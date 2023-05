Gynyba pasidžiaugęs ir netoli finalo atsidūręs Žibėnas – apie būtinybę neatsipalaiduoti ir norimą pasilikti žaidėją

Giedriaus Žibėno vadovaujamas Vilniaus „Rytas“ ir toliau užtikrintai žingsniuoja link LKL finalo – antrose pusfinalio serijos rungtynėse vilniečiai išvykoje 82:67 palaužė Jonavos „Cbet“ krepšininkus.

„Skysta pradžia buvo labai. Žaidėme po vieną, ypač gynyboje, apie puolimą nesinori šnekėti, mes užpuolame, bet gynyboje labai skysti buvome, davėme daug pasitikėjimo Jonavai. Antroje rungtynių pusėje perlaužėme eigą, antrą kartą iš eilės per gynybą, tikrai komandinė pergalė. Žaidėjai labai įdėjo daug energijos, išeikvojo daug jėgų, visi atidavė visą save. Tokioje sezono stadijoje net jei laimime +1 tai yra valio. Kažkurioje rungtynių vietoje Jonava nulūžo dėl ištvermės, tą tempą stengiamės laikyti, kantrybę parodėme ir dėl to laimėjome. Smagu, nes tą padarėme kartu, visa komanda spaudėme kamuolį, gerus pataisymus padarėme gynyboje prieš jų centravimą“, – po rungtynių teigė G. Žibėnas.

Serijoje iki 3 pergalių sostinė komanda pirmauja 2-0. Trečiasis ir galimai lemtingas mačas vyks ketvirtadienį sostinėje.

Strategas dar kartą pasidžiaugė savo žaidėjų gynyba, kuri padėjo perlaužti rungtynių eigą trečiojo kėlinio metu.

„Žinome rungtynių kainą. Per petrauką tikrai didelių pakeitimų nedarėme, supratome, kaip susikaupę turime išeiti, kokiu intensyvumu reikia spausti kamuolį, prieš kuriuos žaidėjus tai daryti. Žinome, kas yra jų geriausi kūrėjai ir kaip jie elgiasi su kamuoliu gavę spaudimo. Manau, tą žaidėjai kantriai įvykdė ir dėl to padarėme spurtą. Dar kartą pasidžiaugsiu, kad tai padarė visi žaidėjai ir per gynybą“, – dėstė G. Žibėnas.

Tiesa, vilniečių strategas pabrėžė, kad atsipalaiduoti net ir pasiekus dvi pergales paeiliui serijoje negalima, nes Jonava tikrai pateiks atsaką jiems žūtbūtinio susitikimo metu.

„Ženklas buvo rungtynių pradžioje, kad yra labai pavojinga užsiliūliuoti prieš Jonavą ir turime žinoti, kokio lygio kontaktą pasiūlys. Tai bus iškritimo rungtynės, bus daug bandymo, provokacijų, turime to tikėtis, bus daug kontakto, kietų pražangų. Turime ruošti kūnus, padaryti mažus pakeitimus“, – kalbėjo G. Žibėnas.

Vilniaus komandos strategas taip pat nepagailėjo pagyrimų prie komandos tik sezono metu prisijungusiam Justinui Gorhamui ir netgi svarstė apie žaidėjo pasilikimą kitam sezonui.

„Tai yra žaidėjas be ego. Turėčiau tą labiausiai paminėti, tai yra žaidėjas, kuris yra visiškai pasišventęs komandai, kuris viską darys dėl komandos, niekada blogai nereaguos į keitimą, ar kamuolio negavimą. Tai jį daro elitiniu žaidėju, nėra ką slėpti, toks jo žaidimas mums kelia didelį klausimą – gal jį reiktų pasilikti? Bet čia pirminės idėjos“, – svarstė G. Žibėnas.