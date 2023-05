Europos autokroso čempionato etapas vyks Vilkyčiuose

Jau birželio 10-11 dienomis Vilkyčiuose įvyks vienintelis tokį aukštą statusą mūsų šalyje turintis automobilių sporto renginys – Europos automobilių kroso čempionato etapas. Iki renginio likus kiek mažiau nei dviem savaitėms organizatoriai dalijasi išsamia renginio dienotvarke, pagal kurią žiūrovai galės lengviau susiplanuoti savo vizitą į Vilkyčius, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Penktadienis bus skirtas tik formalumams ir veiksmas trasoje dar nevirs. Ši diena bus skirta dalyvių administracinei ir techninei komisijai. Tačiau jau šeštadienį Vilkyčių automobilių sporto komplekse pasigirs pirmieji variklių simfonijos garsai.

Jau 10.30 val. prasidės laisvosios treniruotės. Jų metu į trasą pajudės visų Europos automobilių kroso čempionato klasių dalyviai su savo bagiais. Jiems čia reikės įveikti 2 ratus. Būtent ši laisvųjų treniruočių sesija bus pirmasis ir paskutinis kartas, kai sportininkai galės negalvoti apie rezultatą ir tiesiog testuoti savo techniką bei susipažinti su Vilkyčių trasos konfigūracija.

12 val. numatyti pirmieji Europos automobilių kroso čempionato dalyvių chronometruojami važiavimai, o 13.15 numatyta ir antroji šių, chronometruojamų važiavimų sesija.

Po jos Europos autokroso čempionato etapo dalyviai trasą užleis nacionalių klasių sportininkams, kurie 14.05 val. pradės savo chronometruojamus važiavimus.

Pirmasis kvalifikacinis važiavimas Europos automobilių kroso čempionato etapo dalyvių lauks 15 val. Iš karto po jų viena po kitos seks ir dvi Nacionalinių klasių kvalifikacijos.

Šeštadienį trasoje nustojus gausti varikliams, 18 val. vyks koncertas, o po jo pultą perims ir vakarėlį jau dalyvių parke pratęs lenktynininkas ir didžėjus iš Latvijos Marekas Dainis – DJ [Ex] da Bass. Į jo pasirodymą taip pat galės patekti visi žiūrovai, turintys bilietus į varžybas. Be to, pramogų netrūks ir mažiesiems renginio dalyviams – jų lauks atrakcionai ir batutai.

Sekmadienį, birželio 11 dieną veiksmas Vilkyčių autosporto komplekse prasidės nuo 9.30 val., kai prie starto savo antrai kvalifikacijai rikiuosis Europos automobilių kroso čempionato dalyviai. 10 val. trasą perims Nacionalinių klasių sportininkai, startuosiantys trečioje kvalifikacijoje. Po jų 11 val. vėl startuos Europos autokroso čempionato bagiai, kurie varžysis trečioje kvalifikacijoje.

12.30 val. numatytas iškilmingas renginio atidarymas, kuriame visi dalyviai apvažiuos garbės ratą Vilkyčių trasoje. Parado rate pasirodys ir senovinių automobilių parodos dalyviai, kurių technika visą dieną iš arti bus galima apžiūrėti trasos prieigose vyksiančioje parodoje. 13.30 val. numatyti nacionalinių klasių pusfinalių važiavimai. 14 val. pusfinaliuose pasirodys ir Europos automobilių kroso čempionato dalyviai.

Didžioji varžybų savaitgalio kulminacija prasidės 15 val. kai prie starto savo lemiamam mūšiui stos Nacionalinių klasių dalyviai. Iš karto po jų, 15.30 val. numatyti ir pagrindiniai Europos autokroso čempionato klasių finalai.

Galiausiai viską vainikuos iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurios metu suplazdės nugalėtojų šalių vėliavos ir nuskambės nacionaliniai himnai. Apdovanojimai numatyti 17 val.