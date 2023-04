Pasaulio ledo ritulio čempionatą Lietuvos rinktinė pradeda rungtynėmis su gerai pažįstamais varžovais

Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė šiandien pradeda savo pasirodymą pasaulio ledo ritulio čempionate. IA diviziono pirmenybių Notingame starte Lietuvos rinktinės laukia rungtynės su Lenkijos ledo ritulininkais, rašoma hockey.lt.

Po ilgos kelionės – svarbi rinktinės treniruotė ant pasaulio čempionato ledo



Lietuvos rinktinė į Notingamą atvyko penktadienį ir po ilgos kelionės ant ledo surengė treniruotę prieš pirmenybių startą. Rinktinės vyriausiojo trenerio Rono Pasco teigimu, po ilgo laiko tarpo lėktuve į Didžiąją Britaniją ir autobuse į Notingamą, žaidėjams buvo labai svarbu prasijudinti ant ledo.



„Šiandien mums buvo labai svarbu pasirodyti ant ledo. Kelionė truko beveik 12 valandų, todėl buvo labai svarbu pajudėti ir pajusti save ant ledo. Čempionatas prasidės labai greitai, startuojame pirmi, todėl mums labai reikėjo šios trumpos treniruotės prieš pirmąsias rungtynes.“



Lietuvos rinktinės sudėtyje šį kartą yra net šeši debiutantai. Kaip pripažįsta rinktinės strategas, į nacionalinę rinktinę dėl įvairių priežasčių negalėjo atvykti nemažai patyrusių žaidėjų, o tai suteikė progą parodyti save jaunimui.



„Mums trūksta daug žaidėjų, kuriuos idealiu scenarijumi norėtume turėti rinktinėje. Žaidėjų neturime dėl įvairių priežasčių, bet jų nebuvimas suteikė progą pasirodyti kitiems ledo ritulininkams. Jauniems žaidėjams tai puiki proga įsilieti į rinktinę, mes džiaugiamės jų buvimu, manau, kad jie į rinktinę įneša naują dinamiką. Kiekvienas žaidėjas turi unikalių sugebėjimų, kuriais jis gali padėti rinktinei. Labai smagu turėti galimybę iš šių detalių suburti vieną bendrą komandinį junginį“, – po treniruotės kalbėjo R. Pasco.

Pirmoji varžovė – puikiai pažįstama Lenkija



Pastaruoju metu Lenkijos ledo ritulio rinktinės gerbėjai daug priežasčių džiaugtis savo palaikomos komandos pasirodymais neturėjo. Ilgą laiką per žingsnį nuo elitinio pasaulio čempionato diviziono buvę lenkai 2018 metais apskritai iškrito iš antrojo pagal pajėgumą pasaulio čempionato diviziono, į kurį jie sugrįžo tik šį sezoną.



Nepaisant žaidimo skirtinguose divizionuose, mūsų rinktinės ir lenkų keliai pastaruoju metu susitikdavo itin dažnai. Šalims pasiekus susitarimą kartu rengti Baltijos taurės turnyrą, Lietuvos ir Lenkijos rinktinės tarpusavyje kovoja kasmet.



Į tarpusavio akistatą Lietuva ir Lenkija stojo ir praėjusį lapkritį Kaune, kai pergalę 4:2 iškovojo lenkai. Apskritai, tarpusavio rungtynių istorijoje dominuojantys lenkai (16 pergalių ir 4 pralaimėjimai) prieš mūsų šalies rinktinę paskutinį kartą suklupo dar 2019 metais.



Rinktinės vyriausiojo trenerio R. Pasco teigimu, į faktą, kad šios rinktinės pastaruoju metu susitinka dažnai jis per daug nekreipė dėmesio, o oponentai turi stiprią ir balansuotą komandą.



„Apie tai, kad pažįstame vieni kitus prieš šias rungtynes per daug negalvojau. Lenkija yra labai gera komanda, surinkusi žaidėjus iš savo vietinių pirmenybių, kurios kasmet vis labiau stiprėja. Varžovai yra puikiai subalansuoti ir mūsų laukia rimtas iššūkis.“



Lenkijos rinktinę į priekį veda naujosios kartos atstovai. Gimtinėje rungtyniaujantis Dominikas Pašas, nepaisant ne pačio geriausio sezono klube, rinktinėje pastaraisiais metais perima tvirtą lyderio rolę. Technišku ir sumaniu žaidimu išsiskiriantis ledo ritulininkas neretai savo gijose laiko visą Lenkijos rinktinės puolimą, o stabdyti 23-ejų metų puolėją norint pristabdyti lenkų puolimą yra būtina visiems varžovams.



Puikiai savo kolegai talkina ir jo bendraamžis Pawelas Zygmuntas. Aukštas krašto puolėjas vis dar ieško savęs Čekijos pirmenybėse, tačiau rinktinėje jis šį sezoną surengė ne vieną įspūdingą pasirodymą, o nuo jo kentėjo ir lietuviai: Kaune jis tarpusavio rungtynėse pasižymėjo įvarčiu bei rezultatyviu perdavimu.



Lenkijos rinktinės trenerio postą jau ne pirmus metus užima ilgą laiką Lenkijos lygoje dirbantis specialistas iš Slovakijos Robertas Kalaberas, su kurio atėjimu į rinktinę lenkų rezultatai gerokai pagerėjo. Lenkijos rinktinės treneris gali pasigirti ir gerais rezultatais dėliojant savo komandos žaidimą daugumose, tad šiose rungtynėse bus itin svarbu vengti nuobaudų ir galimybių lenkams ant ledo turėti žaidėjo pranašumą.



Pasaulio čempionato startas 14:30 val. Lietuvos laiku. Tiesioginę rungtynių transliaciją galėsite stebėti LRT Plius kanalu.