Graplingo taurės varžybose Panevėžyje – „Smauglio“ kovos menų centro pergalė

Panevėžyje vykusiose 2023 metų Lietuvos atvirosiose graplingo taurės pirmenybėse triumfavo sostinės „Smauglio“ kovos menų centro sportininkai, kurie pagrindinėje grupėje (U-17 vaikinai, vyrai, meistrai) su 110 taškų daugiau nei dvigubai aplenkė artimiausius priešininkus iš Ukmergės dziudo klubo, rašoma federacijos pranešime žiniasklaidai.

„Gabaus jaunimo netrūksta daugelyje klubų, tačiau turime pripažinti, kad tarp suaugusiųjų „Smauglys“ vis dar yra ryškus flagmanas. Pastaruosius keletą metų taurės jie nelaimėdavo tik dėl mažo jų klubo dalyvių skaičiaus, tačiau šiemet jie aiškiai parodė, kad visiems tikrai yra kur pasitempti“, – sakė Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.

„Smauglys“ užtikrintai triumfavo nepaisant to, kad U-17 grupėje nugalėtojais tapo kitų klubų kovotojai. Disciplinoje be kimono vilniečiai nepralenkiami buvo suaugusiųjų grupėje, kur nugalėtojais tapo: Konstantinas Mokšinas (64 kg), Tomas Smirnovas (80 kg), Laurynas Pelakauskas (90 kg) ir Kasparas Strazdas (per 90 kg).

Graplingo taurės varžybos Panevėžyje / LGF nuotr.

„Šis ketvertukas sudaro Lietuvos rinktinės branduolį, sėkmingai atstovaujantį Lietuvai didžiuosiuose turnyruose. Jų pergalės – tikrai jokia staigmena“, – komentavo K. Smirnovas.

Po „Smauglio“ ir Ukmergės dziudo žemiau turnyro lentelėje išsirikiavo Kauno „Fighter House / Roger Gracie Academy“, Vilniaus „Pankratos“ ir Jonavos / Vilniaus „Faiteris“.

Merginų ir jaunimo grupėse taures laimėjo Ukmergės dziudo klubo sportininkai. Tarp merginų ukmergiškiai su 46 taškais aplenkė Šakių „Audrą (42 taškai) ir Šakių „Ošimą“ (36 taškai).

Berniukų grupėje Ukmergės dziudo klubas surinko 133 taškus bei 18 taškų aplenkė Šakių „Audrą“ ir su 61 tašku likusį Vilniaus „Smauglį“.

Didžiausią turnyro intrigą kėlė K. Mokšino akistata prieš Klaipėdos „RGA team“ kovotoją Aleksandrą Juziką. Šį duetą lydi netrumpa istorija. Ir nors daugiau kartų per tarpusavio istoriją yra laimėjęs K. Mokšinas, šįsyk jie pasidalino po vieną pergalę. K. Mokšinas laimėjo disciplinoje be kimono, A. Juzikas – su kimono.

„Tai reiškia, kad jaunimas daro pažangą ir seniesiems vilkams pradeda duoti į kailį. Džiaugiuosi kad jaunimas auga, tobulėja, reiškia, kad ir ateityje turėsime gerų sportininkų“, – reziumavo K.Smirnovas.

Čempionate dalyvavo apie 300 dalyvių iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Lietuvos.

„Džiaugiamės, kad į turnyrus susirenka vis daugiau aukštesnio meistriškumo sportininkų. Dėkojame Panevėžio miesto savivaldybei, kad ji neabejinga graplingo imtynių sportui, kelintus metus iš eilės padedanti organizuoti varžybas ir globojanti jas“, – sakė K.Smirnovas.

Kitos Lietuvos graplingo federacijos (LGF) organizuojamos varžybos „AJP tour Lithuania national jiu-jitsu championship“ bus surengtos balandžio 29 dieną Klaipėdoje.

„Varžybos bus organizuojamos pagal braziliškojo džiudžitsu taisykles. Tikimės, kad dalyvaus visos BJJ akademijos iš Lietuvos bei svečiai iš kitų šalių“, – sakė K. Smirnovas.