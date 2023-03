„Kaunas City“ pergale pratęsė kovą OHL ketvirtfinalyje, „Airwell Energija“ iškrito iš tolimesnių kovų

„Kaunas City“ komanda Optibet ledo ritulio lygoje iškovojo užtikrintą pergalę bei pratęs savo kovą ketvirtfinalio serijoje, rašo hockey.lt.

Kauno ledo rūmuose „Kaunas City“ komanda visas rungtynes dominavo rungtynėse su Rygos „Dinamo“ bei šventė pergalę 6:2. Po šio triumfo jie sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1:2.

Pirmajame kėlinyje „Kaunas City“ gavo progą netradicinio formato daugumai žaidžiant keturi prieš tris oponentus ir jiems pavyko išnaudoti atsivėrusias erdves varžovų gynyboje. Komandos draugų surastas Paulius Grybauskas tiksliu metimu į vartų kampą išvedė rungtynių šeimininkus į priekį (07:17, rez. perd. Egidijus Binkulis, Oleksandras Voroninas) .



Po pelnyto įvarčio kauniečiai nesuteikė progų varžovams atsitiesti ir netrukus surengė dar vieną rezultatyvią ataką. Metimu iš po gynėjo lazdos Rygos „Dinamo“ vartininką netikėtai užklupo ir ritulį į vartus siuntė Povilas Verenis (10:28, rez. perd. Ignas Bakus).



Dar vieną sėkmingą atkarpą „Kaunas City“ surengė jau antroje kėlinio dalyje, vos per minutę pelnę dar du įvarčius. Iš pradžių Aivaras Bendžius iš arti pataisė vartininko atremtą metimą (14:37, rez. perd. Matas Čyvas), o vėliau puikų reidą surengė P. Verenis, kuris netik suklaidino gynėją palikdamas jį už nugaros, bet ir staigiu metimu nepaliko vilčių Rygos „Dinamo“ vartininkui (15:23).



Savo dominavimą ant ledo lietuviai pratęsė ir antrajame kėlinyje. Jo metu fantastiško grožio įvartį pelnė Egidijus Binkulis: nepaisant to, jog neleistinai puolėją stabdęs varžovas pargriovė link vartų skriejusį lietuvį, šis net ir krisdamas sugebėjo atlikti stiprų ir itin tikslų metimą į vartus (25:52, rez. perd. P. Grybauskas).



Per likusią antrojo kėlinio dalį kauniečiai ir toliau kūrė progas, o pavojingas atakas jiems pavyko surengti net ir tuomet, kai ant ledo jie turėjo vienu žaidėju mažiau nei varžovai. Visgi, šios progos įvarčiais netapo, o kėlinio pabaigoje kumščius į darbą paleidęs „Kaunas City“ gynėjas Oleksandras Voroninas buvo išvarytas iš aikštės.



Trečiajame kėlinyje krito ir šeštasis „Kaunas City“ įvartis. Gražų A. Bendžiaus perdavimą uždarė P. Verenis (52:39, rez. perd. A. Bendžius, I. Bakus).



Rungtynių pabaigoje, kai rungtynių baigtis jau buvo aiški, Rygos „Dinamo“ pavyko dukart pasižymėti. Įvarčius pelnė Kirilas Tambijevas (57:05, rez. perd. Juris Zieminšas, Georgijus Pujacsas) ir Erikas Novickis (58:52, rez. perd. Renaras Ciprusas, Maksimas Tkačovas).

„Kaunas City“ treneris Sergejus Durdinas po rungtynių pripažino, jog norint patekti į pusfinalį reikės dar labiau gerinti savo žaidimą.



„Noriu padėkoti sirgaliams tribūnose, kurie surado laiko atvykti į rungtynes ir mus palaikė. Dvikova buvo nelengva, bet tai atkrintamosios varžybos, kuriose niekas nenori pralaimėti. Šiandien žengėme tik mažą žingsnį į priekį: norint žengti į kitą etapą, mums reikės padaryti dar daugiau“, – kalbėjo treneris.



Ketvirtąsias serijos rungtynes abi komandos žais taip pat Kaune, trečiadienį 19:30 val.