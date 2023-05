Dar vienas pripažinimas: Sabonis pateko į trečiąjį NBA sezono penketuką

The 2022-23 Kia All-NBA Third Team:



▪️ De'Aaron Fox, Sacramento Kings

▪️ LeBron James, Los Angeles Lakers

▪️ Damian Lillard, Portland Trail Blazers

▪️ Julius Randle, New York Knicks

▪️ Domantas Sabonis, Sacramento Kings pic.twitter.com/HLhSlCzszN