Nusivylęs Satoransky: nedirbome kaip komanda

„Barcelona“ krepšininkai pralaimėjo Eurolygos pusfinalio mačą Madrido „Real“ krepšininkams 66:78. Vienas komandos lyderių Tomašas Satoransky po mačo teigė, kad jis ir jo bendraklubiai žaidė per daug po vieną.

„Planas, kaip visada prieš Madridą, buvo išvilioti Tavaresą iš baudos aikštelės, tačiau šiandien antroje pusėje mes nesugebėjome mesti geru procentu. Pirmoje pusėje gerai tvarkėmės prieš jų zoninę gynybą, bet antroje darėme per daug klaidų, tokio komandos kaip „Real“ to neatleidžia. Svarbiais momentais jie nusiėmė atšokusius kamuolius“, – po mačo nusivylęs kalbėjo čekas.

„Barca“ iš pirmųjų 14 tritaškių metimų pataikė net 9 ir pirmajame kėlinyje neįmetė nė vieno dvitaškio. Vis dėlto antroje pusėje tolimi metimai užstrigo ir iš kitų 25 tritaškių įkrito tik 5.

Paklaustas, ar psichologija lėmė komandos pakrikimą, T. Satoransky pripažino, kad tai buvo faktorius.

Eurolygos pusfinalis: „Barcelona“ – „Real“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

„Manau, kad ir psichologinės, ir taktinės. Aišku, kad iš šio mačo tikėjomės daug. Galvojome per daug apie pergalę, buvo per daug emocijų ir nedirbome kaip komanda, ką darėme anksčiau. Bandėme per daug viską išspręsti individualiai. Tai mums labai nesisekė antroje pusėje, dėl ko neįmetėme metimų“, – sakė įžaidėjas.

Jis teigė, kad komandos aukštaūgiai šiame mače nemetė tritaškių aukštų procentu, kas paprastai yra viena „Barcos“ stiprybių. Ypač tada, kai iš baudos aikštelės ištraukti reikia W. Tavaresą.

„Su Tavaresu baudos aikštelėje turėtume bandyti jį iš ten išvilioti. Mūsų dideli žmonės, kurie paprastai meta geriau, šiandien to nedarė aukštu procentu. Neįmetėme taškų greitame puolime, kas labai padeda“, – sakė T. Satoransky.

„Barca“ antrus metus iš eilės Eurolygoje kovos tik dėl trečiosios vietos. Mačas sekmadienį prasidės 17 val. ir bus tiesiogiai transliuojamas LRT PLIUS.