Prie Schillerio vietos „Žalgiryje“ neradęs Dimša: kažkiek situacija buvo neteisinga

Kauno „Žalgirio“ gynėjui Tomui Dimšai šis sezonas žaliai baltų gretose tapo pilnu sugrįžimu į komandos gretas nuo 2014–2015 m. sezono, rašo zalgiris.lt.

Žalgirietis ne tik įsitvirtino vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio rotacijoje, bet ir dėl traumų iškritus amerikiečiui Keenanui Evansui, o vėliau ir Isaiah Taylorui, tapo pagrindiniu „Žalgirio“ kamuolio valdytoju.

Apie savo sugrįžimą į „Žalgirį“ ir pasirodymą šiame sezone bei kitus dalykus T.Dimša kalbėjosi su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku tinklalaidėje #ŽalgirisOnAir.

„Tas jausmas buvo ir yra kiekvieną dieną, kad turiu eiti ir dirbti visu 100 procentų, nes trečios galimybės žaisti „Žalgiryje“ tikriausiai jau nebus. Tai – didžiausia motyvacija. Eini, varai ir stengiesi. Natūralu, kad ir ne viskas išeina. Matosi, kad man ta Eurolyga po tiek metų yra nauja. Nėra lengva, bet bandai viską atiduoti, kad turėtum galimybę. Prasideda viskas nuo vienų rungtynių iki kitų, kad turėtum galimybę ateityje“, – apie bandymą įsitvirtinti 2022–2023 m. sezono komandoje kalbėjo T.Dimša.

Kaunietis antrą kartą į „Žalgirį“ po karjeros etapo 2013–2015 m. sugrįžo 2020 m. vasarą, kai pasirašė sutartį su klubu. Tiesa, tąkart komandai vadovavęs vyriausiasis treneris Martinas Schilleris nematė žaidėjo sudėtyje, o kauniečiai T.Dimšą paskolino Las Palmo „Gran Canaria“ ekipai.

T.Dimša, prisimindamas 2020 m. vasarą, tvirtino, kad tiesiog norėjo aiškios žinutės iš tuometinio vyriausiojo trenerio dėl savo ateities komandos sudėtyje.

„Pats jaučiau, didžioji dalis žaidėjų ir aplinkinių jautė, kad kažkiek situacija buvo neteisinga. Kaip bebūtų, nelaikau jokio didelio pykčio. Atėjo treneris ir jis sprendžia, kas turi būti komandoje. Jeigu netinku, viskas su tuo yra gerai. Tiesiog buvo negražu, kad klausiau trenerio tiesiai šviesiai, ar manęs reikia komandoje? Jeigu nereikia, jokių problemų, esu suaugęs žmogus ir žaisiu kitur. Treneris vengdavo tų atsakymų ir sakydavo per aplinkui. Bet normalu, kad vienam treneriui tinka vieni žaidėjai. Tiesiog reikėjo atsakymo ir aš važiuoju žaisti kitur“, – aiškino T.Dimša.

Antroje šio sezono pusėje priverstinai perėmęs įžaidėjo funkcijas T.Dimša kartu su komanda per 8 Eurolygos rungtynes be K.Evanso iškovojo 5 pergales. Krepšininkas pasakojo, kad tapimo įžaidėju procesas Eurolygoje buvo sunkus, tačiau prie jo jau spėjo priprasti.

„Iš pradžių tas jausmas buvo toks… Vis tiek aš nesu tas „pirmas“ numeris. Kaip viskas dabar bus? Ateina rungtynės, darai klaidas, iš jų mokaisi. Per kitas rungtynes matai, kad geriau ir geriau jautiesi. Taip, aš dar daug nesukuriu kitiems žaidėjams, bet kitos komandos mato, kad „Žalgiris“ neturi įžaidėjo, todėl jie spaudžia mus. Kartais būna sunku net kamuolį persivaryti. Dabar tai atrodo lengviau su kiekvienomis rungtynėms. Įgavau pasitikėjimo, suprantu, kad taip lengvai manęs neužspaus. Mokausi ir stengiuosi tą padaryti kuo geriau, bet tai nėra paprasta. Be viso to, kad tave spaudžia ir pats turi spausti kažką. Jėgų atiduodi labai daug ir kartais būna labai sunku“, – aiškino žaidėjas.