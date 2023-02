„Airwell Energija“ iškovojo tašką, „Kaunas City“ vėl pralaimėjo prieš „Dinamo“

Elektrėnų „Airwell Energijos“ klubui šį savaitgalį Latvijoje pergalių pasiekti nepavyko – Optibet ledo ritulio lygos rungtynėse jie dar kartą nusileido „Prizma“ klubui, rašoma hockey.lt.

Sekmadienį antrą kartą per 24 valandas įvykusiose rungtynėse tarp Elektrėnų ir Rygos klubo prireikė pratęsimo, kuriame savo pranašumą vėl įrodė latviai laimėdami 5:4. Priminsime, jog pergalę jie šventė ir vakar tuomet su lietuviais susitvarkę per pagrindinį rungtynių laiką 6:4.



Skirtingai nuo pirmųjų šių komandų tarpusavio rungtynių šįkart svečiai iš Elektrėnų kur kas geriau pradėjo šį susitikimą. Nors daugiau atakų kūrė rungtynių šeimininkai, pirmieji pasižymėjo „Airwell Energijos“ atstovai. Pirmasis rungtynėse daugumoje pasižymėjo Nazaras Ružnikovas (09:01, rez. perd. Klymentijus Lysakas, Donatas Kumeliauskas).



Visgi, išlaikyti persvaros elektrėniškiams nepavyko. Nors po jų pražangos varžovai per dvi daugumos minutes nepasižymėjo, tačiau tęsdami ataką jie galiausiai pasiuntė ritulį į vartus. Įvartį į savo sąskaitą įsirašė Kristapas Liepa (18:31, rez. perd. Emilis Ezitis, Kristis Apsitis).



Vos prasidėjus antrajam kėliniui „Prizma“ persvėrė rezultatą savo naudai po Krisčio Apsičio tikslios atakos (21:03, rez. perd. Edijus Brahmanis). Tiesa, vėliau latviai dukart pažeidė taisykles ir „Airwell Energija“ išnaudojo dvigubą kiekybinę persvarą. Ją ir vėl realizavo N. Ružnikovas (23:08, rez. perd. Matas Mikalauskas, K. Lysakas).



Įpusėjus rungtynėms vėl priekyje buvo Elektrėnų ekipa. Savo įvartį pelnė Karolis Krasilnikovas (28:59).



Trečiajame kėlinyje „Airwell Energijai“ teko ilgai gintis, kol galiausiai „Prizma“ pralaužė jų gynybą. Neatremiamas buvo Haraldo Štrombergo metimas (51:48, rez. perd. Lauris Rancevas, Danila Dubovas).



Rezultatui tapus lygiam elektrėniškiai dar pabandė laimėti rungtynes per pagrindinį laiką, tačiau nei jų, nei varžovų išpuoliai vaisių neatnešė ir komandos buvo priverstos žaisti pratęsimą.



Pratęsime „Airwell Energija“ pažeidė taisykles, o varžovai to jiems nedovanojo. Iš toli daugumoje tiksliai iššovė Edijus Brahmanis (62:14, rez. perd. K. Apsitis, Armandas Berzinšas).



Kitas OHL rungtynes „Airwell Energija“ žais jau vasario 15 dieną, namuose su „HS Riga“.

„Kaunas City“ / hockey.lt nuotr.

Optibet ledo ritulio lygoje „Kaunas City“ dar kartą turėjo pripažinti Rygos „Dinamo“ pranašumą.



Sekmadienį Kauno ledo rūmuose dažniau atakas rengusiems kauniečiams teko susitaikyti su karčiu pralaimėjimu 2:5. Vakar dieną vykusiose rungtynėse pergalę 7:4 taip pat šventė „Dinamo“, iš Lietuvos grįžusi su maksimaliu taškų skaičiumi. Šio vakaro rungtynėse „Kaunas City“ neišgelbėjo ir kur kas dažniau atlikti metimai į varžovų vartus (32 prieš 22).

Pirmajame kėlinyje aktyviau rungtyniavo „Kaunas City“, bet po jų pražangos krito pirmasis rungtynių įvartis, kai tikslą pasiekė Jurio Zieminšo metimas (13:19, rez. perd. Kirilas Tambijevas, Mikelis Redlihas). Tiesa, po poros minučių palankiai atšokusį ritulį į vartus siuntė jau kauniečių gynėjas Jaunius Jasinevičius išlygindamas rungtynių rezultatą (15:43, rez. perd. Paulius Grybauskas, Nursultanas Belgibayevas).



Pirmajam kėliniui artėjant prie pabaigos iš aikštės buvo išvarytas „Kaunas City“ kapitonas Lukas Žukauskas, o po poros minučių nuobaudą gavo ir Povilas Verenis, palikęs šeimininkus dviem minutėms žaidimo trise prieš penkis. Nors šią atkarpą kauniečiai atsilaikė nepriekaištingai, vėliau sekė graži „Dinamo“ kombinacija, kurią užbaigė ritulį į vartus pasiuntęs Kirilas Tambijevas (24:01, rez. perd. Ilja Grekovas, M. Redlihas).



Po praleisto įvarčio „Kaunas City“ ilgai leido laiką prie varžovų vartų, bet įvarčio pelnyti jiems taip ir nepavyko. Kartą ritulys į vartus neįskriejo net ir tuomet, kai jis po metimo pataikė į abu Rygos klubo vartų virpstus. Savo progų neišnaudojus kauniečiams, „Dinamo“ savųjų galimybių nešvaistė. Dukart tikslius metimus atliko ir situaciją rungtynėse kardinaliai pakeitė Renaras Ciprusas (35:04, rez. perd. Martinas Lavrovas, Kristanas Zeltsas ir 39:14, rez. perd. K. Zeltsas, I. Grekovas).



Trečiąjį kėlinį Lietuvos ekipa pradėjo gaudami net tris progas žaisti daugumoje, bet jų realizuoti jiems nepavyko. Galiausiai nuobaudų užsidirbo jau kauniečiai, bet ir varžovai pasižymėti nesugebėjo.



Rungtynėms artėjant prie pabaigos krito dar du įvarčiai, pelnyti tuomet, kai „Kaunas City“ ant ledo turėjo vienu žaidėju daugiau nei jų oponentai. Ernestas Šteinbergas buvo tikslus mažumoje (57:22, rez. perd I. Grekovas, K. Zeltsas), bet po kelių akimirkų savo progos jau nepraleido kauniečių puolėjas Paulius Grybauskas (57:43, rez. perd. J. Jasinevičius, Bogdanas Stupakas).