Šeškus po pergalės didžiavosi komanda, Kemzūra klausė, kodėl varžovai norėjo labiau

Virginijaus Šeškaus treniruojami Jonavos „Cbet“ krepšininkai LKL ketvirtfinalio starte paneigė prognozes ir pirmajame mače išvykoje 80:76 įveikė Alytaus „Wolves“. Po pergalės V. Šekus negailėjo gerų žodžių savo žaidėjams, o Kęstutis Kemzūras klausė, kur dingo komandos noras.

„Sveikinimai Jonavos komandai, nežinau, ką padarėm ne taip, ką padariau ne taip. Trūko šiandien. Pradėjome neblogai, buvo energija, agresyvumas, bet paskui pametėme savo koncentraciją. Pamiršome, apie ką kalbėjome ir kaip tarėmės žaisti gynyboje. Leidome jiems įsižaisti.

Puolime žaidėme per lėtai, per statiškai, per lėtai skaitėme situacijas ir labai prastai mėtėme. Jonava pataikė ir sunkokų metimų, jiems sekėsi, bet sekasi tiems, kas daugiau nori turbūt. Sunku tai taisyti. Nežinau, kodėl, bet vaizdas toks, kad jie labiau norėjo. Aiškinsimės ir labai greitai taisysime, kardinaliai“, – kalbėjo K. Kemzūra.

„Wolves“ ekipai šiame mače nepadėjo vienas lyderių Jeffery Tayloras. Treneris negalėjo atsakyti, kad švedas bus pasirengęs antrajai ketvirtfinalio dvikovai, kuri vyks sekmadienį Jonavoje.

LKL ketvirtfinalyje žaidžiama serija iki 2 pergalių.

Tuo tarpu pergalingai startavęs V. Šeškus pagyrė savo žaidėjus.

„Išskyrus rungtynių pradžią, didžiuojuosi komanda. Pradžioje nepadarėme, ką buvome susitarę, bet paskui kiek tik galėjome padaryti, viskas sekėsi.

Pabaigoje, aišku, sėkmės buvo. Paskutinėse sekundėse mes kentėjome, kentėjome, o jie gaudavo baudas, galvoju, sėkmės yra, bet tai nemenkina mūsų pergalės. Galime sakyti, kad visas rungtynes kontroliavome. Dar tikrai yra žmogus, kuris gali geriau sužaisti – tai J. Garrettas. Šiandien greitai išsibaudavo. Visi žaidėjai, kas pabudo aikštėje, kažką pridėjo. Labai malonu dėl to. Padarėme pirmą žingsnį, stengsimės ir toliau nenuvilti“, – teigė V. Šeškus.

Jis dar kartą artą pasakė nuomonę, kad bet kurios antrojo ketverto komandų pergalė prieš pirmojo ketverto komandas serijoje būtų sensacija.

„Galiu tik pakartoti, kad jeigu toliau išeis, bus sensacija. Pažiūrėkite į biudžetus, į žaidėjus. Jeigu jūs to nepasakytumėte sensacija, nežinau, nesakysiu, kas jūs. Į ausį pasakysiu (juokiasi).

Galiu pasididžiuoti, kad daug kur atrodėme neblogai. Gynyboje negalime būti visada geri. Kiek čia A. Caveras – 18 taškų. Tačiau gale jis pelnė 7 ar 9 taškus, kai mes leidome mesti 2 taškus geriau nei 3. Manau, kad su juo šiaip neblogai susitvarkėme. Pradžioje problema buvo su jų dideliais. Labiausiai mane džiugino, kad komanda klausė – kada reikia baudą padaryti, kada stabdyti greitas atakas“, – kalbėjo V. Šeškus.

Treneris pasidžiaugė, kad šių metų atkrintamosiose jo žaidėjams netrūksta motyvacijos, kas buvo problema pernai.