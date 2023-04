Pergalės maratone nepervertinantis Brasevičius – apie susigrąžintą meilę bėgimui, sporto duobę ir buvimą geresniu žmogumi

Maratonininkas Ignas Brasevičius praėjusį savaitgalį Mančesteryje pasiekė pergalę, kuri Lietuvos lengvosios atletikos padangėje nutinka nedažnai. 38-erių sportininkas triumfavo Mančesterio miesto maratone, o tai yra antras geriausias Anglijos maratonas po Londono maratono. Nors lietuvis savo pergalės nesureikšmina, bet sako, kad jausmas buvo malonus, ir cituoja savo mėgstamą atlikėją Davidą Bowie.

„We can be heroes. Just for one day!“ – savo feisbuko paskyroje po pergalės D. Bowie dainos žodžius rašė I. Brasevičius.

„Čia buvo mano sugrįžimo maratonas. Pernai trys maratonai buvo tokie blogi... tiesiog buvau duobę pasiekęs. Norėjau visų pirma nubėgti padoriai, sugrįžti į maratono distanciją, jį bėgti gerai, nenumirti, negriūti. Žodžiu, padoriai įveikti. Kadangi data beveik sutapo su sūnaus gimtadieniu, o jis yra „Manchester United“ gerbėjas, dar ir atšvęsti norėjome sūnaus gimtadienį.

Aišku, artėjant maratonui ir sužinojus apie varžovus, buvo tikslas bėgti su lyderių grupe ir tada žiūrėti, kaip man seksis. Ar galiu laimėti, gal kokią prizinę vietą, gal pasiekti gerą rezultatą“, – LRT RADIJO laidoje „Čempionų pietūs“ pasakojo I. Brasevičius.

– Pavasaris yra didžiųjų maratonų metas, Mančesteryje nebuvo paties aukščiausio elito, įveikiančio maratoną greičiau nei per 2:10 val. Kokio lygio varžovus sutikai Mančesteryje?

– Pernai Mančesteryje buvo daug pajėgių bėgikų ir gerų rezultatų, bet dėl to, kad pernai Londono maratonas vyko rudenį, o šiemet vyks netrukus, savaitgalį. Matyt Londono maratonas didžiąją dalį stiprių Anglijos bėgikų priviliojo sau. Bet tikrai bėgo pajėgių Anglijos bėgikų, nors nebuvo afrikiečių, visi buvome panašaus pajėgumo.

Trumpesnėse distancijose tikrai nebūčiau užėmęs pirmos vietos, 10 km gal 15 žmonių pasiekė geresnius rezultatus, pusmaratonyje taip pat ne vienas. Maratone jau mano rezultatas buvo geriausias, kaip ir buvau lyderis pagal laiką, bet buvo panašaus pajėgumo apie 10 žmonių. Lyderių grupėje bėgome 5, po truputį kažkas atsiliko, likome trise, o galiausia – dviese. Likus dviese pradėjau mąstyti, kad galiu laimėti – vienintelė gyvenimo proga. Tikrai nepasiduosiu.

– Tau jau 38-eri, nors maratonas ir yra vyresnių sportininkų užsiėmimas. Ką toks laimėjimas gali duoti ateičiai?

– Nežinau, nelinkęs aš to laimėjimo labai vertinti, tiesiog bus geras atsiminimas, kad esu laimėjęs kažkokį maratoną, o dar visai neblogą. Nepakeis mano ateities ar planų, tiesiog mėgaujuosi bėgimu, mėgstu bėgti, mėgstu treniruotis – tai darysiu ir toliau.

– Tavo asmeninis rezultatas (2:15:04 val.) yra penktas Lietuvos istorijoje. Kiek didžiuojiesi tuo, ką pavyko nuveikti per maratono karjerą?

– Kartais pagalvoju, kaip aš pradėjau bėgti – pradėjau būdamas 29 metų. Tie pasiekimai tikrai yra dideli. Buvo gyvenime ne pats geriausias metas, tad man bėgimas kardinaliai pakeitė gyvenimą. Kardinaliai. Dabar gyvenu patį geriausią laiką savo gyvenime, nors buvau jaunas kažkada, bet tada tikrai nebuvo geriausias mano laikas. Dabar jaučiuosi savo vėžėse.

– Ar dar įkabinamas tau atrodo Lietuvos rekordas (2:12:35 val.) ? Ar turi tokį siekį?

– Aš turėjau tokį siekį, turėjau daug didesnių siekių, nei dabar turiu. Bet per visus šituos savo siekius, spaudimus tiek savęs, tiek kitų spaudimą, buvau privedęs save prie labai blogo dalyko. Tiesiog buvau pradėjęs nebekęsti bėgimo, nebegalėjau bėgti. Bėgdavau maratoną ir po 12 km išsijungdavau.

Pernai po Europos čempionato, kur tragiškai bėgau, padariau išvadas, atsisakiau tam tikrų toksiškų santykių su tam tikrais žmonėmis ir organizacijomis. Nusprendžiau tiesiog mėgautis, ką darau, keltis gal paprastesnius tikslus, bet daryti tai su pasimėgavimu.

Po truputį grįžtu į gerus laikus, nedarau sau jokio spaudimo. Galbūt kažkada aš vėl norėsiu bėgti dar greičiau, gal dar turiu porą metų, iki 40 galima kažką pabandyti. Džiaugiuosi šiuo rezultatu, nes tai buvo maratono sugrįžimas. Aš nubėgau antrą pusę greičiau nei pirmą, kaip anksčiau, kaip gerais savo laikais. To nebuvau patyręs pastaruosius dvejus metus.

Kitą maratoną jau norėčiau pabandyti nubėgti per tam tirą laiką. Kadangi supratau, kad galiu vėl, kad mano saugikliai grįžo atgal, nes buvo išmušti. Gal pabandysiu jau ir greičiau bėgti. Pradėkime nuo asmeninio rezultato, ne nuo Lietuvos rekordo. O kaip bus toliau – žiūrėsime.

Ignas Brasevičius / Roko Lukoševičiaus nuotr.

– Vis dėlto esi ne mėgėjas, profesionalaus lygio sportininkas, gyveni tokį gyvenimą. Kas tave šiame kelyje stumia į priekį?

– Aš savęs nelaikau profesionalu, gal pusiau profesionalu. Aš žiūriu į sportą profesionaliai, atsakingai treniruojuosi, savęs neapgaudinėju, nes esu pats sau treneris, negaliu savęs apgaudinėti. Tikrai dirbu sąžiningai. Bet uždirbu pinigus kitur, esu treneris, turiu vaikų, atsakomybių, tad irgi negaliu visiškai atsiduoti sportui. Kaip ir daugelis Lietuvos bėgikų. Mes negalime ištisai važinėti į stovyklas, nematyti šeimos, galų gale negalime to leisti ir finansiškai. Aš leidžiu šeimos pinigus, neturiu rėmėjų, o viskas kainuoja.

Mane labai palaiko žmona, ji mane stumia į priekį, kai reikia – įspiria į užpakalį. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokią žmoną. Į priekį stumia darymas to, kas man patinka. Aš nemoku sportuoti tik tam, kad sportuočiau, man reikia kažkokio rezultato siekti. Tai mane stumia – noras pažiūrėti, kur dar galiu nueiti.

Aš turėjau tokį siekį, turėjau daug didesnių siekių, nei dabar turiu. Bet per visus šituos savo siekius, spaudimus tiek savęs, tiek kitų spaudimą, buvau privedęs save prie labai blogo dalyko. Tiesiog buvau pradėjęs nebekęsti bėgimo, nebegalėjau bėgti.

– Minėjai sportinę duobę, kas į ją tave įstūmė?

– Ilgai galvojau, viskas tikriausiai prasidėjo nuo pandemijos, kai netekome galimybės varžytis. Nebuvo varžybų, nors ruošiausi labai stipriai. Per pandemiją buvau geriausios formos, aš pusmaratonius bėgau per 1:05–1:06 val. – per treniruotę, vienas. Tikrai buvau geriausios formos, bet netekau galimybės varžytis.

Nežinojimas, kada ir kur startuosi, buvo tos duobės pradžia. Paskui maratonų atsirado, bet tik profesionalams, ne visi gaudavo galimybę ten bėgti. Asmeninį rezultatą pasiekiau Lenkijoje, o sužinojau tik likus savaitei, kad mane priėmė. Nors dar keli maratonai prieš tai buvo atšaukti. Tas, kai tu ruošiesi, o likus dviem savaitėms tau pasako, kad bėgti negalėsi, yra morališkai labai baisu.

Tada pradėjo kilti normatyvai, spaudimas sau, spaudimai iš federacijų, pradedi aukoti šeimos laiką, trenkiesi į stovyklas, į Keniją, į kalnus, kad tik būtų geriau, bet tikriausiai persitreniruoji. Galų gale išmuša saugiklius tiek morališkai, tiek fiziškai, nebetenki malonumo ir nieko nebesupranti.

Paskutinis Europos čempionatas mane visiškai sužlugdė. Jau buvo prasidėjęs skausmai, traumos, pusmetis prieš čempionatą gyvenau su vaistais nuo skausmo. Bet po jo padariau išvadas – susiimti, išsigydyti traumas, pailsėti, susigrąžinti malonumą. Man, atrodo, po truputį sekasi grįžti į šį kelią. Galbūt norėčiau dar kažkada ir greitai nubėgti, nes čia tikslo greitai nebuvo.

Ignas Brasevičius / Alfredo Pliadžio nuotr.

– Tai dabar malonumas jau vėl atrastas?

– Taip, nes aš noriu treniruotis. Man vėl patinka bėgti – pagrindinis tikslas įvykdytas.

– Pastaraisiais metais ypač išaugo maratono rezultatai, olimpinis normatyvas itin aukštas – 2:08:10 val. Kiek tai atstumia nuo maratono tokio lygio sportininkus, kokius turime Lietuvoje? Kai žinai, kad tas rezultatas yra netoli neįmanomo, kad ir kaip sunkiai tu dirbsi.

– Aš nemanau, kad tai pats geriausias dalykas. Maratonas įdomus žiūrėti, kai jį bėga daug žmonių. Aišku, olimpinė programa yra komercinė, bėgant daug žmonių reikia labai ilgai transliuoti. Ten viskas labai sudėtinga, jie mažina žmonių skaičių, niekam neįdomūs tie, kurie bėga per 2:15 val.

Visada sunkiau stengtis dėl savęs, bet aš sakau, kad reikia pradėti labiau save mylėti – tada ir kiti labiau mylės.

Kita vertus, atsirado tikrai labai daug greit bėgančių, ne tik afrikiečių, bet ir europiečių, amerikiečių. Kyla lygis, faktas, mes lietuviai, mažos valstybės kažkiek atsiliekame. Daug yra niuansų, ypač finansinis. Mes turime užsidirbti pinigų patys ir išlaikyti šeimą, kai kiti varžovai sėdi ištisai stovyklose. Mes netenkame galimybės būti profesionalai.

– Ir tas lygis kuo toliau, tuo sunkiau bus pasiekiamas?

– Taip. Bet man asmeniškai su tuo nėra sunku susitaikyti, nes pradėjau 29 metų. Sportavau, aišku, anksčiau irgi, iki studijų sportavau, bet nelaikau savęs dideliu sportininku. Man ne tragedija dirbti, galiu persiorientuoti ir dirbti bet kur. Bet ne visiems yra lengva su tuo susitaikyti, ypač kam olimpinės žaidynės buvo siekiamybė. Aš juos suprantu.

– Esi pradėjęs trenerio kelią. Ar dirbi tik su mėgėjais, ar jau ir su aukšto meistriškumo sportininkais?

– Kol kas treniruoju tik mėgėjus, bet čia ir yra mano galvos skausmas. Ar jau pristabdyti savo karjerą ir eiti treniruoti, sakykime, vaikus ir ruošti juos ateities pergalėms, ar dar pačiam kažko siekti. Manau, kad tų dviejų dalykų suderinti neišeina. Daviau sau laiko iki 40 metų, buvo ta duobė, jau svarsčiau baigti, bet dar nežinau.

Ignas Brasevičius / A. Pliadžio nuotr.

– Kas labiausiai patinka ir įkvepia treniruojant?

– Dar kai buvau paauglys, mano tuometis treneris sakė, kad būsiu geresnis treneris nei sportininkas. Stojau mokytis į Kauno sporto universitetą, norėjau būti treneriu, čia mano svajonė. Aš iš tiesų labiau jaudinuosi, kai startuoja mano sportininkai, net ir mėgėjai. Išgyvenu labiau nei bėgdamas pats. Bet tikrai noriu eiti į profesionalų sportą, čia faktas.

– Kodėl pradėjai bėgioti? Kaip tai atsitiko, kad beveik 30-ies žmogus nusprendė taip kardinaliai keisti gyvenimą?

– Viskas buvo daroma dėl vaikų. Tuo metu buvo duobė kitoje srityje – tiesiog gyvenime. Niekas nebedomino ir į barus dažnai pavaikščiodavau, per dažnai, tikriausiai. Gyvenimas, kai atsikeli savaitgalį, galvą skauda... Galų gale kažkada atsikėlęs pagalvojau, kodėl turiu skaudančia galva visą dieną vaikščioti, jei galėčiau leisti laiką su sūnumi. Aš tą patį vakarą apsiaviau sportbačius, apsivilkau šortus ir išbėgau, gal 15 minučių. Nuo to ir prasidėjo. Tik kad aš nemoku bėgti ramiai, užsivedžiau, va prie ko viskas privedė. Tiesiog norėjau būti geresnis tėtis.

– Ar turėtum patarimų kitiems, kaip reikia pradėti, kaip sau įspirti į užpakalį?

– Reikia visada pagalvoti ne tik apie save, aš niekad negalvojau apie save, man patinka, kad esu neblogas pavyzdys vaikams. Bet spaudimo eiti sportuoti jiems niekada nedarau. Tai bus jų pasirinkimas.

Visada sunkiau stengtis dėl savęs, bet aš sakau, kad reikia pradėti labiau save mylėti – tada ir kiti labiau mylės. Tiesiog reikia iškentėti pradžią, sporto, ar nebūtinai sporto, pokyčio. Tada viskas pradeda keistis, žmonės tame kelyje atsiranda. Supranti, kokį blogą gyvenimą gyvenai anksčiau. Man bėgimas pakeitė gyvenimą į gerą pusę. Visiems reikėtų pabandyti. Nebūtinai bėgimą, tiesiog sportą.