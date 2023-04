Vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų Baciuška: sporte ne visada reikia lėkti kaip bepročiui

Vos 23-ejų tauragiškis Rokas Baciuška – vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų. Jis, laimėjęs antrąją vietą, yra geriausią rezultatą Dakaro ralyje parodęs Lietuvos atstovas. Lenktynininkas yra Europos čempionas, dabar dar pirmaujantis ir pasaulio ralio čempionate bei turintis realias galimybes laimėti. Tačiau, kaip pasakoja pats sportininkas, dėl šių rezultatų prakaitą lieja jau nuo 9 metų.

Su kartingais R. Baciuška važinėjo nuo 9 iki 15 metų. Tuomet jaunajam sportininkui kilo klausimas – kas toliau? Atsakymas netrukus paaiškėjo – jau 2018 m. jis tapo „Rally Cross“ Europos čempionu, o 2019 m. savo jėgas R. Baciuška išbandė jėgas ir pasaulio čempionate.

„Bet visą laiką žiūrėjau Dakarą. Po to nusprendėme, kad reikia pabandyti važiuoti tą Dakarą, vis tiek čia važiuoja, visi palaiko tas dvi savaites. Tai kodėl nepabandžius? Ar aš kažkoks kitoks? Juk moku važiuoti, pedalus turiu, vairą turiu, tik reikia išmokti tomis kopomis važiuoti“, – karjeros vingius prisimena jis.

Rokas Baciuška / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šiais metais Dakare jis užėmė antrąją vietą, o dėl prarastos pirmosios sako neliejantis ašarų. Lenktynininkas savo žvilgsnį dabar kreipia į ateitį – į naujas lenktynes ir pergales.

„Nėra ko verkti, autosportas, profesionalūs lenktynininkai susitaiko su pralaimėjimu, laimėjimu. Kas pasikeis, jei verksi metus? Niekas nepasikeis, judi į priekį, bandai būti stipresniu ir kitais metais reikės bandyti laimėti kažkaip“, – aiškina jis.

Rokas Baciuška / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lenktynininkas tikina, kad per tiek metų baimės važiuoti nebėra, tačiau, pradėjus treniruotis Dakarui, jos šiek tiek buvo. O ir pačios lenktynės yra itin pavojingos – jis pripažįsta, kad šiais metais dalį ruožų įveikė tiesiog nieko nematydamas

„Jeigu atvirai, pasakysiu – su manim važiuotum šturmano vietoj atsisėdęs, ištvertum gal 20 km. Gal po to priprastum, o gal ir apsivemtum. Kai per kopas ten važiuoji, baisu“, – sako du kartus Dakare dalyvavęs sportininkas.

Tačiau paklaustas, ar nejaučia mirties baimės, R. Baciuška atkerta: „Jau nebeatsiminsi, kad nebegrįžai. Toks gyvenimas. Gyvename vieną kartą. Tai nenori sėdėti prie televizoriaus ir žiūrėti, tą gyvenimą tokį nugyventi. Norisi gyventi, yra galimybės, reikia džiaugtis ir naudotis. Nusiversi – lankai saugūs, taip padaryti šiais laikais tie bagiai ir automobiliai, kad gali verstis ir 20 kartų ir viskas tau bus gerai. Saugiau negu krepšinyje. Krepšinyje čiurną išsinarink ir nebežaisi. <...> Yra rizikos, rizika autosporte, sporte visokia yra“.

Į Lietuvą iš Dakaro grįžo Rokas Baciuška / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

R. Baciuška tvirtina – norint pasiekti tokių rezultatų buvo reikalingas ne tik talentas, bet ir sunkus darbas. Be to, ir tam tikros charakterio savybės, ypač – šaltas protas.

„Aš sportininkas, kuris nuo 9 metų dirbo stipriai ir tas darbas atėjo iki talento. Nenoriu savęs aukštinti, bet per tą laiką mes išgimdėme talentą, tai tas talentas, manau, ir yra, kad [esu] stabilus, su protu, ramiai [besielgiantis], nes sporte ne visada reikia lėkti kaip bepročiui, reikia ir ramiai [važiuoti], galvoti, galvoti apie konkurentus“, – įsitikinęs jis.

Be to, sportininkas neslepia – be šturmano vairuotojas toli nenuvažiuotų.

„Netgi šturmanas yra svarbesnis, nes tu be šturmano kur nuvažiuosi? Niekur. Tau tiesiog pasakys į dešinę, tu ir važiuoji į dešinę. O jei niekas nesėdės šalia, iš kur aš žinosiu kur važiuoti? Nuvažiuosiu, nebegrįšiu“, – juokiasi jis.

Rokas Baciuška / Vida Press nuotr.

R. Baciuška pasakoja, kad įvairios nelaimės ir avarijos Dakare kainuoja brangiai – žalos sumos skaičiuojamos dešimtimis tūkstančių.

„[Sumos] prasideda nuo 10 tūkst. [eurų] maždaug. Jeigu su bagiu nuo kopos nusiridenai, lankai linko, ratai išsilakstė, tai ten gali būti virš 30 ir 40 tūkst. [eurų]“, – atvirauja sportininkas ir priduria, kad lietuviai ypač skaičiuoja kiekvieną euro centą, nes neturi daug rėmėjų. O be to, atlyginimo už atstovavimą Lietuvai pasaulinio lygio sportininkas nesulaukia.

„Mano svajonė – [gauti atlyginimą], kai tu suki „baranką“, kaip sakoma, ir kaifuoji, bet šiuo momentu pinigų niekas nemoka“, – pasakoja Rokas, norintis laimėti Dakaro ralį ir gyventi tik iš sporto.

Rokas Baciuška / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

O kol viso to nėra, jis po varžybų padeda logistikos verslą turinčiam tėčiui ir vis užsuka į mamos restoranėlį Tauragėje.

R. Baciuška sako, kad važiuojant Lietuvos keliais jį labiausiai nervina patys keliai ir per lėtai važiuojantys vairuotojai.

„Turiu tokį automobilį link sportinės pusės ir tais keliais pravažiuoji, tai greitai gali dantis išsibarškint“, – juokiasi vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų.

