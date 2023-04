Neįtikėtinai išsigelbėjusios Lietuvos ledo ritulininkės žengė dar vieną žingsnį aukso link

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pasaulio ledo ritulio čempionate iškovojo dramatišką ir itin svarbią pergalę, rašo hockey.lt.

Ketvirtose pasaulio čempionato IIIA diviziono rungtynėse susitiko dvi pralaimėjimų dar nepatyrusios komandos – Lietuva ir Honkongas. Nors varžovės trečiajame kėlinyje dar turėjo trijų įvarčių pranašumą, įspūdingai atsitiesusi Lietuvos rinktinė išplėšė pratęsimą bei triumfavo po baudinių serijos 5:4.



Rungtynės lietuvėms startavo nesėkmingai – jau trečiąją rungtynių minutę į Lietuvos rinktinės vartus krito pirmasis įvartis. Pasižymėjo Andrea Lam (02:38, rez. perd. Joaquina Yuen).



Pusiausvyrą rungtynėse Lietuvos rinktinė atstatė antrojo kėlinio pradžioje, kai ritulį iš arti po komandos draugės metimo siuntė Marija Kukanova (22:15, rez. perd. Klara Miuller, Gabija Petrauskaitė). Visgi, vėliau sekė itin nesėkminga atkarpa – Klaros Miuller metimas kirto į varpų virpstą, o kitoje aikštės pusėje Apple Wang buvo tiksli (28:29, rez. perd. Aman Leung).

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė / hockey.lt nuotr.

Antrajame kėlinyje varžovės sugebėjo pelnyti ir dar vieną įvartį, kai tikslą pasiekė Charleen Wong metimas (33:33, rez. perd. Chung Kiu Lee, Tracy Wong).



Trečiajame kėlinyje į Honkongo vartus buvo skirtas baudinys, bet Emilijos Tučiūtės metimą atrėmė vartininkė. Negana to, varžovės surengė savo atsaką padidindamos pranašumą iki trijų įvarčių. Šį kartą pasižymėjo Tracy Wong (48:38, rez. perd. Andrea Lam, Chung Kiu Lee).



Norėdamos išlaikyti viltis iškovoti auksą mūsų šalies merginos buvo priverstos per paskutines aštuonias minutes mušti bent tris įvarčius. Įkvėpimo komandai suteikė Viltautė Jasinevičiūtė iš aštraus kampo nepalikdama vilčių varžovių vartininkei (52:59, rez. perd. M. Kukanova). Netrukus Aušrinė Rakauskaitė atliko metimą iš toli, Gabija Petrauskaitė nukreipė ritulį link vartų, kur buvusi Klara Miuller sumažino deficitą iki vienintelio įvarčio (53:46, rez. perd. G. Petrauskaitė, A. Rakauskaitė).



Šansą išsigelbėti gavusi Lietuvos rinktinė ilgai nelaukdama pelnė ir ketvirtąjį savo įvartį išlyginusį rezultatą. Į varžovių zoną įsiveržusi K. Miuller aukštu ir tiksliu metimu rungtynėse atstatė lygybę (55:35, rez. perd. A. Rakauskaitė).



Per likusį rungtynių laiką daugiau įvarčių pelnyta nebuvo, tad komandos žaidė pratęsimą, kurio metu rezultatas taip pat nepasikeitė. Baudinių serijoje pirmosios pasižymėjo varžovės, bet lemiamu metu mūsų šalies atstovės vėl neklydo. Emilija Tučiūtė išlygino persvarą, Vaiva Rastenytė išvedė lietuves į priekį, o Marija Kukanova atėmė paskutines oponenčių viltis išsigelbėti, kadangi Viltė Beličenkaitė sulaikė visus sekusius jų metimus.



Po pergalės Lietuvos rinktinė išlaikė pirmąją poziciją čempionate: sekmadienį paskutinėse rungtynėse su Ukraina pergalė garantuotų aukso medalius ir kelialapį į aukštesnį divizioną.

Rinktinės trenerio asistento Mauro Baltrukonio teigimu, šiandien pirmus du kėlinius rinktinė nežaidė tokio žaidimo, kokio norėtų, o tam koją kišo jaudulys.



„Nuo pat pirmų minučių jautėsi stresas, todėl negalėjome patys išnaudoti progų ir leidome varžovėms pasižymėti. Rezultatas po pirmojo ir antrojo kėlinio buvo tikrai blogas, tad labai džiugu, kad trečiajame kėlinyje pavyko nuraminti mūsų merginas ir rezultatas pasikeitė į gerąją pusę“, – kalbėjo treneris.



Pirmąjį rinktinės įvartį pelniusi bei lemiamą baudinį realizavusi Marija Kukanova pripažino, jog persilaužti rungtynėse padėjo antrasis pelnytas įvartis.



„Rungtynės buvo labai įtemptos, buvo labai sunku, nes varžovės buvo labai greitos ir aktyviai žaidė prie vartų. Bet jų vartininkė nebuvo tokia gera kaip mūsų, todėl mes ir įmušėme joms įvarčius ir iškovojome pergalę. Labiausiai po dviejų kėlinių pasikeitė komandos nuotaika. Po antrojo įvarčio jau buvome užsivedusios ir pačios labai norėjome laimėti ir tikėjome pergale“, – mintimis po rungtynių dalijosi rinktinės gynėja.