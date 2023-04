Pirmas metų startas: Meilutytė dalyvaus Lietuvos plaukimo čempionate, prasideda olimpinių normatyvų medžioklė

Geriausia Lietuvos plaukikė pasaulio čempionė Rūta Meilutytė startuos Lietuvos plaukimo pirmenybėse Kaune. Tai bus pirmasis sportininkės startas 2023 metais.

Rūtos Meilutytės startas

Balandžio 12 dieną Kauno „Girstučio“ baseine startuosiantis čempionatas vyks 3 dienas, iki balandžio 15-osios. Didžiausia čempionato žvaigžde bus 2023 m. sezoną pradedanti Rūta Meilutytė.

Praėjusiai metais pasaulio čempionate Budapešte, Europos čempionate Romoje ir pasaulio trumpo baseino čempionate Melburne aukso medaliais 50 m krūtine rungtyje pasipuošusi R. Meilutytė ir Lietuvoje plauks būtent šį nuotolį.

Rūtos bent jau dabar 100 m krūtine varžybose neišvysime, tačiau ji dar dalyvaus ir 50 m peteliške rungtyje.

Rūta Meilutytė / Giorgio Scala/Deepbluemedia/ Insidefoto nuotr.

Svarbiausias plaukikų startas 2023 metais yra Japonijos mieste Fukuokoje vyksiantis pasaulio čempionatas, kuriame plaukikai kovos dėl kelialapių į Paryžiaus olimpines žaidynes. Tiesa, 50 m krūtine rungtis nėra olimpinė – auksą R. Meilutytė žaidynėse Londone 2012-aisiais iškovojo 100 m nuotolyje.

2023 m. pasaulio čempionato Fukuokoje A normatyvas 50 m krūtine nuotolyje moterims yra 31,02 sek. Tiek praėjusių metų Europos (29,59), tiek pasaulio (29,70) čempionatuose Rūta plaukė greičiau, tad kelialapį į Fukuoką ji jau turi.

Olimpinių normatyvų medžioklė plaukime prasidėjo nuo šių metų kovo 1 d., o normatyvai į pasaulio čempionatą galioja dar nuo 2022 m. kovo 1 d.

Kotryna Teterevkova / D. Kibirkščio/LPF nuotr.

Kotryna Teterevkova

Visuose trijuose plaukimo krūtine rungtyse Kaune varžysis ir Kotryna Teterevkova – 50, 100 ir 200 m krūtine.

Kotryna jau yra užsitikrinusi vietą 100 ir 200 m rungčių varžybose Fukuokoje. Tai ji padarė praėjusių metų Europos ir pasaulio čempionatuose. Iki 50 m rungties A normatyvo (31,02 sek.) pernai vilnietei pritrūko vos 0,2 sek.

K. Teterevkova 2022 m. tiek 100, tiek 200 m rungtyse plaukė greičiau ir už Paryžiaus olimpinius normatyvus, tačiau iki olimpinių žaidynių sportininkei teks tai padaryti dar bent po kartą.

Pasaulio čempionato normatyvus Kaune medžioti bandys ir jaunosios Lietuvos plaukikės – Sylvija Statkevičius, Smiltė Plytnikaitė, Patricija Geriksonaitė ir kitos.

Pasaulio čempionate yra A ir B lygių normatyvai. Pagal Lietuvos plaukimo federacijos nuostatus, A normatyvą įvykdę plaukikai automatiškai iškovoja teisę varžytis pasaulio čempionate, o pasiekus B normatyvą į čempionatą galima išvykti su estafetės komanda, jei tokia susidaro.

Andrius Šidlauskas / D. Kibirkščio/LPF nuotr.

Danas Rapšys ir Andrius Šidlauskas

Stipriausio Lietuvos plaukiko Dano Rapšio Lietuvos čempionate neišvysime. Kaip LRT.lt sakė plaukimo federacijos prezidentas Saulius Binevičius, sportininkas vietoj šalies pirmenybių pasirinko plaukimo varžybas Švedijoje („Stockholm Swim Open“), kurios vyks balandžio 13–16 dienomis.

D. Rapšys šias varžybas pasirinko dėl aukštesnio varžovų lygio ir didesnės konkurencijos, kas leidžia ir jam pačiam tikėtis aukštesnių rezultatų.

Tiesa, D. Rapšys dėl dalyvavimo pasaulio čempionate irgi yra ramus – tiek 200, tiek 400 m laisvu stiliumi distancijose normatyvus jis turi.

Tačiau pakovoti dėl kelialapio į Paryžių reikės iš peties. 2022 m. Danas greičiausiai 200 m įveikė per 1:46,43 min., o olimpinis normatyvas yra 1:46,26 min. 400 m. panevėžietis pernai greičiausiai plaukė per 3:47,75 min., o normatyvas yra 3:46,78 min. Tiesa, per savo karjerą Danas yra plaukęs kur kas greičiau.

Danas Rapšys / G. Scala/Deepbluemedia/Insidefoto nuotr.

Lietuvos pirmenybėse išvysime ir olimpietį Andrių Šidlauską, kuris irgi varžysis visuose trijuose nuotoliuose krūtine – 50, 100 ir 200 m.

Kol kas A. Šidlauskas tik viename iš šių nuotolių yra įvykdęs normatyvą į Fukuoką – tai yra 100 m krūtine rungtyje, kurioje praėjusią vasarą Romoje iškovojo Europos čempionato bronzą.

50 m pasaulio čempionato normatyvas yra 27,33 sek., o 200 m – 2:10,32 min. Norėdamas galvoti apie olimpines žaidynes A. Šidlauskas turi ruoštis plaukti arti savo karjeros rekordų, mat tiek 100, tiek 200 m krūtine normatyvai tik nestipriai už juos prastesni.

2022 m. pasaulio čempionate Lietuvai dar atstovavo Deividas Margevičius (100 m peteliške), Tomas Navikonis (50 ir 100 m laisvu stiliumi), Erikas Grigaitis (100 ir 200 m nugara).

D. Margevičius pernai baigė profesionalo karjerą, o jaunieji T. Navikonis ir E. Grigaitis kol kas yra tolokai nuo savo rungčių normatyvų, tačiau Lietuvos čempionatas yra pirmasis žingsnis kovoje link jų.

Pasaulio čempionato Fukuokoje plaukimo varžybos šiemet vyks nuo liepos 23 iki 30 dienos.