Sportinio ėjimo festivalyje dalyvaus pasaulio ir Europos čempionatų prizininkai

Penktadienį Alytuje net 49-tą kartą vyks tradicinis sportinio ėjimo festivalis „Alytus 2023“. „World Athletics“ sportinio ėjimo ture, kuris turi sidabrinį lygį, paaiškės Lietuvos 20 km, iki 23 metų 20 km distancijos bei jaunimo 10 km rungties čempionai. rašoma LLAF pranešime.

Iš viso į varžybas užsiregistravo daugiau nei 190 ėjikų iš 18 šalių, o starto protokoluose galima rasti lengvosios atletikos Europos ir pasaulio čempionatų prizininkų – vengrę Viktoria Madarasz, ukrainiečius Lyudmila Olyanovska, Ihor Hlavan bei Azijos čempionato sidabro medalio laimėtoją iš Kazachstano Georgiy Sheiko.

Dėl Lietuvos 20 km čempiono titulo vyrų grupėje susirungs pajėgiausi šalies ėjikai – Marius Žiūkas, Arturas Mastianica, Tadas Šuškevičius, Ignas Dumbliauskas ir Deividas Balevičius. Moterų grupėje varžysis Monika Vaiciukevičiūtė, Austėja Kavaliauskaitė ir Miglė Damynaitė.

Varžybų organizatorius Kastytis Pavilonis teigė, jog pasiruošimas festivaliui vyko sklandžiai: „Viskas pagal planą, tik sportininkams iš užsienio atvykimas į Lietuvą nebuvo pats lengviausias dėl ilgų atstumų ir persėdimų.“

„Visgi, kadangi mažiau nei prieš savaitę Ispanijoje vyko kitas sportinio ėjimo turas (auksinio lygio), nemažai elito startavo būtent ten. Jame pirmos vietos gavo 4 tūkst. eurų, kai Alytuje pirmas vietas apdovanojame 1,5 tūkst. eurų“, – pasakojo K. Pavilonis, kuris patvirtino, jog varžybų prizinis fondas Alytuje šiemet 6 tūkst. eurų. Kadangi po metų festivalis švęs 50-tą jubiliejų, organizatorius pažadėjo daugiau dėmesio skirti garsių ėjikų pritraukimui.

Lietuvos čempionatas lengvaatlečiams suteiks bonuso taškus reitingavimo sistemoje į pasaulio čempionatą Vengrijoje (rupgjūčio 19–27 d.). Šiuo metu, 20 km ėjimo distancijoje, į čempionatą pagal reitingą patenka tik M. Žiūkas.

Be to, jau atidaryta atranka į 2024 metais Paryžiuje vyksiančias olimpines žaidynes. 20 km rungtyje vyrų normatyvas – 1 val. 20 min. 10 sek., moterų – 1 val. 29 min. 20 sek. „Labai tikiu Mariaus galimybėmis sudalyvauti jau penktoje olimpiadoje“, – neslėpė K. Pavilonis.

„Šiemet festivalis skirtas Adolfo Ramanausko-Vanago 105-osioms gimimo metinėms paminėti, todėl turėsime ir edukacijos apie pokario laikotarpį dalyviams bei žiūrovams, o per renginio atidarymą dalyvaus Lietuvos partizanų vado dukra. Be to, festivalyje daugiau nei 1000 vaikų eis 1 km distanciją “, – apie varžybų programą pasakojo organizatorius.

Varžybų dieną šalyje pranešamas 27 laipsnių karštis, todėl organizatoriai trasoje parūpins dušus ir ledą, tad sąlygos visiems dalyviams bus vienodos.