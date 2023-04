Utenos ekipos aukštaūgis Skučas – apie programavimą ir jaunimo rinktinių medalius

LKL TV interviu rubrikoje šįkart buvo kalbinamas Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ krepšininkas Žygimantas Skučas, rašo LKL.lt.

Kaunietis priklauso legendinei 1992­-ųjų kartai, kuri nuskynė visus įmanomus aukso medalius jaunimo čempionatuose. Du Europos čempiono titulus bei vieną planetos auksą su Kazio Maksvyčio treniruojamomis rinktinėmis iškovojo ir Ž. Skučas.

Ypatingai puolėjas prisidėjo prie to, kad Vilniuje vykusiame Senojo žemyno aštuoniolikmečių čempionato pusfinalyje lietuviai įveiktų serbus. Būtent jo baudos metimas nulėmė lietuvių pergalę 67:66, kuri atvėrė mūsiškiams kelią į finalą. Visgi pačiam žaidėjui vienodai įsiminė visi iškovoti trys aukščiausios prabos medaliai.

„Aštuoniolikos, nes man ir visai komandai pavyko išsirutulioti pusfinalyje. Devyniolikos metų, kai atvažiuoja 6 tūkstančiai žiūrovų tavęs palaikyti į kitą šalį, kur dabar jaunimo rinktinėms toli iki to ir nežinau, kada taip bus, buvo toks didelis ažiotažas. O dvidešimties – žaidimas be Valančiūno. Per tą Marytės plauką, Kazio sėkmę patekimas apskritai iš grupės jau buvo laimėjimas. Net negaliu išskirti, kuris geresnis“, – teigė žaidėjas.

Taip pat pokalbyje Ž. Skučas papasakojo apie tai, kaip jam sekasi programuoti, iš kur jis nusižiūrėjo įprotį aikštelėje ant galvos ryšėti skarelę ir kurie kapitonai per karjerą jam įsiminė labiausiai.