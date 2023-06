Vaidotas Žala ruošiasi startui viename seniausių ralių Lietuvoje: varžyboms pasirinko išskirtinį elektrinį automobilį

Po beveik metų pertraukos su nekantrumu pirmojo starto klasikinio ralio trasose laukiantis Vaidotas Žala nutarė nesėdėti vietoje iki pat birželio pabaigos. Dar prieš startą Lazdijuose lenktynininkas nusprendė malonumą, manevruojant greičio ruožuose, prisiminti „Press Rally“ trasose, o tam pasirinko išskirtinį automobilį – elektrinį „Škoda Enyaq Coupe RS iV “, skelbiama lenktynininko komandos pranešime žiniasklaidai.

Gerų emocijų užtaisas

Jau ketvirtajam startui „Press Rally“ trasose besiruošiantis V. Žala neslepia, kad šios varžybos apipintos geromis emocijomis ir prisiminimais, todėl kiekvieną kartą jų laukia su nekantrumu. Tiesa, ne visos patirtys žurnalistų ralyje buvo sėkmingos, tačiau dabar jas lenktynininkas prisimena su šypsena.

„Pirmą kartą žurnalistų ralyje dalyvavau startuodamas nuosavu automobiliu ir ši pradžia man buvo skausminga. Vienas iš greičio ruožų buvo Panevėžio rajone esančiame aerodrome, kuriame mums nepasisekė – nuo smūgio į duobę skilo ratlankis, todėl penktadienio vakare puolėme ieškoti, kas mums galėtų padėti ir tą ratlankį suvirinti. Pradžia iš tiesų buvo chaotiška, tačiau varžybų formatas mums labai patiko. Čia netrūksta azarto, tačiau nėra tokios įtampos, kokia kyla važiuojant klasikinio ralio varžybose“, – prisiminimais dalijosi V. Žala.

Žurnalistų raliu pramintos varžybos, kurios bėgant metams virto renginiu pritraukiančiu ir aibę profesionalių lenktynininkų, sudarytos iš įvairaus tipo slalomo trasų, kuriose svarbus ne tik greitis, tačiau ir tikslumas. O tam, kad būtų įdomiau, dvi dienas trunkančių varžybų greičio ruožai būna išdėlioti visoje Lietuvoje.

Vaidotas Žala su „Škoda Enyaq Coupe RS iV “ / V. Žalos komandos nuotr.

„Tai slalomų konfigūracija išdėliota per įvairius miestus, todėl visada džiugina geografija, o be to, šis renginys pritraukia automobilių sporto bei žurnalistų bendruomenę, su kuria visada būna smagu ne tik varžytis trasoje, tačiau ir pabendrauti greičio ruožams pasibaigus. Tai savotiška proga pabendrauti su bendraminčiais, todėl jau nuo pat pirmo karto man šis ralis paliko gerą įspūdį“, – kalbėjo lenktynininkas.

Į greičio ruožus – su žaibu

Tiesa, kad laiką pavyktų praleisti išties smagiai, ypač svarbu pasirinkti ir geras emocijas užtikrinančią techniką. Nors daugelis V. Žalą pripratę matyti prie riaumojančio automobilio vairo, šiam startui lenktynininkas pasirinko išskirtinį „Škoda Enyaq Coupe RS iV“ elektromobilį.

„Šį kartą startuosiu su elektriniu „Škoda“ modeliu, kurio parametrai skamba labai smagiai, todėl nekantrauju išbandyti šį žaibą sportiniu režimu. Viename žurnalistų ralyje pats sėdau į šturmano vietą, tačiau šį kartą mano užduotis bus mėgautis važiavimu prie vairo. Žinoma, bet kokios treniruotės slalomo trasose praverčia, o tai bus mano pirmas startas prieš išvažiavimą į klasikinio ralio trasas, tad tikiu, kad tai bus naudinga mankšta, o kartu, ir smagios dvi dienos“, – pasakojo V. Žala.

Vaidotas Žala / V. Dranginio nuotr.

Kartu su V. Žala jau 28-ą kartą rengiamo „Press Rally“ greičio ruožais lėks žurnalistas Lukas Miknevičius, kuris dviem dienom taps lenktynininko šturmanu bei padės naviguoti painiose slalomų trasose.

Šiais metais prie V. Žalos prisijungia ir daugiau automobilių sporto atstovų, todėl greičio ruožuose bus galima išvysti tokius lenktynininkus, kaip Dominykas Butvilas, Vytautas Švedas, Justas Simaška, Karolis Raišys, Ignas Gelžinis, Aisvydas Paliukėnas bei daug kitų varžybose sutinkamų vairuotojų.

„Press Rally“ vyks birželio 16–17 dienomis, per kurias dalyviams teks įveikti dvi dešimtis greičio ruožų bei daugiau kaip 500 kilometrų nuo Vilniaus, kuriame bus paskelbtas varžybų startas iki Šventosios, kur varžybas vainikuos apdovanojimų ceremonija.