygoje“ buvo pasiektas būtent prieš „Sūduvą“. Vilniaus klubas gana pozityviose rungtynėse su „Kauno Žalgiriu“ vertėsi be Milošo Spasičiaus, Stefano Filipovičiaus, Ebukos Onah, Iano Solero bei Felipe Brisolos. Be to, dėl diskvalifikacijų žaisti negalės du atakuojantys žaidėjai – Colinas Odutayo ir Mindaugas Grigaravičius. Retas laimėjimas „Riteriams“ leistų kur kas geresnėmis nuotaikomis atlikti išvadas per rinktinių pertrauką.

FA „Šiauliai“ – Gargždų „Banga“. Birželio 10 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0

Labai retai pralaimintys šiauliečiai priims produktyvią atkarpą žaidžiančią „Bangą“.

Saulės miesto komanda per ketverias pastarąsias rungtynes tris sykius sužaidė lygiosiomis, tačiau žemiau įsitaisę varžovai tuo nepasinaudojo ir deficito nesumažino. FA „Šiauliai“ rikiuojasi antri su 36 taškais bei prieš rinktinių pertrauką gali dar labiau atitrūkti nuo „Kauno Žalgirio“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ ekipų, kurios savo tarpusavio akistatą atidėjo. Įvertinus komandų propaguojamą žaidimo stilių, galime tikėtis gana klampios kovos. Šiame mače nežais pirmą kartą į šalies rinktinę iškviestas Deividas Šešplaukis, kuris yra diskvalifikuotas.

„Banga“ nuo gegužės mėnesio žaidžia savo geriausią atkarpą – šeši mačai, vos vienas pralaimėjimas ir iškovoti 11 taškų. Tai leido Davido Afonso treniruojamai komandai itin pasigerinti savo situaciją turnyro lentelėje. Jei gargždiškiai pateiks dar vieną staigmeną ir Alytaus DFK „Dainava“ pralaimės sostinėje, „Banga“ galėtų pakilti laipteliu aukščiau bei pasivyti „Hegelmann“ futbolininkus. Vieno Gargždų komandos žaidėjo aikštėje tikrai nepamatysime – Sigitas Urbys yra diskvalifikuotas.

Vilniaus „Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Birželio 11 dieną, 16 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0

Prieš sekmadienio rungtynes sostinėje jaučiamas išties nemenkas ažiotažas.

Dvi iš eilės „Panevėžio“ pergalės neleido čempionams priartėti ir pasiekti viršūnę iki rinktinių pertraukos jiems nepavyks. Pastarieji trys mačai „Žalgiriui“ buvo išties sudėtingi, tačiau Vladimiro Čeburino kariauna demonstravo charakterį ir visą laiką mušdavo įvarčius paskutinėmis minutėmis. Kita vertus, Mathiasas Oyewusi ir komandos draugai anksčiau neišnaudodavo puikių progų. Žalgiriečiai gali pakilti į 2-ąją vietą bei artimiausiame mače versis be diskvalifikuoto gynėjo Joelio Bopesu.

„Dainava“ jau kurį laiką pratinasi žaisti be dviejų puolėjo – Šerali Juldaševo bei Kazeemo Aderounmu, tačiau rezultatų kreivė nuo to ženkliai nesuprastėjo. Alytaus ekipa dar nebuvo kirtusi į gilesnę duobę, tiesa, pastaroji atkarpa yra ne tokia sėkminga. Per pastaruosius keturis mačus buvo pralaimėta tris sykius, dažniausiai – minimaliu deficitu. Dzūkijos komanda nebus šios akistatos favoritė, tačiau yra įgavusi daugiau pasitikėjimo savimi ir, pateikusi staigmeną, gali pasivyti arba aplenkti „Hegelmann“ futbolininkus.

„Panevėžys“ – Telšių „Džiugas“. Birželio 11 dieną, 17.55 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0

Paskutinė akistata prieš rinktinių pertrauką bus sužaista Aukštaitijos sostinėje.

Psichologiškai skaudus smūgis sostinėje pralaimint „Žalgiriui“ virto nokdaunu – po jo panevėžiečiai atsitiesė bei į savo sąskaitą įsirašė dvi valingas pergales. Šį sykį Gino Lettieri neturės diskvalifikuotų žaidėjų, be to, į rikiuotę gali grįžti kiti futbolininkai. Šiemet namie dar nepralaimėjęs „Panevėžys“ antrąjį ratą gali užbaigti puikiu akordu bei išlaikyti mažiausiai 4 taškų pranašumą prieš konkurentus, o rinktinių pertrauka bus puikus laikas pasipildyti naujokais bei žaidėjams išsigydyti traumas.

„Džiugo“ žaidime krizės nesimato: per pastarąsias kelias dienas buvo atimti taškai iš „Kauno Žalgirio“ bei FA „Šiauliai“. Žemaitijos klubas su 11 taškų žengia paskutinis – dešimtas, bet turi potencialo nuskausminti bet kurį oponentą. Joao Pratesas pastaruoju metu gali verstis gana gilia sudėtimi, atakuojant išsiskiria Motiejus Burba bei Viniciusas Ribeiro, tiesa, viena netektis bus ryški. Džiugiečiams dėl praėjusiame ture gautos raudonos kortelės negalės padėti pagrindinis vidurio gynėjas Tomas Rapalavičius.