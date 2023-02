Geromis nuotaikomis pažymėtas KMT finalininkų susitikimas – Maksvyčio ir Šeškaus juokai ir finalo tikslai

Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) turnyras pasiekė kulminaciją – sekmadienį įvyks finalas, kuriame Kauno „Žalgiris“ ir Jonavos „Cbet“ ekipos susikaus dėl nugalėtojų trofėjaus. Ryte prieš finalinę dvikovą įvyko finalininkų spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Kauno ekipos strategas Kazys Maksvytis, kapitonas Edgaras Ulanovas ir Jonavos komandos strategas Virginijus Šeškus ir kapitonas Vytautas Šulskis.

„Žalgiris“ jau trejus metus paeiliui tapo KMT nugalėtojais ir į finalą žengė jau 8-ą kartą iš eilės, tačiau K. Maksvyčiui tai bus pirmoji proga laimėti šį titulą.

„Visi nori iškovoti titulą, tiek mes, tiek varžovai. Turim galimybę laimėti titulą, bandysime ja pasinaudoti. Noriu pagirti ir varžovus, jie čia ne atsitiktinai atsidūrė, nuėjo sunkų kelią ir įveikė stiprius varžovus. Manau, kad nebus lengva dvikova, norėsime pasiimti titulą. Didžiąją karjeros dalį buvau „underdog`as“, dabar įtampa šiek tiek didesnė. Kai esi mažesnė komanda, tiesiog kovoji, tavęs niekas neslegia, dabar yra kita rolė“ , – pasakojo K. Maksvytis.

Paklaustas, ką mano apie priešininkų strategą, K. Maksvytis pabrėžė, kad su V. Šeškumi yra pažįtamas jau senai.

„Pažįstu jį dar nuo seniau, turbūt dar nuo tada, kai kartu su Edgaru žaidėme Kauno krepšinio mokykloje, dar MKL, tada NKL. Virgis yra vienas iš tų trenerių, kurį pažįstu seniausiai ir jis mane turbūt. Virgio žmogiškumas visus paperka ir gebėjimas prisitaikyti, žiūrėkite kiek laiko praėjo ir jis vis dar daro staigmenas ir nugali stipresnius varžovus“, – kalbėjo K. Maksvytis.

Paklaustas, kurį žaidėją norėtų išimti iš Jonavos ekipos, K. Maksvytis juokavo, kad išimtų V. Šeškų.

E. Ulanovui tai bus pirmasis KMT finalas būnant komandos kapitonu.

„Kažkiek taip, prideda kitokio prieskonio. Ar kapitonas, ar ne kapitonas, kiekvienas finalas yra savotiškai įdomus, konkurencingas. Apie kažkokius dalykus prieš rungtynes negali galvoti, reikia tai padaryti darbais, o ne žodžiais“, – teigė E. Ulanovas.

Tuo tarpu Jonavos strategas V. Šeškus teigė, kad per metus jau tapo atsparus išorės komentarams, o pats savęs per daugpusfinalyje Vilniaus „Rytą“ įveikęs ir dar 2014 metais sensacijas kūręs strategas savęs girti už pasiekimus nenorėjo.

„Aš manau, kad per tuos metus užsiauginau storą odą, turiu daug draugų, su visais treneriais yra geras ryšys. Eini laimėti visada, bet, kai Kazys sakė, kad mes daugiau nei 20 metų pažįstami. Pagarba ir žmogiškumas man yra svarbiausia. Pradžioj tos eteketės, jos buvo sunkoka, bet po to galvojau, kad neverta. Visada sakau, kad daugelyje komandų, ypač mažesnėse, daugiau žaidėjai gali trenerį padaryti geresniu, nei treneriai žaidėjais. Treneris daro tą patį darbą, bet atsiranda žmogus, kuris pakelia tą komandą“, – kalbėjo V. Šeškus.

Stratego buvo paklausta, ar Jonavos komandai po pergalės prieš „Rytą“ pakaks jėgų – fizinių ir emocinių.

„Po tokių rungtynių, kai išeini į finalą, niekas net į gydytojus net nesikreipė vakar. Manau, kad emociškai bus daug sunkiau. Tas pats buvo, kai laimėjome prieš „Žalgirį“, nuotaikos buvo geros, bet buvo nuėjimas į apačią. Manau, kad per vieną dieną to nebus, bandysime kautis, svarbiausia susikauti, „Žalgiriui“ nervus pagadinti ir tai jau bus didelis laimėjimas. Mes su jais žaidėme jau du kartus, galima daryti kažką naujo, bet nesame tokio didelio meistriškumo komanda, kad per pusę paros galėtume padaryti kažką tokio, jei bandysime daryti kažką naujo, turėsime problemų, tegu „Žalgiris“ galvoja“, – teigė V. Šeškus.

V. Šeškus tuo tarpu juokavo, kad norėtų iš „Žalgirio“ rikiuotės išimti E. Ulanovą: „Džiaugiuosi, kad šis žmogus tapo vienu iš „Žalgirio“ lyderių. Lenkiu galvą prieš „Žalgirį“, jie mūsų favoritai yra.“

Jonavos komandos kapitonas V. Šulskis yra traumuotas, tad komandai finale padėti negalės.

„Tikrai norėčiau būti su komanda, jai padėti aikštelėje. Stengiuosi padėti kuo galiu, pakalbėti, paraminti trenerį rungtynių metu, dabar tokį psichologo ir komandos padejėjo vaidmenį atlieku. Jaudulio nėra, kai žaidi, tada jaudulys ir didesnis“, – teigė V. Šulskis.