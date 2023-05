Neįtikėtinas pusfinalio rekordas – kaip „Olympiakos“ per kėlinį sutaršė „Monaco“?

Pamatyti tokį kėlinio rezultatą krepšinio rungtynėse yra retas reiškinys – 27:2. Taip kėlinį užbaigė Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, kuri po tokio ketvirčio visiškai nepaliko jokių šansų „Monaco“ ekipai ir žengė tiesiai į Eurolygos finalą. Kas nutiko šio magiško kėlinio metu?

Pirmoji rungtynių pusė buvo nelengva „Olympiakos“ krepšininkams, o magija tuomet net nekibirkščiavo. Sunku buvo matyti ir bet kokį iliuzijos meną.

„Monaco“ nuo rungtynių starto sugebėjo perimti kontrolę aikštėje, fantastiškai žaidė Mike`as Jamesas, Elie Okobo, o galiausiai Eurolygos finalo ketverto debiutantai prieš ilgąją pertrauką turėjo 12 taškų persvarą.

Eurolygos pusfinalis: „Olympiakos“ – „Monaco“ / L. Žemgulio nuotr.

Ką savo žaidėjams ilgosios pertraukos metu padarė Pirėjo ekipos strategas Georgios Bartzokas iki šiol nėra aišku.

„Akivaizdu, kad pertraukos metu mes kalbėjomės apie tai, ką reikia keisti žaidime. Turėjome nurimti. Žaidėjams pasakiau, kad pabandytume trečiame kėlinyje išlyginti rezultatą ir tada ketvirtajame turėsime progą laimėti. Tačiau gavosi, kad sužaidėme dominuojantį ketvirtį“, – po rungtynių pasakojo G. Barztokas.

Kalbos turėjo būti fantastiškos, nes trečiajame kėlinyje „Oly“ pradėjo išdarinėti stebuklus.

Pirėjo klubo taškų sąskaitą po ilgosios pertraukos dvitaškiu atidarė sezono MVP Aleksandras Vezenkovas, tačiau ryškiausiai puolime žibėjo Kosto Papanikolaou žvaigždė. 32-ejų K. Papanikolaou, kuris Pirėjo klube po pertraukos žaidžia jau nuo 2016 m., gana greitai pradėjo rinkti taškus, o po kiekvieno taiklaus metimo atsigręždavo į „Oly“ sirgalių armiją, kurios keliamas triuškmas kilo eksponentiškai.

Šiame kėlinyje laisvai liejosi ne tik „Olympiakos“ puolimas, tačiau it geležis tvirta buvo ir Graikijos klubo gynyba. Pirmuosius ir vienintelius taškus trečiajame ketvirtyje „Monaco“ pelnė tik likus 4:18 min. iki kėlinio pabaigos – greitoje atakoje dvitaškį pataikyti sugebėjo Elie Okobo.

Donatas Motiejūnas / L. Žemgulio nuotr.

Kėlinį „Olympiakos“ baigė turėdama 13 taškų persvarą, o geriausiai „Monaco“ būklę po tokio ketvirčio apibūdino „Monaco“ atstovaujantis Donatas Motiejūnas.

„Kraupu. Taip ir buvo. „Olympiakos“ ketvirtą komandinę pražangą gavo likus žaisti tik minutei, vadinasi mes neagresyviai žaidėme. Jie spaudėsi, o mes numetinėjome kamuolius ir mėtėme tritaškius, kurie šiandien mums nekrito. Tokį vaizdą antroje pusėje nulėmė varžovų fiziškumas ir mūsų pačių kvailumas.

Tikrai mes sulūžome po trečio kėlinio psichologiškai. Kaip sulūžome, taip savęs ir nesusirinkome. Manyčiau, kad labai tiksliai pasakėte ir tai yra tiesa. Nieko čia daug šioje vietoje nepridursi. Reikia žaisti 40 minučių, o ne 20“, – apie lemtingus įvykius rungtynėse sakė D. Motiejūnas.

Eurolygos pusfinalis: „Olympiakos“ – „Monaco“ / L. Žemgulio nuotr.

Jei Monako kunigaikštystės klubo atstovams šis kėlinys buvo kraupus, tai „Olympiakos“ tai buvo triumfo valanda, kuri nugulė į Eurolygos rekordų metraščius.

25 taškų skirtumas trečiajame kėlinyje yra didžiausias kėlinio pelnytų taškų skirtumas per visą Eurolygos finalo ketvertų istoriją. Beje, 2 „Monaco“ pelnyti taškai trečiojo kėlinio metu yra vienas iš blogiausių pasirodymų per visą Eurolygos istoriją – nei vieno finalo ketverto metu nei viena komanda nėra per kėlinį pelniusi tiek mažai taškų. Tik kitos trys komandos per visą Eurolygos istoriją yra vieno kėlinio metu pelniusios tik du taškus.

Tiesa, Pirėjo komandai toks sugrįžimas nėra naujiena. 2012 m. Eurolygos finale Pirėjo ekipa panaikino 19 taškų deficitą, 2013 m. finale sugrįžo atsilikdama ir 17 taškų skirtumu.

Ką sako ekspertai?

Po rungtynių laidoje „Eurolyga per LRT“ kalbėjęs krepšinio ekspertas Rolandas Jarutis pabrėžė „Olympiakos“ pakeistą gynybą ir pažėrė kritikos „Monaco“ lyderiui Mike`ui Jamesui, kuris pradingo iš žaidimo antroje rungtynių pusėje.

„Visas agresyvumas, kurį parodė „Olympiakos“ komanda. Pradedant gynyboje, pakeitus penktos pozicijos žaidėją, matėme, kad „Monaco“ gynėjai neturėjo, kur veržtis. „Olympiakos“ gynėjai pakankamai agresyviai, spaudė ir davė didelį kontatką „Monaco“ žaidėjams. Matėme, kad tiek Loydas, tiek Mike`as Jamesas paprasčiausiai nebežaidė. Daugelis žiūrovų, kurie stebėjo aikštelę, galbūt neatkreipė dėmesio į Jameso kūno kalbą. Kai įvyksta tie keitimai, kai kamuolys jo nepasiekia, paprasčiausiai nusifilmavau, nes tai yra mokomoji medžiaga – ką reiškia komanda ir ką reiškia individualus žaidėjo ego. Asmenybės nulemia rungtynes, bet tai yra kaip princesė“, – teigė R. Jarutis.

Eurolygos pusfinalis: „Olympiakos“ – „Monaco“ / R. Snarskio nuotr.

Tuo tarpu krepšinio analitikas Augustas Šuliauskas gyrė Pirėjo komandos gynybinius sprendimus, kurie visiškai sukaustė varžovus.

„Jei pirmoje rungtynių pusėje „Olympiakos“ planas nelabai gerai veikė, tai trečiame kėlinyje ką pamatėme – galime Walkupo pasirodymą į anketą įdėti, kaip geriausiai besiginančio žaidėjo. Fallas baudos aikštelėje, Walkupas prilipęs iš nugaros – jokių šansų prasiveržti. „Monaco“ pirmoje rungtynių pusėje 100 proc. pildė savo planą, bet trečiame kėlinyje jie pramiegojo 5 prakirtimus pro nugarą, tas „Oly“ judėjimas be kamuolio, mes jį trečiame kėlinyje pilnu gražumu pamatėme. Čia negali kaltinti nieko kito, tik „Monaco“ žaidėjus. Kai vienoje aikštės pusėje turi ilgai vargti tik tam, kad išmesti metimą, o kitoje pusėje prakirtimas, taškai po krepšio, tada ir matome tokį vaizdą“, – teigė A. Šuliauskas.