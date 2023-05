LKL atkrintamosios – prie starto linijos: ar kas nors sutrukdys „Žalgiriui“ susigrąžinti čempionų karūną?

Jau gegužės 12-ą dieną Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonas pereina į baigiamąją fazę – startuoja atkrintamosios varžybos. Aštuonios stipriausios šio sezono LKL komandos pradeda lemiamą kovą dėl čempionų taurės. Aiškus šių metų favoritas – pernai titulą praradęs Kauno „Žalgiris“. Ar Kazio Maksvyčio ekipai kas nors gali mesti rimtą iššūkį?

Alytaus „Wolves“ (23–10) – Jonavos „Cbet“ (18–15)

„Gal ir gerai, kad pralošėme „Cbet“, drama didesnė. Visą laiką laimi – tada nebeįdomu“, – daug dėmesio sulaukusiame interviu prieš kelias dienas sakė naujausios Lietuvos komandos savininkas Gediminas Žiemelis.

Kovos reguliariajame sezone:

Balandžio 2 d.: „Cbet“ – „Wolves“ 74:85

Kovo 13 d.: „Wolves“ – „Cbet“ 94:99

Spalio 7 d.: „Cbet“ – „Wolves“ 80:62

Kaip matyti iš reguliariojo sezono kovų, Virginijaus Šeškaus auklėtiniai šį sezoną du kartus įrodė pranašumą prieš Alytaus komandą, tiesa, abi pergalės pasiektos „Wolves“ dar treniruojant Rimui Kurtinaičiui. O trečioji komandų dvikova buvo Kęstučio Kemzūros debiutas naujoje komandoje.

Anot krepšinio pasaulyje sklandančių gandų, būtent rungtynės Alytuje, kuriose „Wolves“ vienu metu turėjo 20 taškų persvarą, bet galiausiai pralaimėjo po pratęsimo, buvo G. Žiemelio ir kitų komandos vadovų kantrybės taurę perpildęs pralaimėjimas. Kalbama, kad G. Žiemelis pats stebėjo tas rungtynes arenoje Jonavoje, o tai šį sezoną daro labai retai. Tiesa, „Wolves“ po to dar pralaimėjo ir LKL autsaideriams „Gargždams“.

Kęstutis Kemzūra / „Wolves“ klubo nuotr.

Interviu portalui 15min.lt davęs R. Kurtinaitis sakė, kad klubas sezoną pradėjo neprofesionaliai, į treniruočių stovyklą sezono pradžioje surinko „žaidėjus iš gatvės“, o galutinai komandą sukomplektavo tik kovo mėnesį.

„Wolves“ šį sezoną sudėtis keitėsi tikrai daug. Jau ir po R. Kurtinaičio atleidimo komandą papildė Jerai Grantas, kovo 1-ąją ekipa pasipildė Rashardu Kelly, prieš pat Kalėdas atvyko Jeffery Tayloras, o paskutinę 2022-ųjų dieną – Erickas Buckneris.

Portalui 15min.lt duotame interviu R. Kurtinaitis priekaištavo savo buvusiems darbdaviams už tokią komandos komplektaciją, bet pažymėjo, kad net ir su šiais sunkumais LKL klubas žengė trečias. Šią vietą „Wolves“ užėmė tiek atleidžiant R. Kurtinaitį, tiek jiems finišavus reguliariajame sezonui.

V. Šeškus su Jonavos komanda sezoną pradėjo įspūdingai ir kurį laiką net pirmavo LKL. „Cbet“ laimėjo pirmus penkis susitikimus, tarp kurių buvo ir pergalė Vilniuje prieš „Rytą“, o per 10 pirmųjų mačų pasiekė 8 pergales.

Nors vėliau buvo ir nesėkmių, dar vieną staigmeną „Cbet“ sukūrė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverte Šiauliuose, kai pusfinalyje įveikė „Rytą“, o finale pasipriešino ir „Žalgiriui“. Tiesa, antra sezono pusė nebebuvo tokia sėkminga ir Jonavos ekipa sezoną baigė šeštoje vietoje.

Ahmadas Caverasas / LKL.lt nuotr.

Lyderiai:

„Wolves“:

A. Caveras – 16,9 taško, 5,8 rezultatyvaus perdavimo, 20,1 naudingumo balo.

J. Tayloras – 11,8 tšk., 5,2 atk. kam., 2,8 rez. perd., 11,9 naud. bal.

R. Kelly – 9-erios rungt., 11,7 tšk., 4,7 atk. kam., 11,9 naud. bal.

E. Žukauskas – 11,5 tšk., 4 atk. kam., 1,6 rez. perd., 11,9 naud. bal.

Jeffery Garrettas / LKL nuotr.

„Cbet“:

J. Garrettas – 14,3 tšk., 7,6 atk. kam., 1,6 rez. perd., 19,6 naud. bal.

G. Huskičius – 13 tšk., 4,6 atk. kam., 4,2 rez. perd., 16,4 naud. bal.

G. Watsonas – 13,2 tšk., 2,2 atk. kam., 4,2 rez. perd., 13,8 naud. bal.

D. Bičkauskis – 11,9 tšk., 2,4 atk. kam., 4 rez. perd., 13,6 naud. bal.

Šioje serijoje pamatysime du naudingiausius LKL sezono žaidėjus – A. Caverą ir J. Garrettą. „Cbet“ aukštaūgis pagal naudingumą lygoje yra 7-as, o A. Caveras dar yra ir rezultatyviausias lygos krepšininkas (kartu su „Ryto“ lyderiu M. Fosteriu), be to, užima 3-ią vietą pagal rezultatyvius perdavimus.

Kaip jau įprasta V. Šeškaus komandoms, „Cbet“ taiko gana trumpą rotaciją ir turi tik 7–8 lygiaverčius žaidėjus. Didesnį nei 15 min. žaidimo vidurkį LKL reguliariajame sezone jonaviečių gretose turi 8 žaidėjai, o „Wolves“ tokių – 11, o M. Lukauskis žaidė po 14:49 min.

„Wolves“ pusėje yra patirtis – M. Lukauskis per savo karjerą matęs šilto ir šalto, o vis labiau įsibėgėjantis J. Tayloras yra laimėjęs net ir Eurolygą.

Ilgesnė rotacija, patirtis ir namų aikštės pranašumas turėtų lemti, kad „Wolves“ jau pirmą savo sezoną LKL pasieks pusfinalį.

Giedrius Žibėnas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Vilniaus „Rytas“ (27–6) – Klaipėdos „Neptūnas“ (16–17)

Kovos reguliariajame sezone:

Balandžio 10 d.: „Neptūnas“ – „Rytas“ 86:90

Sausio 28 d.: „Neptūnas“ – „Rytas“ 70:82

Rugsėjo 29 d.: „Rytas“ – „Neptūnas“ 93:67

„Neptūnas“ yra vienintelė į LKL atkrintamąsias patekusi komanda, kuriai šį sezoną „Rytas“ nė karto nepralaimėjo. Vien tai rodo, kad Giedriaus Žibėno auklėtiniai turėtų šią seriją laimėti gal net ir sausai.

Tiesa, galima atsiminti praėjusius metus, kai Mindaugo Brazio vadovaujamas „Neptūnas“ jau ketvirtfinalyje sužeidė „Žalgirį“, jis vėliau įstrigo „Lietkabelio“ gniaužtuose ir net nepateko į finalą.

Vis dėlto šiandieninis „Rytas“, o ypač komandos puikus puolimas, atrodo kur kas pajėgesnis prieš šį sezoną nemažai strigusius klaipėdiečius.

Marcusas Fosteris / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sezono pradžioje „Rytas“ buvo pažeidžiamas, o tris iš 6 per visą sezoną patirtų pralaimėjimų patyrė dar spalį, kai iš eilės pralaimėjo „Nevėžiui“, „Cbet“ ir „Lietkabeliui“. Sezoną „Rytas“ ne tik užbaigė tvirtai antras, bet ir vos 1 pergale atsilikęs nuo „Žalgirio“.

Lyderiai:

„Rytas“:

M. Fosteris – 16,9 tšk., 2,8 atk. kam., 2,8 rez. perd., 19,1 naud. bal.

J. Echenique – 8 rungt., 14,2 tšk. (71 % dvit.), 4,5 atk. kam., 13,8 naud. bal.

M. Normantas – 12 tšk. (39 % trit.), 2,6 atk. kam., 3,1 rez. perd., 12,2 naud. bal.

G. Radzevičius – 11,9 tšk. (42 % trit.), 6,2 atk. kam., 15,6 naud. bal.

„Neptūnas“:

D. Gailius – 13,1 tšk., 3,7 atk. kam., 2,4 rez. perd., 11,6 naud. bal.

M. Jogėla – 12,8 tšk., 5 atk. kam., 2,1 rez. perd., 14,6 naud. bal.

A. Wiley – 10,9 tšk., 8,9 atk. kam., 17,8 naud. bal.

M. Girdžiūnas – 11,1 tšk., 1,9 rez. perd., 9,9 naud. bal.

Matas Jogėla / BNS nuotr.

„Rytas“ šį sezoną turėjo nemažai traumų ir pasikeitimų, pasipildė keliais naujokais, o į sezono pabaigą prarado ir dėl traumos iškritusį naudingiausią žaidėją M. Echodą. Vis dėlto vietoj jo pasikviestas J. Echenique kol kas net perspjovė į jį dėtas viltis ir per 6 susitikimus fiksavo dviženklį naudingumą ir rezultatyvumą.

Vilniečiai turi ir rezultatyviausią LKL žaidėją M. Fosterį (kartu su A. Caveru iš „Wolves“), o tai padeda būti rezultatyviausia LKL komanda – vid. 93 taškai per rungtynes. „Neptūnas“ įmeta tik po 80,4 ir yra devintas.

„Neptūno“ žaidimas sukasi aplink lyderį D. Gailių, sezono metu sužibėjusį centrą A. Willey, jaunąjį M. Jogėlą ir vienas prieš vieną bet ką LKL galintį įveikti M. Girdžiūną. Nors įžaidėjo pozicijoje tvirtai jaučiasi Ž. Janavičius, jis turi vieną esminę bėdą – varžovai jį gali palikti laisvą prie tritaškio, o gynyboje ne visada žibančiam „Rytui“ tai yra labai patogu.

Be to, „Neptūnas“ sezoną užbaigė be traumuoto A. Wiley, kuris vienintelis gali atsverti „Ryto“ aukštaūgius baudos aikštelėje. Kiek bus sveikas amerikietis, serijoje labai lems, ar klaipėdiečiai sugebės laimėti bent vieną mačą.

Nenadas Čanakas / LKL.lt nuotr.

Panevėžio „Lietkabelis“ (23–10) – Utenos „Juventus“ (18–15)

Antrus metus iš eilės šios komandos susitinka LKL ketvirtfinalyje, o apskritai atkrintamųjų serijoje – trečią sezoną iš eilės. Pernai ketvirtfinalyje „Lietkabelis“ įveikė „Juventus“ 2–0, o 2020–2021 m. sezone kovą dėl bronzos irgi laimėjo „Lietkabelis“, bet serija buvo ilga – 3:2.

Kovos reguliariajame sezone:

Balandžio 19 d.: „Juventus“ – „Lietkabelis“ 91:93

Kovo 12 d.: „Lietkabelis“ – „Juventus“ 91:71

Spalio 15 d.: „Juventus“ – „Lietkabelis“ 87:84

Bene įdomiausia ketvirtfinalio pora, tiesa, „Lietkabelis“ sezono metu dar kovojo ir Europos taurėje, o tai iš krepšininkų pareikalavo ir jėgų, ir greičiausiai ne visada komandos prioritetas buvo mačai LKL. Po istorinio sezono LKL panevėžiečiai sezoną pasitiko akivaizdžiai susilpnėję, tačiau vėliau į komandą sugrįžo G. Orelikas.

Buvo ir traumų, nemažai rungtynių sezone praleido Ž. Šakičius, vilčių nepateisino sezoną su komanda pradėjęs S. Peno.

Jamelas Morrisas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Juventus“ galbūt seriją labiau norėtų žaisti su Jonavos „Cbet“, kuriuos reguliariajame sezone įveikė visus tris sykius.

D. Kairio komanda sezono metu keitė ne vieną legionierių, o skaudžiausias komandos praradimas – kovo pabaigoje išvykęs J. Hamiltonas, buvęs vienas geriausių visos lygos žaidėjų. Dar sausį išvyko ir po 16 taškų rinkęs J. Ewansas, o komandai nepadėjo ir per savivaldybių rinkimus į viešumą iškilę direktoriaus E. Skersio ir buvusio trenerio bei klubo prezidento Ž. Urbono nesutarimai.

Lyderiai:

„Lietkabelis“:

J. Morrisas – 15 tšk., 1,8 atk. kam., 3,2 rez. perd., 10,5 naud. bal.

K. Kullamae – 13,8 tšk. (43 % trit.), 3,7 atk. kam., 2,2 rez. perd., 13,4 naud. bal.

G. Orelikas – 11 rungt., 12,2 tšk. (46% trit.), 5,7 atk. kam., 2,8 rez. perd., 15,4 naud. bal.

N. Popovičius – 9,7 tšk., 3,7 atk. kam., 1,2 rez. perd., 10 naud. bal.

Justinas Alstonas / LKL nuotr.

„Juventus“:

J. Davisas – 10 rungt., 15,4 tšk. (51 % trit.), 2,6 atk. kam., 4,1 rez. perd., 16,1 naud. bal.

J. Alstonas – 12,6 tšk., 5,7 atk. kam., 1,2 rez. perd., 12,4 naud. bal.

R. Lynchas – 11,8 tšk., 5,8 atk. kam., 1,7 rez. perd., 14,1 naud. bal.

B. Brownas – 9,8 tšk., 2,8 rez. perd., 9,6 naud. bal.

Po 15,4 taško renkantis J. Morrisas yra 4-as pagal rezultatyvumą LKL žaidėjas, per rungtynes išmetantis vidutiniškai po 5,6 tritaškio ir įmetantis beveik 39 proc. metimų. Amerikietis kartais gali įmesti 6 tritaškius per mačą, o kartais pramesti visus rungtynių metimus. Nuo jo dienos smarkiai priklauso ir komandos rezultatai.

Smagiausia „Lietkabelio“ sezone – jaunųjų P. Murausko ir M. Rubštavičiaus progresas.

Utenos komandą į priekį visą sezoną tempia legionieriai, taip mėgstami D. Kairio. Stringa šį sezoną pripažintas snaiperis M. Gecevičius, pataikantis tik 29,5 proc. tritaškių.

Kazys Maksvytis / zalgiris.lt nuotr.

Kauno „Žalgiris“ (28–5) – Kėdainių „Nevėžis“ (14–19)

Buvęs žalgirietis Jonas Mačiulis, dirbantis Kėdainių klubo sporto direktoriumi, stoja prieš savo miesto komandą LKL ketvirtfinalyje.

Kovos reguliariajame sezone:

Balandžio 30 d.: „Žalgiris“ – „Nevėžis“ 95:89

Kovo 4 d.: „Nevėžis“ – „Žalgiris“ 69:97

Spalio 23 d.: „Žalgiris“ – „Nevėžis“ 93:75

„Nevėžiui“ vien patekimas į LKL atkrintamąsias yra puikus pasiekimas, atsiminus, kad praėjusį sezoną komanda iškovojo tik 7 pergales ir liko priešpaskutinė. Pastarąjį kartą atkrintamosiose „Nevėžis“ žaidė dar 2017–2018 m. sezone.

Eurolygos sezoną užbaigęs „Žalgiris“ atkrintamosiose norės kuo greičiau baigti ir šį turnyrą, tad motyvacijos krepšininkams tikrai netrūks. Net keli komandos žaidėjai puikiai atsimena gėdingą praėjusį sezoną ir jo pabaigoje pralaimėjimą jau LKL pusfinalyje.

Šį sezoną kauniečius LKL įveikė 4 komandos: dukart tai pavyko padaryti „Rytui“, po kartą – „Wolves“, „Cbet“ ir „Lietkabeliui“. Tiesa, pastarieji laimėjo paskutines reguliaraus sezono rungtynes, kurios jau nieko nelėmė.

Lyderiai:

„Žalgiris“:

L. Birutis – 10,6 tšk., (79 % dvit.), 4,8 atk. kam., 15,1 naud. bal.

E. Ulanovas – 9,6 tšk., 3,5 atk. kam., 3,6 rez. perd., 13,7 naud. bal.

A. Polonara – 7,3 tšk., 6,3 atk. kam., 1,9 rez. perd., 13 naud. bal.

R. Šmitas – 8,7 tšk., 4,2 atk. kam., 1,8 rez. perd., 10,4 naud. bal.

Timas Lambrechtas / LKL nuotr.

„Nevėžis“:

D. Freemanas – 16,4 tšk. (65 % dvit.), 6,3 atk. kam., 1,8 atk. kam., 18,3 naud. bal.

T. Lambrechtas – 13 tšk. (63 % dvit.), 7,5 atk. kam., 2,5 rez. perd., 18,2 naud. bal.

A. Žagaras – 15,4 tšk., 3 atk. kam., 4,4 rez. perd., 16,2 naud. bal.

B. Davisonas – 13,9 tšk., 3,5 atk. kam., 3,3 rez. perd., 15,1 naud. bal.

„Žalgiris“ vietiniame fronte visą sezoną žaidė kone viena koja, o tai geriausiai įrodo asmeninė žaidėjų statistika. Tik A. Polonara ir E. Ulanovas LKL reguliariajame sezone pasiekė 20 minučių žaidimo vidurkį, o rezultatyviausiai žaidžiantis L. Birutis buvo vienintelis, pasiekęs dviženklį rezultatyvumą.

Atkrintamosiose K. Maksvyčiui savo lyderių taupyti jau nereikės ir Eurolygoje komandą į priekį vedę žaidėjai galės žaisti visu pajėgumu.

„Nevėžis“ į Lietuvą atsivežė puikių legionierių, o T. Lambrechtas sezoną užbaigė įspūdingai, du mėnesius iš eilės gavęs MVP apdovanojimą. Be keturių čia išvardytų legionierių, labai prisideda ir lietuviai – D. Lavrinovičius ir M. Valinskas, taip pat renkantys dviženklius taškų skaičius.

„Nevėžio“ žaidėjai užima nemažai pozicijų tarp geriausių LKL krepšininkų. D. Freemanas yra trečias pagal rezultatyvumą LKL žaidėjas, A. Žagaras – penktas, o B. Davisonas – devintas. Naudingiausių žaidėjų sąraše irgi yra tris kėdainiečiai: D. Freemanas yra ketvirtas, T. Lambrechtas – penktas, A. Žagaras – devintas.