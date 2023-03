F-1 intrigos: Verstappenas sieks trečio titulo, „Ferrari“ toliau bandys atgimti, o vakarėlį gadins veteranas

Naujasis „Formulės-1“ sezonas prasideda jau šį savaitgalį, kai prie Bahreino „Grand Prix“ starto linijos vėl išsirikiuos 20 moderniausių pasaulio lenktyninių automobilių. Maxas Verstappenas gins savo iškovotą čempiono titulą, kiti pilotai bandys olandą pavyti. Šį sezoną turime 3 naujokus, porą galingų veteranų ir nemažai intrigos dėl vis atgimsti bandančios „Ferrari“. LRT.lt parengė jums išsamią čempionato intrigų ir svarbiausių klausimų apžvalgą.

Favoritai ir pretendentai į titulą

Akivaizdus šio sezono favoritas – du pastaruosius čempiono titulus iškovojęs Maxas Verstappenas. 25-erių olandas yra akivaizdus „Red Bull“ numeris vienas ir svarbiausias komandos žmogus. Kad ir koks greitas ir geras yra jo komandos draugas Sergio Perezas, visiems aišku, kas „Red Bull“ ekipoje yra alfa patinas.

Bandymai Bahreine parodė, kad bent jau sezono pradžioje „Red Bull“ visus varžovus greičiausiai lenks labai stipriai. Kol kone visos komandos turėjo vienokių ar kitokių bėdų, „Red Bull“ bolidas buvo patikimas, greitas ir atrodė visa galva geresnis už kitus.

Maxas Verstappenas / AP nuotr.

Daug ką pasako faktas, kad po dviejų bandymų dienų M. Verstappenas prie vairo nebesėdo ir trečią dieną „Red Bull“ vairavo tik S. Perezas. Kol kas atrodo, kad tiek pilotas, tiek komanda tiesiog spinduliuoja pasitikėjimu savimi.

Čempionas M. Verstappenas teigė, kad komanda patobulėjo „visur“ ir „Red Bull“ bolidas yra tikrai geresnis nei pernykštis: „Visada stengiamės tobulėti, bolidą vairuoti puiku, viskas subalansuota. Mašinoje pakeisti keli dalykai, bet nuo pat pradžių man ji labai patinka.

Turėjome tris puikias testų dienas, bet apskritai mūsų progresas per žiemą yra puikus. Turime tai parodyti tiek šį savaitgalį, tiek vėliau.“

Per 2022 m. sezoną M. Verstappenas laimėjo 15 etapų iš 22 ir triumfą užsitikrino anksčiau laiko. Visi ženklai šio sezono pradžioje rodo, kad olandas gali iškovoti ne mažiau pergalių ir šiemet.

„Manau, kad teisinga sakyti, kad bent jau šį savaitgalį Bahreine „Red Bull“ varžysis savo lygoje, tačiau kova dėl antrosios vietos bus puiki. Greičiausiai tarp „Ferrari“ ir „Aston Martin“, – prieš pirmąjį lenktynių savaitgalį prognozavo „Mercedes“ pilotas George`as Russellas.

Kas gali būti pagrindiniai M. Verstappeno varžovai asmeninėje įskaitoje? Visų pirma Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas.

Ch. Leclercas jau pernai atrodė kaip rimtas pretendentas į titulą, tačiau „Ferrari“ patikimumo bėdos užkirto kelią monakiečio ambicijoms. Tiesa, jeigu jis nori rimtai pretenduoti į titulą šiemet, „Ferrari“ turėtų apsispręsti, kuris komandos pilotas yra numeris vienas.

Jei to nebus, o pilotai sugebės rodyti panašų greitį, sezono metu galime pamatyti ir tarpusavio kovą trasoje, kas F-1 gerbėjams yra labai smagu, bet komandos vadovus pasodina ant adatų iš baimės dėl galimos avarijos.

Tas pats galioja ir „Mercedes“ stovykloje. 7 pasaulio čempiono titulus turintis L. Hamiltonas pernai pralaimėjo komandos naujokui G. Russellui, bet ar tai gali pasikartoti? Ar jaunasis britas galėtų būti rimtas pretendentas į titulą, kai L. Hamiltonas vis dar važiuoja komandoje? Tiesa, šie klausimai bent jau sezono pradžioje gali būti neaktualūs, nes bandymai parodė, kad „Mercedes“ turi problemų ir bent sezono pradžioje sunkiai gali tikėtis pretenduoti į pergales.

Tiesa, praėjusiame sezone irgi silpnai pradėję „Mercedes“ sezono eigoje išsprendė daug problemų ir gerokai patobulėjo. Tai gali įvykti ir šiemet, mat ši britų komanda yra viena turtingiausių ir turinčių daugiausia išteklių.

Charlesas Leclercas / AP nuotr.

Viena įdomiausių istorijų 2023 m. žada būti F. Alonso sezonas. 41-erių metų veteranas perėjo į „Aston Martin“ stovyklą, o komanda per bandymus atrodė fantastiškai. Tiesa, antrasis komandos pilotas Lance`as Strollas dėl traumos nevažiavo, tačiau komanda jau paskelbė, kad kanadietis pasveiko ir sės prie vairo nuo pirmųjų lenktynių.

Po Bahreino bandymų pasirodė informacija iš simuliatoriaus, kurio duomenys rodo, kad lenktynių tempu F. Alonso su savo „Aston Martin“ turėtų lenkti tiek „Ferrari“, tiek „Mercedes“ ir tik nedaug atsiliks nuo „Red Bull“. Tiesa, simuliacijos visada yra daromos neturint tikslių duomenų ir dažnai gali priminti būrimą iš kavos tirščių. Kitos simuliacijos tokio puikaus „Aston Martin“ tempo nerodo, tad atsakymą sužinosime tik pilotams stojus prie starto linijos.

„Jau nuo gruodžio mėnesio sklido kalbos, kad „Aston Martin“ bus greiti. Mes visi žinome jų rezultatus vėjo tunelyje ir simuliatoriuje. Jie patys bando nuslėpti pasitenkinimą, bet tai jiems sunkiai sekasi. Manau, kad tai „Formulei-1“ yra labai gerai, kad atsiranda dar viena stipri komanda“, – kalbėjo C. Sainzas.

Apie „Aston Martin“ greitį panašiai pasisakė ir Ch. Leclercas,M. Verstappenas bei L. Hamiltonas.

„Sunku iš visos informacijos ir duomenų suprasti tikrą pajėgumą, bet jie tikrai bus kovoje. Jei atrodo labai, labai stipriai ir tikrai kovos priekyje. Ar jie greitesni už mus – tai mes dar pamatysime. Tačiau man visada smagu, kai varžosi ne dvi komandos“, – kalbėjo L. Hamiltonas.

Yra F-1 specialistų, kurie prognozuoja, kad F. Alonso šiemet net iškovos vieną ar kitą pergalę. Pernai ispanas rikiuotėje liko 9-as, o šiemet atrodo, kad mažų mažiausiai pretenduos į pirmąjį penketuką. Ar jis gali rimtai belstis į lyderių trejetą bent jau sezono pradžioje, bus viena įdomiausių intrigų.

Fernando Alonso / AP nuotr.

Pats ispanas sako, kad automobilis atrodo puikiai, tačiau sezono metu daug kas keisis.

„Neįsivaizduoju, kokias vietas galime užimti. Mūsų tikslas buvo žengti žingsnį pirmyn ir mes tai padarėme. Testų rezultatai yra labai įkvepiantys, automobilis tikrai puikus, bet čia tik pradžia.

Bolidas per sezoną pasikeis iš esmės, komanda sako, kad du trečdaliai automobilio keisis. Norime turėti gerą pagrindą ir kuo labiau patobulinti mašiną per 2023 metus. Galbūt tada kitais metais galėsime kovoti dėl kažko daugiau“, – kalbėjo dukart pasaulio čempionas F. Alonso.

Kas laimės konstruktorių taurę?

Akivaizdu, kad komandą „Red Bull“ turėtume laikyti pretendente pakartoti praėjusių metų sėkmę, ypač jei jų bolidas bus greičiausias ir patikimiausias. S. Perezas pernai 11 etapų lipo ant prizininkų pakylos ir komandai atnešė pakankamą taškų kraitį.

Vis dėlto šiemet tai padaryti gali būti sunkiau, nes meksikietis neatrodo bolide toks greitas kaip jo komandos draugas. Būtent skirtumas tarp abiejų pilotų gali būti didžiausia komandos „Red Bull“ bėda. Be to, jau pernai čempionų stovykloje buvo ir tam tikrų kibirkščių, kurios rodo, kad patyręs meksikietis vis mažiau patenkintas savo vaidmeniu komandoje.

Neatrodo neįmanomas variantas, kad „Red Bull“ sezono metu gali nuspręsti pakeisti meksikietį, o tam jie turi puikų kandidatą. Atsisveikinęs su komanda „McLaren“ Danielis Ricciardo tapo austrų ekipos rezerviniu pilotu. Patyręs D. Ricciardo ne vienerius metus buvo M. Verstappeno ginklanešys „Red Bull“ gretose, tad nieko nestebintų, jei australą dar šiemet pamatytume ir vėl lenktyniaujantį būtent su komanda „Red Bull“.

Maxas Verstappenas ir Sergio Perezas / AP nuotr.

„Ferrari“ duetas pernai kartu iškovojo 4 pergales iš 7 lenktynių, kuriose nugalėjo ne M. Verstappenas (kartą laimėjo G. Russellas, dukart – S. Perezas). Būtent Ch. Leclerco ir C. Sainzo duetas atrodo kaip stipriausia pora iš visų komandų – jie abu gali suteikti komandai ne vieną pergalę.

Abu italų komandos lenktynininkai yra gana subrendę ir kartu gana patyrę, tad komandai turėtų nuolat duoti daug taškų. Jeigu bolidas bus patikimas, o praėjusių metų bėdos su taktika bus pašalintos, „Ferrari“ turėtų būti pagrindinė konkurentė „Red Bull“ dėl konstruktorių taurės.

„Atlikome daug testų, kurie padėjo mums geriau suprasti automobilį. Tai mums buvo labai svarbu. Kalbant apie pajėgumą, aš turiu savo nuomonę, kuri neatitinka dabar turimų duomenų.

Jaučiu, kad „Red Bull“ kol kas yra šiek tiek priekyje, tačiau tai nieko nereiškia. Tai tik pirmosios sezono lenktynės, o sezonas bus labai ilgas. Pernai užėmėme antrąją vietą komandinėje įskaitoje ir dabar mūsų tikslas būti pirmiems“, – kalbėjo Ch. Leclercas.

„Mercedes“ bėdos sezono pradžioje sunkiai leidžia tikėtis pergalių ar net kovos dėl prizinių vietų, o vėliau traukinys jau gali būti nuvažiavęs. Puikiai atrodo komanda „Aston Martin“, tačiau ji turi tik vieną tikrai stiprų pilotą Fernando Alonso, o „Alpine“ duetas, kad ir koks būtų, tikrai nėra tas, kuris nuolat rinks taškus ir leis komandai tikėtis kovoti dėl titulo.

Kaip minėta, pajėgų bolidą sukūrė „Aston Martin“, tačiau pajėgų lenktynininką komanda turi tik vieną – F. Alonso. Antrasis komandos pilotas Lance`as Strollas lenktyniauja tik dėl to, kad komanda priklauso jo tėvui Lawrence`ui, ir visiems aišku, jog yra ne vienas ir ne du pilotai, kurie tikrai galėtų užimti vietą F-1, tačiau tokio stogo jie neturi. Būtent skirtingas pilotų pajėgumas „Aston Martin“ greičiausiai neleis galvoti apie kovą dėl pirmųjų vietų konstruktorių įskaitoje.

Lewisas Hamiltonas / AP nuotr.

„Red Bull“ ir „Ferrari“ atrodo kaip stipriausios komandos, „Mercedes“ tikrai pakovos bent jau dėl antros konstruktorių taurės vietos, bet visada įdomi ir kova dėl lentelės vidurio.

„Alpine“ komanda, į savo gretas vietoj F. Alonso prisiviliojusi P. Gasly, taip pat atrodo kaip labai vienodo pajėgumo pilotus turinti ekipa. Spėti, kuris iš dviejų prancūzų sezono pabaigoje turės daugiau taškų, yra vienas sunkiausių šio sezono klausimų.

E. Oconas pernai antrą kartą karjeroje užėmė 8-ą vietą pilotų įskaitoje, o P. Gasly po daugybės metų „Red Bull“ sistemoje nusprendė visiškai pakeisti aplinką. Panašūs ir šių pilotų pasiekimai – abu F-1 turi iškovoję po vieną pergalę, E. Oconas ant prizininkų pakylos yra lipęs du, P. Gasly – tris kartus.

Estebanas Oconas / AP nuotr.

Kaip minėjome, nei „Alpine“ pilotai, nei pati komanda nekovos dėl titulų, tačiau lygus duetas ir gana geras bolidas leidžia tikėtis nemenko taškų skaičiaus ir aukštos vietos turnyro lentelėje.

Visiška vidutiniokė atrodo „Alfa Romeo“, jos pilotų duetas – jaunystės ir patirties derinys. Ilgus metus L. Hamiltono ginklanešiu buvęs Valtteri Bottas pats per karjerą iškovojo 10 pergalių, o jo komandos draugas – pernai debiutavęs Zhou Guanyu. Kinas pernai iškovojo tik 6 taškus, o V. Bottas – 49. Skirtumas didžiulis ir šį sezoną kinui jį būtina mažinti, jeigu jis nori tęsti savo karjerą F-1 ir kitą sezoną.

Kas bus didžiausi nelaimėliai?

Akivaizdus spėjimas – „Williams“, paskutinę vietą užėmę ir pernai. Vis dėlto komanda turi tikrai įdomų naujoką L. Sergeantą, o Alexas Albonas yra patyręs šilto ir šalto F-1 komandos draugas.

Rimtą „konkurenciją“ dėl nelaimėlių statuso „Williams“ sudarys ir dukterinė „Red Bull“ komanda „AlphaTauri“, paleidusi P. Gasly ir prie neprognozuojamo japono Y. Tsunodos pridėjusi F-1 naujoką Nycką de Vriesą. Tai turbūt bus mažiausiai patirties turinti komanda.

Stebuklų neverta tikėtis ir iš „Haas“. Pernai į F-1 sugrįžęs Kevinas Magnussenas pirmajame etape užėmė penktą vietą, tačiau vėliau taškus iškovojo tik dar 5 lenktynėse. Gana keistai atrodo sprendimas į M. Schumacherio vietą pasikviesti N. Hulkenbergą.

Taip, vokietis yra itin patyręs pilotas, tačiau turi ir vieną labai nemalonų rekordą – daugiausiai iškovotų taškų F-1 karjeroje taip ir nepasiekus pergalės. N. Hulkenbergas niekada net nelipo ir ant prizininkų pakylos.

Lando Norrisas / AP nuotr.

Kad ir kas liks rikiuotės gale, F-1 sirgaliams itin gaila turėtų būti komandos „McLaren“, kurios sezono pradžia atrodo labai neįkvepianti. Bahreino bandymų metu „McLaren“ pilotai įveikė mažiausiai ratų iš visų komandų, o bolidą kamavo bėdos su stabdžių perkaitimu. Atrodo, kad „McLaren“ sezoną pradės nepasirengusi kovai ne tik dėl pirmojo trejeto, ko siekia ne vienus metus, bet ir dėl taškų lenktynėse.

„McLaren“ lyderis Lando Norrisas atrodo kaip pilotas, ateityje tikrai galėsiantis tapti pasaulio čempionu, tačiau brito kantrybė su savo komanda kada nors pasieks ribą. Ar tai gali būti šiemet? Tikrai įmanoma.

Tiesa, pats L. Norrisas sako, kad komandos pajėgumas sezono pradžioje nėra toks prastas, kaip kiti galvoja.

„Kai surandi problemų, pradedi jas spręsti, taip, mes jas pastebėjome kiek per vėlai. Mes norime grįžti prie geriausių komandų ir tikrai stengsimės tai padaryti. Gaila, kad problemos rastos per anksti, tačiau taip nutinka.

Bet nemanau, kad mūsų padėtis yra tragiška. Taip, esame ne tokie stiprūs, kokie norėtume būti, tačiau ir ne tokie blogi, kaip kiti mano“, – kalbėjo L. Norrisas.

Antruoju ekipos pilotu tapo australas Oscaras Piastri, vadinamas vienu didžiausių talentų, prieš tai laimėjęs tiek F-3, tiek F-2 čempionatus, tačiau pernai sezoną praleidęs, nes laukė vietos F-1. Metai be lenktynių australui tikrai turės įtakos, bent jau sezono pradžioje. Be to, „McLaren“ turės išspręsti technines bėdas, jei norės sulaukti taškų iš savo pilotų.

Šio sezono pradžioje po trečiojo etapo Australijoje, kuris vyks balandžio 2-ąją, komandos turės beveik mėnesį laiko bolidų tobulinimui – ketvirtasis etapas vyks balandžio 30-ąją Azerbaidžane. Šis laikas bus itin naudingas komandoms, kurios sezono pradžiai nespėjo pasirengti ir išspręsti bėdų.