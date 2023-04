Lietuvos mažojo futbolo rinktinė sužinojo varžovus pasaulio čempionate

2023 metų mažojo futbolo (6 prieš 6) pasaulio čempionate Lietuvos rinktinės laukia susitikimas ir su senokai nematytais, ir visiškai nepažįstamais varžovais, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Birželio 2-11 dienomis Vokietijos mieste Esene vyksiančiame mažojo futbolo pasaulio čempionate dėl titulo grumsis 44 rinktinės. Trečią kartą iš eilės šiose prestižinėse varžybose dalyvaus ir Lietuvos mažojo futbolo rinktinė.

Trečiadienį vakare surengtoje burtų traukimo ceremonijoje rinktines buvo padalintos į vienuolika grupių po 4 komandas. Antrame pagal pajėgumą krepšelyje buvę lietuviai atsidūrė J grupėje. Pirmąjame čempionato etape mūsų šalies futbolininkų laukia akistatos su Rumunijos, Mauricijaus ir Peru rinktinėmis.

Po burtų traukimo ceremonijos savo mintimis apie būsimus varžovus pasidalino Lietuvos mažojo futbolo rinktinės vadovas Tomas Butkus. „Pagal visą burtų traukimo eigą atrodė, kad iš pajėgiausių komandų krepšelio ir vėl gausime Lenkiją, su kuria žaidėme pastaruosius du čempionatus. Neslėpsiu, tikrai to nesinorėjo, nes su lenkais ir taip gan dažnai susitinkame, o be to, šiuo metu reitinge Lenkija užima pirmą vietą. Galiausiai paaiškėjo, kad iš pirmo krepšelio mums teko Rumunija. Nors rumunai yra Tarptautinės Socca federacijos reitingo dugne, bet tai niekaip neatspindi jų mažojo futbolo rinktinės pajėgumo.

Rumunus mes geriausiai atsimename iš 2013 – 2015 metų Europos čempionatų, kai jie tris kartus tapo čempionais. Tiesa, vėliau dėl tam tikrų organizacinių permainų jie kurį laiką nedalyvavo tarptautinėse mažojo futbolo varžybose, bet šių metų kovo pabaigoje Rumunija užtikrintai laimėjo Moldovoje vykusį atrankos į šį pasaulio čempionatą turnyrą ir pateko į pirmą krepšelį. Tad rumunai neabejotinai bus pagrindiniai mūsų varžovai grupėje. Apie Mauricijų ir Peru šiuo metu sunku kažką pasakyti. Žvelgiant vien į pasaulinio reitingo pozicijas, galima daryti prielaidą, kad 42 ir 53 vietas užimančios rinktinės turėtų būti silpnesnės. Bet nereikia užmiršti, kad reitingas gali būti apgaulingas ir viską reikės įrodyti aikštėje“, – konstatavo T. Butkus.

Lietuvos mažojo futbolo rinktinė / LMFA nuotr.

Pasaulio mažojo futbolo čempionate šiais metais į atkrintamąsias varžybas pateks 32 rinktinės: visos pirmąsias ir antrąsias vietas grupėse užėmusios komandos bei geriausių savo grupėse trečią vietą užėmusių komandų dešimtukas. „Pernai čempionate dalyvavo 43 komandos, tačiau į atkrintamąsias varžybas iš grupės pateko tik dvi geriausios grupės komandos, tad šiais metais galimybės žengti tolyn yra ženkliai geresnės. Toks ir bus pagrindinis mūsų tikslas – patekti į atkrintamąsias varžybas. Manau, kad galime kovoti dėl antros vietos grupėje, o tokiu atveju pirmąjame atkrintamųjų varžybų etape mūsų gali laukti susitikimas su Latvijos mažojo futbolo rinktine. Tokio scenarijaus vieni kitiems ir palinkėsime“, – teigė Lietuvos mažojo futbolo rinktinės vadovas T. Butkus.

2019 metais Kretoje (Graikija) vykusiame pasaulio mažojo futbolo čempionate debiutavusi Lietuvos mažojo futbolo pateko į aštuntfinalį, o pernai Budapešte (Vengrija) vykusiose pirmenybėse lietuviai 9:0 sutriuškino Maroką, 3:1 nugalėjo Kosta Riką, bet 1:4 rezultatais pralaimėjo Slovėnijai ir Lenkijai ir savo pasirodymą čempionate baigė grupių varžybų etape.

Trečią kartą Socca pasaulio mažojo futbolo čempionate dalyvausiančios Lietuvos mažojo futbolo rinktinės sudėtis ir trenerių štabas bus paskelbti artimiausiu metu. „Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad visi potencialūs rinktinės nariai ir treneriai labai entuziastingai nusiteikę ir nekantriai laukė burtų. Noro ir motyvacijos žaisti rinktinėje netrūksta, reikia tik galutinai išspręsti likusius klausimus dėl žaidėjų darbų, atostogų ir pan. Jei nekils nesklandumų, tikiu, kad šiemet turėsime dar stipresnę sudėtį negu pernai“, – pareiškė T. Butkus.

Priminsime, kad pernai pasaulio mažojo futbolo čempionate triumfavo Brazilijos rinktinė. Be kluptelėjimų visą distanciją įveikę brazilai finale 3:0 nugalėjo Kazachstano futbolininkus. Tai buvo pirmasis Brazilijos futbolininkų triumfas mažojo futbolo čempionate. Trečią vietą iškovojo ir bronzos medaliais pasipuošė Lenkijos rinktinė, mažajame finale 3:1 nugalėjusi vokiečius.