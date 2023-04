Šeštoje vietoje Ispanijoje finišavęs Vanagas: pažiūrėsime, ką atneš rytojus

Kol Lietuvos orai nelepina nei saule, nei šiluma, šeštadienis Ispanijos Badachoso regione lenktyniaujantiems lietuviams buvo išties karštas. Saulėtoje Ispanijoje Benedikto Vanago „TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda kovėsi „Baja TT Dehesa Extremadura“ lenktynėse – pirmame FIA Europos bajų taurės etape, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Komandos pilotas B. Vanagas komentavo, kad lenktynės, kuriose dalyvauja pirmą kartą, būtent tokios, kaip jas apibūdino kiti kolegos vairuotojai. Anksčiau šioje bajoje lenktyniavę kolegos pasakojo, kad nors dalyvių sąraše yra daug Dakarui nežinomų vardų, šio regiono lenktynininkai yra itin konkurencingi tiek greičiu, tiek turima technika. Lenktynėse startavo apie dešimt T1+ klasės automobilių.

Benedikto Vanago ir Kuldaro Sikko diena neapsiėjo be nesklandumų. Pirmoje dienos dalyje ekipažui teko keisti sprogusią padangą. Keičiant padangą juos aplenkė keliomis minutėmis vėliau startavęs Tiago Reisas. Tai pristabdė „Juodajį Vanagą“, nes kurį laiką ekipažui teko lenktyniauti į priekį išsiveržusio T. Reiso dulkėse. Negana to, neutralizacijos zonoje 2,3 m pločio sportinis automobilis netilpo pravažiuoti per siaurą tiltą, todėl teko apgadinti apsaugines detales.

Tačiau sportininkas į šiandienos rezultatus žvelgia pozityviai. „Čia yra gera vieta varžytis, stipri konkurencija. Dar liko 150 km, tad pažiūrėsime, ką rytojus mums atneš“, – sakė B. Vanagas.

Benediktas Vanagas / V. Pilkausko nuotr.

Pirmasis šios dienos greičio ruožą įveikė „Toyota GR DKR Hilux“ pilotas portugalas Lourenco Rosa. Antroje vietoje atsidūrė taip pat šalia „Toyota Hilux“ vairo lenktyniaujantis Portugalijos TT čempionas Tiago Reisas. Trečias –„Mercedes“ pilotuojantis Henrikė Silva.

Benediktas Vanagas, vienintelis Lietuvos atstovas „FIA European Cup for Cross Country Bajas“ varžybose, finišavo šeštas, nuo lyderio atsilikdamas kiek daugiau nei 14 minučių. Dėl motobagio variklio problemų iš lenktynių šiandien pasitraukė Tomas Mickus ir Darius Leskauskas. Egidijus Valeiša ir Mindaugas Varža toliau tęsia lenktynes.

Balandžio 16 d., sekmadienį, startuos antras ir paskutinis „Baja TT Dehesa Extremadura“ greičio ruožas. Pirmieji dalyviai į trasą išvažiuos maždaug 10 val. Lietuvos laiku. Šiame greičio ruože sportininkų lauks virš 150 km ilgio trasa, tad galutiniai rezultatai turėtų paaiškėti po pietų.