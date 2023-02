Auklėtinių charakterį gyręs Žibėnas pasisakė ir apie teisėjus: norėtųsi, kad ir jie tobulėtų

„Žaisti tik 20 minučių neužtenka“, – po itin apmaudaus pralaimėjimo FIBA čempionų lygoje kalbėjo Vilniaus „Ryto“ (1-2) treneris Giedrius Žibėnas.

Lietuvos čempionai per 40 minučių galėjo iš bjauraus ančiuko virsti į gražuolę gulbę, bet 20 taškų atsilikimą panaikinęs „Rytas“ galiausiai 79:86 (16:28, 23:26, 20:12, 20:20) savo sirgalių akivaizdoje pralaimėjo Bonos „Telekom Basket“ (3-0).

Dvikovos pradžia „Ryto“ komandai prasidėjo labai slogiai. G. Žibėno kariauna pirmuosius taškus pelnė sužaidus daugiau nei 3 minutes, kai dvitaškiu metimu savo sąskaitą atsidarė Elvaras Fridrikssonas. Islandas vėliau dar pridėjo tritaškį metimą ir „Rytas“ kelias minutes dar kvėpavo savo varžovams iš Vokietijos į nugarą. Tačiau „Rytui“ košmariškai sekėsi stabdyti „Telekom Basket“ atakas ir po 10-ies minučių švieslentėje jau degė dviženklis atsilikimas – 16:28.

Antrajame kėlinyje netrukus Bonos ekipas pranašumas pasiekė 20 taškų ribą (41:21). „Ryto“ beviltiškumą aikštėje puikiai iliustravo faktas, kad sužaidus pusantro kėlinio Lietuvos čempionai buvo atkovoję vos 3 kamuolius iš viso, kai „Telekom Basket“ vien po varžovų krepšiu sugriebė 6. „Rytas“ iš žaidimo atakavo mažiau nei 40 procentų taiklumu.

Vilniečiams prieš pertrauką reikalus pavyko kiek pataisyti, tačiau švieslentėje skaičiai nedžiugino – 39:54.

FIBA čempionų lyga: Vilniaus „Rytas“ – Bonos „Telekom Baskets“ / L. Balandžio/BNS nuotr.

Per pertrauką G. Žibėnas sugebėjo prisibelsti iki savo žaidėjų galvų, o vaizdas aikštėje antroje dvikovos dalyje kaip mat pasikeitė. „Rytas“ atgijo tarsi feniksas iš pelenų ir atsilikimą prieš lemiamą ketvirtį sumažino iki 7 (59:66).

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui „Jeep“ arenoje pasidarė itin karšta, kai Margiris Normantas smeigė tritaškį, Evaldas Kairys pridėjo dvitaškį ir „Telekom Basket“ pranašumas ištirpo iki dviejų taškų (72:70).

Ir „Rytas“ ne tik perėmė iniciatyvą, bet galiausiai ir persvėrė rezultatą. Tačiau vilniečių pergalės viltis sudaužė prastai sužaista paskutinė minutė. Marcusas Fosteris nepataikė iš toli, o baudas ir ir greitą ataką realizavę „Telekom Basket“ krepšininkai likus žaisti 11 sekundžių nutolo 4 taškais. Atsitiesti „Rytas“ jau nepajėgė. Maža to, dar ir praleido tritaškį.

„Sveikinimai varžovams. Jie pradėjo nuo gynybos, bėgo į greitas atakas. Tai jie daro geriausiai. Antroje pusėje žaidimą kontroliavome daug geriau. Žaidėjai parodė charakterį, sugrįžo į rungtynes. Tačiau 20 minučių žaisti neužtenka“, – po dvikovos spaudos konferencijos metu kalbėjo G. Žibėnas.

FIBA čempionų lyga: Vilniaus „Rytas“ – Bonos „Telekom Baskets“ / L. Balandžio/BNS nuotr.

– Kas nutiko, kad per pirmus du kėlinius „Rytui“ nesiklijavo žaidimas?

– Manau, kad antroje pusėje jau išsireikalavome iš žaidėjų. Rungtynių pradžioje nepavyko, o Bonos ekipai tai nesvarbu, kur jie žaidžia, ar namuose, ar išvykoje. Mes buvome per švelnūs. Negalime tikėtis laimėti rungtynių, kai varžovams leidžiame dėjimus, leidžiame laisvai mesti tritaškius. Turime pradėti rungtynes kitaip. Ta dainelė apdainuota n kartų. Paprasčiausiai per švelniai ir per prastai pradėjome rungtynes.

Pirmoje pusėje kartais neatsirinkdavome žaidėjų, kartais nespėdavome grįžti. Visi žaidėjai turėjo bėgti žemiau kamuolio, visi turėjo būti sugrįžę į gynybą ir turėjome kaip įmanoma anksčiau juos priversti žaisti penki prieš penkis. Tačiau dvikovos pradžioje jie kontroliavo žaidimo tempą. Ne puolime buvo bėdos mūsų. 54 praleisti taškai – tai yra ne mūsų skaičiai ir ne mūsų siekiamybė.

– Kas pasikeitė antroje rungtynių pusėje?

– Žaidėjai nusprendė neduoti nieko pigaus, jokių pigių taškų, laisvų metimų. Kažkiek, aišku, padėjo ir gynyba, kai visi keitėmės dengiamaisiais. Niekaip nepavyksta įrodyti žaidėjams, kad mūsų tokį žaidimą reikia rodyti 40 minučių. Drįsiu pasakyti, kad su tokiu antros pusės žaidimu mes galime nueiti į kitą etapą Čempionų lygoje.

– Vienos iš lemiamos atakos metu M. Fosteris metė tritaškį, kai „Rytas“ atsiliko 2 taškais. Nesinorėjo galbūt kitokio toks atakos užbaigimo?

– Čia jau žaidėjams leidžiame spręsti, kaip jie jaučiasi. Turėjo jis kelis metimus rungtynėse, tai jo metimai, davėme žalią šviesą lyderiams mesti tokius. Buvo geras metimas, išsisuko, kitose rungtynėse pataikys.

– Jarvis Williamsas taip ir nepakilo nuo suolo. Kas nutiko jam ir ar nepritrūko šviežumo dėl nedidelės rotacijos šiandien?

– Kažkiek buvo jam nugaros spazmai, nebuvo pilnai pasiruošęs. Tokiose rungtynėse reikėjo, kad žaidėjas būtų pasiruošęs 100 procentų. Šiandien aikštėje reikėjo karių,. Taip, pabaigoje gal ir pasijautė ta neįprastai maža rotacija, tačiau tikrai neieškome jokių pasiteisinimų. Galėjome tas rungtynes laimėti.

– Ar neatrodo, kad kartais jūsų auklėtiniai per daug žaidžia individualiai, tarsi nesutardami, kuris iš jų yra lyderis?

– Tikrai ne. Žinome savo stilių, savo stiprybes. Turime idėją kaip žaisti, kai turime aukštus žmones penkete, kitą idėją, kai yra įprasta sudėtis. Normalu, kad kai lūžta derinys, tai žaidžia jie vienas prieš vieną. Ne mes vieni taip darome.

– Rungtynių metu daug spaudimo ir nepasitenkinimo buvo jaučiama teisėjų atžvilgiu tiek iš jūsų pusės, tiek ir iš žiūrovų. Kaip vertinate arbitrų darbą?

– Manau, kad teisėjai atliko gerą darbą, žiūrovai dar geresnį. Namų rungtynėse tu turi kažkiek juos spausti. Trenerius, žaidėjus galima kritikuoti, teisėjų ne. Mes iš tos kritikos tobulėjame, norėtųsi, kad ir jie tobulėtų. Teisėjai atidirbo normalų darbą, gal emocijos kažkur buvo paėmusios, gal vienas kitas epizodas buvo ginčytinas.