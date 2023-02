Švedijos vilionių atsisakiusi Grikšaitė atstovauja Lietuvai: mano gimtinė Švedija, bet jaučiuosi lietuve

Trišuolininkė Aina Grikšaitė gimė ir užaugo Švedijoje, tačiau atsisakė pasiūlymų atstovauti šiai Skandinavijos šaliai, nes jaučiasi lietuve. Į tėvų gimtinę A. Grikšaitė grįžo su mainų programa „Erasmus“ pusmečiui ir galvodama baigti sportinę karjerą, tačiau galiausiai liko, o praėjusį savaitgalį tapo Lietuvos čempione, pagerinusi asmeninį rekordą.

Aina Grikšaitė pripažįsta, kad Vilniaus lengvosios atletikos maniežas ne toks modernus ir erdvus prie kokių priprato augdama Švedijoje, tačiau lengvaatletė ilgai nesvarstė, kuriai šaliai nori atstovauti.

„Tada, kai pradėjau šokinėti toliau treneris Švedijoje ir norėjo, kad pakeisčiau pilietybę, nes tai būtų ne problema, kadangi gimiau ir augau Švedijoje. Nusprendžiau, kad to nedarysiu. Visgi mano tėvai turi Lietuvos pilietybes, Lietuva yra artima. Mano gimtinė gal yra Švedija, bet jaučiausi lietuve“, – sako A. Grikšaitė.

Praėjusį savaitgalį Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate moterų trišuolio varžybose užvirė neįtikėtina kova. Visgi paskutiniuoju bandymu Lietuvos čempione tapo A. Grikšaitė, nušokusi 14,08 m ir pagerinusi karjeros rekordą: „Jutau, kad galiu, bet nežinojau kiek gerai galėjau. Visada norisi daugiau ir tas jausmas kiekviename šuolyje buvo toks, kad atrodė, jog nepilnai išsikroviau ir padariau viską, ką galiu. Manau, kad galiu daugiau.“

A. Grikšaitė aplenkė Dovilę Kilty ir Dianą Zagainovą, bet visos trys lietuvės susitiks Europos uždarų patalpų čempionate Turkijoje. A. Grikšaitės tikslas – pirmą kartą patekti į finalą: „Žiūrint pagal rezultatus, tai yra įmanoma. O kokia bus savijauta tą dieną – žiūrėsime. Labai norėčiau patekti į finalą, nes Miunchene mažai trūko. Manau, kad galėjau, bet nepasisekė. Gal šįkart pasiseks.“

Aina Grikšaitė / A. Pliadžio nuotr.

– Aina, kaip susiklostė, kad gimėte ir augote Švedijoje, bet taip puikiai kalbate lietuviškai?

– Mano tėvai išsikraustė prieš 30 metų. Ir gimiau ten, ir augau, ir mokyklą lankiau, universitetą. Taip pat ten ir dirbau. Taip gavosi, kad atvykau į Lietuvą su mainų programa. Lietuvoje praleisdavau visas vasaras, bet nusprendžiau atvažiuoti su mainų programa ir tuo metu radau trenerį Andrėjų Tolstiką. Iš tiesų, prieš atvykstant į Lietuvą net buvo minčių baigti karjerą, bet tėtis padėjo surasti trenerį. Galvojau ateisiu ir pasibandysiu, bet nežinojau, kas iš to gausis. Ir kažkaip ėjau, ėjau ir nebaigiau karjeros.

– Kaip Lietuvoje tobulėjote? Ilgą laiką žinojome tik dvi trišuolininkes Dovilę Kilty ir Dianą Zagainovą.

– Viskas buvo labai greitai. Atvažiavau turėdama geriausią rezultatą 13,18 m. Po metų pasigerinau pusantro metro. Manau, kad tai buvo šokas ne tik man. Tą vasarą buvo labai geri rezultatai. Po to nusprendžiau, kad reikia likti pas trenerį ir toliau treniruotis. Aišku, po to kelis metus rezultatai krito, gal reikėjo priprasti prie krūvio. Po to vėl pradėjo kilti. Reiškia, kad atėjo jausmas šuolyje, o ne atsitiktinumas.

Aina Grikšaitė / A. Pliadžio nuotr.

– Lietuvos čempionate dramatiškai paskutiniuoju bandymu tapote Lietuvos čempione. Bet kiek smagu buvo varžytis su D. Kilty ir D. Zagainova, su kuriomis vyksite ir į Europos čempionatą?

– Bus dar vienas Lietuvos čempionatas. Praėjusią vasarą Švedijoje dalyvavome varžybose, kuriose jos abi buvo ir dar buvo sportininkės, kurios su manimi dalyvaudavo Švedijos čempionatuose. Buvo vienu metu ir Švedijos, ir Lietuvos čempionatas.

– Kokie tolimesni treniruočių ir varžybų planai ir kiek manote galite gerinti savo rekordą?

– Manau, tai yra planuojama, bet man ne viskas atskleidžiama. Nėra taip, kad kalbėtume būtina tiek ar tiek nušokti. Yra kažkokie norai, bet viskas žiūrima pagal sezoną. Daug kas priklauso ir nuo aplinkos. Nėra taip, kad man gyvenime yra tik sportas ir aš tik jį matau. Yra ir darbas, ir šeima, draugai. Dėmesys būna ir kitur nukreiptas. Noriu, kad būtų gerai ir jaučiu, kad yra gerai.

Stambule tikrai noriu patekti į finalą. Žiūrint pagal rezultatus, tai yra įmanoma. O kokia bus savijauta tą dieną - žiūrėsime. Labai norėčiau patekti į finalą, nes Europos čempionate Miunchene mažai trūko. Manau, kad galėjau, bet nepasisekė. Gal šįkart pasiseks.

Didžiausias tikslas yra patekti į olimpines žaidynes. Tokios mintys, kad noriu ten būti ir stengsiuosi ten būti. Tikiuosi, kad taip ir bus.

Aina Grikšaitė / A. Pliadžio nuotr.

– Kaip palygintumėte lengvaatlečių sąlygas Lietuvoje ir Švedijoje?

– Tikrai yra labai didelis skirtumas tarp maniežų ir sąlygų. Manau, kad maniežas nėra vienintelis dalykas, kurio reikia sportininkams, kad pasiektų aukštų rezultatų. Reikia ir trenerių. Taip pat palaikymo iš aplinkos - klubo ar federacijos. Švedijoje maniežai yra erdvūs, geri, kokių reikia. Trenerių sistema ten kitokia - ten daug treniruoja tėvai. Tie patys treneriai dažniausiai turi ir kitą darbą. Viskas yra laisviau. Tai labai skiriasi nuo Lietuvos, bet čia turiu gerą trenerį, palaikymą didelį. Tie patys tėvai grįžo ir dabar gyvena Lietuvoje. Manau, kad čia kol kas labai gerai sekasi, nors pats maniežas nėra pats geriausias.

– Galbūt ir šeima sugrįš iš emigracijos?

– Tėtis grįžo gal prieš 10 metų, o mama tik šią vasarą grįžo. Gal truputį ir man iš paskos, nes aš jau trejus metus didžiąją dalį laiko praleidžiu Lietuvoje, o ne Švedijoje.

Europos čempionate taip pat dalyvaus šuolininkai į aukštį Urtė ir Juozas Baikščiai bei šuolininkė į tolį Jogailė Petrokaitė. Čempionatą kovo 3-5 dienomis transliuos LRT.