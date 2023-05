Dumbauskaitė su šveicare netradicinio formato paplūdimio tinklinio turnyre įveikė vieną etapą

Savaitgalį Hamburge (Vokietija) praūžė prestižinis netradicinio formato paplūdimio tinklinio turnyras „Queen and King of the Court“. Jame savo jėgas išbandė lietuvė Ieva Dumbauskaitė, kurios porininke buvo šveicarė Shana Zobrist, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nemažai elitinių komandų iš viso pasaulio pritraukusiame turnyre I. Dumbauskaitė su Sh. Zobrist startavo A grupėje. Pirmajame rate šis duetas surinko 5 taškus ir užėmė antrąją vietą. Antrajame rate I. Dumbauskaitė su Sh. Zobrist vėl surinko 5 taškus ir to pakako patekimui į trečiąjį raundą.

Dar sykį 5 taškus pelnęs lietuvės ir šveicarės duetas šįkart liko paskutinis – trečias, todėl tiesioginio kelialapio į pusfinalį neiškovojo. Visgi to užteko patekimui į antrąjį etapą.

Antrajame etape kiekvieno raundo nugalėtojos patenka į pusfinalį. A grupėje kovojusios I. Dumbauskaitė ir Sh. Zobrist pirmajame rate buvo penktos, antrajame – ketvirtos, o trečiajame – antros.

Lietuvė ir šveicarė dar pateko į paguodos grupę, kur buvo kovojama dėl paskutinio bilieto į pusfinalį, tačiau jame, pelniusios 2 taškus, liko ketvirtos ir baigė savo pasirodymą.

Šio turnyro finale triumfavo žinomos amerikietės Emily Stockman ir Megan Kraft.

Vyrų varžybose triumfavo olimpiniai ir pasaulio čempionai norvegai Christianas Sorumas ir Andersas Molas.

Anksčiau šiame turnyre lietuvės buvo pasiekusius puikių rezultatų. Praėjusių metų turnyre Nyderlanduose I. Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė užėmė ketvirtąją vietą. Dar prieš tai tokiame turnyre ketvirtas liko G. Grudzinskaitės ir vokietės Chantal Laboureur duetas.

„Queen and King of the Court“ varžybos vyksta netradiciniu formatu. Komandos yra suskirstomos į grupes ir žaidžia pasikeisdamos. Pora, laimėjusi tašką, lieka aikštėje, o pralaimėjusias pakeičia kita pora. Taip komandos rotuojasi kol baigiasi laikas.

Birželio 27-liepos 1 dienomis Liuksemburge vyks „Queen and King of the Court“ Europos finalinis turnyras