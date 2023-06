„Juventus“ atsitraukė ir paliko Super lygos projektą

Turino „Juventus“ klubas nusprendė palikti Europos Super lygos projektą, kuriame liko tik du Ispanijos klubai.

BBC praneša, kad „Juventus“ klubo vadovai pranešė Madrido „Real“ ir „Barcelona“ ekipoms, kad atsitraukia nuo bendro Super lygos projekto.

2021 m. spalį skambiai pristatytas būsimas turnyras labai greitai sugriuvo, kai UEFA pagrasino, jog išmes klubus iš Europos turnyrų, jeigu jie dalyvaus Super lygoje.

Tik trys klubai – „Barca“, „Real“ ir „Juve“ – nuo tada liko projekte ir toliau kūrė bendrus planus, be to padavė UEFA į ES teisingumo teismą.

Vis dėlto su kitomis teisinėmis problemomis susidūręs „Juventus“ klubas dabar nusprendė atsitraukti nuo Super lygos projekto.

Šį sezoną Italijoje už finansinių taisyklių pažeidimus „Juventus“ gavo net 15 taškų panaikinimo baudą „Serie A“ čempionate.

Ją apskundus bauda sumažinta iki 10 taškų atėmimo ir šį sprendimą „Juventus“ priėmė. Dėl to „Serie A“ pirmenybėse klubas finišavo tik 7-as ir kitą sezoną lieka tiek be Čempionų lygos, tiek be Europos lygos.