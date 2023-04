Iš kalėjimo ištrūkusi Griner ragina JAV sulaikytuosius Rusijoje išlikti stiprius

Amerikiečių moterų krepšinio lygos WNBA superžvaigždė Brittney Griner trečiadienį per savo pirmąją spaudos konferenciją po to, kai pernai buvo išlaisvinta per apsikeitimą kaliniais, paragino Jungtinių Valstijų kalinius Rusijoje „išlikti stiprius, kovoti, nepasiduoti“.

Kalbėdama spaudos konferencijoje Finikse B. Griner pažadėjo toliau kovoti už neteisėtai sulaikytus žmones visame pasaulyje.

Paklausta, kokią žinutę norėtų perduoti Rusijoje laikomiems leidinio „Wall Street Journal“ žurnalistui Evanui Gershkovichui ir JAV piliečiui Paului Whelanui, B. Griner atsakė: „Visiems neteisėtai sulaikytiems asmenims norėčiau pasakyti: „Išlikite stiprūs, kovokite, nepasiduokite.“

B. Griner pernai Rusijoje buvo suimta dėl kaltinimų vežus narkotines medžiagas, o gruodžio mėnesį buvo paleista per apsikeitimą kaliniais, kai JAV grąžino Rusijos ginklų prekeivį Viktorą Butą.