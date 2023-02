Per Atlantą besiiriantis Valujavičius – apie apvirtusią valtį, naminio maisto ilgesį ir karatė pamokas

Aurimas Valujavičius – žmogus, kurio istoriją socialiniuose tinkluose seka tūkstančiai tautiečių. Net po 14 valandų per parą nuo Gibraltaro Floridos link besiiriantis keliautojas tikisi tapti pirmuoju lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje, Atlantą perplaukusiu irkline valtimi. LRT OPUS vyras pasakoja, kad labiausiai kelionės metu jis pasiilgsta naminio maisto, o ištverti kelyje pasitaikančius sunkumus jam padeda disciplina, išsiugdyta daugiau nei dešimtmetį lankant karatė.

Pamačius krantą pasidaro nejauku

Keliautojo A. Valujavičiaus ištvermė ir užsispyrimas žavi ne vieną, o apie jo nuotykius, kuriuos pats vadina projektais, mes girdime ne pirmą kartą. Anksčiau vyras dviračiu įveikė Skandinaviją ir Indoneziją, baidare – Dunojaus upę, o kojomis – aktyviausius Čilės ugnikalnius. Dabar jo radare – kelionė irkline valtimi per Atlanto vandenyną.

Į šį nuotykį lietuvis išsileido 2022 m. gruodžio 26-ąją, tačiau, kaip LRT OPUS laidai „Švelnūs tardymai“ pasakoja jis pats, idėja tokiam projektui galvoje užgimė daugiau nei prieš 2 metus.

„Pradžių pradžia buvo Dunojaus kelionėje. 2020 metais plaukiau baidare Dunojumi iš Vokietijos iki Juodosios jūros. (...) Pamenu, pirmąjį kelionės mėnesį man vienas sekėjas atsiuntė vaizdo įrašą iš Atlanto varžybų, kurios vyksta kiekvienais metais – gruodžio 12 dieną startuoja valtys, jos plaukia iš Kanarų į Karibus. (...) Kai pamačiau, kad iš tiesų galima su irklais perplaukti Atlantą, man iš karto lemputės sužibo galvoj.

(...) Pradėjau domėtis visais niuansais, tomis varžybomis, maršrutais. Bet aš labai greitai išsigryninau, kad būtų gražu padaryt šitą kelionę S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 90-mečio proga ir tuo pačiu plaukti ne nuo salų iki salų, o nuo žemyno iki žemyno, kad sau asmeniškai galėčiau pasakyt, kad tikrai sąžiningai perplaukiau visą Atlantą“, – savo sprendimą išsileisti į tokią įspūdingą kelionę aiškina A. Valujavičius.

Aurimas Valujavičius / A. Valujavičiaus nuotr.

Vandenynu lietuvis plaukia jau 57-ąją dieną, savo įspūdžiais kasdien dalinasi su tūkstančiais sekėjų socialiniuose tinkluose. Internetu vyras palaiko ryšį ir su savo šeima, artimaisiais, todėl tūkstančius jūrmylių plaukdamas vienas jis vienišas tikrai nesijaučia. Visgi, kaip prisipažįsta pašnekovas, iš pradžių jis nežinojo, kaip jam seksis su tuo susidoroti.

„Niekada neturėjau galimybės savęs, kaip asmens, įstatyti į tokį rėmą be jokių žmonių. (...) Bet va dabar po tiek dienų supratau, kad aš tikrai galiu išbūti be to žmogaus kontakto visai ilgą laikotarpį, jaustis patogiai ir daryti savo darbus“, – sako A. Valujavičius.

Anot jo, kelionės metu jam labiausiai trūksta ne žmonių: „Gal aš tiesiog pasiilgau naminio maisto – šaltibarščių, cepelinų, šašlykų, kepsnių, būtų čia jie man visai gerai. Bet pasisėdėti bare su draugais, pasijuokti, man dar nėra tokio ilgesio. Aš tą planuoju, nemeluosiu, – aš irkluodamas planuoju, kaip susitiksiu su draugais, kaip nuveiksim kažką smagaus ir panašiai. (...) Bet kad dabar atsidurčiau bare, nėra man tokio didelio ūpo. Reikia irkluoti, reikia siekti rekordo“, – pabrėžia vyras.

Lietuvis atvirauja, kad plaukiant Atlantu jis taip priprato prie vienatvės, kad jam net nejauku pasidaro, kuomet sutinka kokias nors kito žmogaus gyvybės apraiškas – tarkime, apgyvendintas salas ar krovininius laivus.

„Atmosfera būna labai slegianti, ypatingai kelionės pradžioje, nes visgi nieko nematai, tos bangos mūša. (...) Kai prisitaikiau, man dabar viskas atrodo kur kas kompaktiškiau, patogiau – man jau net jauku ryte atsikelti ir matyti, kad aplinkui nieko nėra. Kai priplaukiau Kanarus, kai jau pradėjau matyti šviesas, matyti žemę, tas salas, man kažkaip kaip tik nejaukumas atsirado, kažkokia, atrodo, kita gyvybės forma priplaukta“, – teigia A. Valujavičius.

Aurimas Valujavičius / A. Valujavičiaus nuotr.

„Kitas dalykas – visos salos yra pavojus tau, nes jeigu nesuvaldysi valties ir bus stiprus vėjas, srovė, tiesiog gali atsitrenkti į uolas, į krantą. Tu turi tada stipriau laikytis kurso ir panašiai. O kai aplinkui nieko nėra, tai tą kursą, taip, laikai, bet kažkaip labiau atsipalaidavęs“, – priduria jis.

Kai valtis apvirto, lietuvis prisirišęs nebuvo

LRT OPUS laidai „Švelnūs tardymai“ keliautojas pasakoja, kad prie gyvenimo valtyje per beveik 2 mėnesius jis puikiai priprato, turi susidėliojęs savo rutiną. Vienas iš darbų, kuriuo užsiima kas savaitę, – tai užžėlusio valties dugno nuvalymas. Sulaukęs ramesnių bangų, lietuvis prisiriša prie valties ir neria po vandeniu to padaryti.

„Skaičiau komentarus, daug žmonių išsigando, kad esu neprisirišęs, bet iš tiesų aš visada prisirišęs – virvė per liemenį eina už diržo ir tada kitas galas prie valties. Iš tiesų, jeigu taip iššoktum iš valties ir, sakykime, 10–20 sekundžių leistum sau paplūduriuoti, tai valtis, faktas, eitų toliau, nes yra Kanarų srovė, kuri neša valtį, yra vėjas, (...) ir tu jos jau niekad nepagautum, (...) kad ir kaip greit irtumeisi rankomis“, – aiškina pašnekovas.

Visgi sausio 26-ąją, kuomet didžiulės bangos apvertė jo valtį, lietuvis prisirišęs nebuvo, tad viskas galėjo baigtis ir liūdnai – laiku nesureagavus, valtis būtų nuplaukusi sau, o lietuvis būtų likęs vidury vandenyno, be jokio kranto horizonte.

Aurimas Valujavičius / A. Valujavičiaus nuotr.

„Šiaip iš tiesų yra ta taisyklė, kad jeigu banga yra daugiau negu 3 metrai, jau reikėtų save prikabinti, prisirišti prie valties, bet iki 3 metrų tikrai jautiesi saugiai, jokių purslų, jokio taškymosi į denį, vadinasi, viskas saugu, jokia banga tavęs taip paprastai neapvers. Bet tuo metu dieną banga buvo 3,8 metro. (...) Labai aiškiai pamačiau tą bangą, kad ji lūžta jau labai arti valties ir kad tuoj banga smogs visa jėga į valties šoną. Tai aš paleidau irklus, ką reikia būtinai padaryti, nes jie patys, jeigu laikysiesi į juos įsikibęs, gali tau išlaužti ranką ar dar kitaip sužaloti, (...) paėmiau už virvės, ir (...) sugėriau tą bangos smūgį.

Pakrypo valtis visu šonu, nebuvo jau net kur dėtis tiesiog, natūraliai kūnas iškrito. Truputį sušlapau, bet vanduo šiltas buvo, nebuvo kūnui daug šoko tiek psichologinio, tiek fizinio. (...) Paskui atgal į valtį, greitai persirengiau ir vėl irklavau. Tu negali snausti, negali ilgai užsibūti šoko būsenoje, nes jeigu jau viena banga tave vertė, turi, iš tiesų, labai techniškai irkluoti su tomis bangomis, kad negautum antros tokios pačios“, – savo išgyvenimais dalinasi vyras.

Kasdien irkluodamas po 12–14 valandų, lietuvis numetė nemažai svorio, tačiau džiaugiasi, jog didelio raumenų skausmo nejaučia. Bene dažniausiai A. Valujavičius socialiniuose tinkluose dalinasi vaizdais, kokiomis nuospaudomis paženklintos jo rankos.

Aurimas Valujavičius / A. Valujavičiaus nuotr.

„Merginų jau nepaglostysiu švelniai, bet, manau, čia kelionės dalis ir galbūt šioks toks jos prieskonis. Yra truputį skilinėjimo iki pat tų minkštųjų audinių, kelios vietos yra skausmingos, bet jau gyja. O šiaip turiu rutiną, tepu delnus aliejumi arba kremais, kad ta druska man visiškai neišdžiovintų delnų, ir tiek, kažkokių ypatingų skausmų nėra“, – sako keliautojas.

Raktas į sėkmę – nuolatinis įdirbis

Viename iš savo įrašų socialiniuose tinkluose, kalbėdamas apie irklavimą nakties metu, lietuvis teigė, kad savidrausmė yra raktas į sėkmę. Ši savybė, kartu su užsispyrimu ir nuolatiniu darbu, LRT OPUS pašnekovą lydi jau daugelį metų – ją suformuoti padėjo nuo 3 klasės iki antro kurso lankytos karatė pamokos.

„Manau, bet koks sportas vaikui ar suaugusiam (...) duoda kažkokią discipliną, kažkokį požiūrį į tikslo siekimą, į pralaimėjimą, į laimėjimą, į savęs tobulinimą, nesvarbu, kokia tai būtų sritis. Aš 11 metų sportavau Shotokan karatė, manau, tai suformavo didelę dalį mano požiūrio į darbą su savimi ir kad stiprūs, dideli rezultatai reikalauja ir didelio įdirbio.

(...) Atlantas per dieną neprasiirkluoja, Dunojus per dieną neprasiirkluoja. Reikia tam daug darbo, daug namų darbų, reikia praeiti daug audrų, daug gero oro, daug blogo oro, kad pasiektum tą tikslą – ar galutinį, išsvajotą krantą, ar kažkokį kilometražą. Man kažkaip patinka save statyti į tokias avantiūras, pasižiūrėti, kaip aš galiu tą ištverti“, – aiškina keliautojas.

Jo teigimu, kai susidėlioji tikruosius prioritetus ir išsigrynini, kokios yra tavo svajonės, abejonėms tiesiog nelieka vietos. O jei žmonės randa pasiteisinimų, kodėl negali padaryti to, apie ką sakosi svajojantys, reiškia, tas jų noras nėra jau toks stiprus.

Aurimas Valujavičius / A. Valujavičiaus nuotr.

„Viena yra svajoti, kita – dirbti dėl tos svajonės. Manęs paklausia auditorija, ar neturiu abejonių, ar nenoriu grįžti namo. Tai aš sakau: aš gyvenu savo svajone, aš mėgaujuosi ja. Kad aš grįšiu, namuose man nebus geriau. (...) Kai esi toj savo svajonėj, nesvarbu, ar tau nuosmukis, ar pakilimas, ar minčių dvejojimas – tu gyveni tame momente ir vis tiek mėgaujiesi. Tu vargai tiek laiko, kad atsidurtum čia, ir dėl ko – kad apsisuktum ir grįžtum namo?“, – įžvalgomis dalinasi pašnekovas.

Plaukdamas per Atlantą, lietuvis nejaučia ir jokios baimės. „Gal dar kažkiek tos baimės yra mirtyje, bet visi kiti dalykai yra padaromi, išsprendžiami, sugalvojami. Visos baimės, nerimai, negandos, viskas – protu suvokiama ir jeigu turi kritinį mąstymą, viską gali išspręsti. Atlante dar nebuvo kažko tokio, kad labai išsigąsčiau. Gal prieš Atlantą buvo ta vienintelė baimė – jūrligė, (...) bet iš tiesų buvo ji tiktai vieną dieną, tai labai džiaugiuosi“, – pasakoja A. Valujavičius.

LRT.lt primena, kad A. Valujavičius savo kelione siekia vienviete irkline valtimi perplaukti Atlanto vandenyną nuo Europos iki Šiaurės Amerikos žemyno per 110 dienų ar greičiau ir tokiu būdu paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą. Tai įgyvendinęs keliautojas taps pirmuoju tokį maršrutą įveikusiu lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje.

Viso pokalbio klausykitės LRT OPUS laidos „Švelnūs tardymai“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.