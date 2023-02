Lietuvos ledo ritulio klubai OHL pirmenybėse pralaimėjo prieš Rygos ekipas

Elektrėnų „Airwell Energijos“ ir „Kaunas City“ komandos patyrė pralaimėjimus OHL pirmenybėse.

Rygoje šeštadienį vykusiame susitikime „Airwell Energija“ 4:6 nusileido „Prizma“ ledo ritulininkams, rašoma hockey.lt.. Tai buvo antrasis elektrėniškių pralaimėjimas prieš šią komandą per tiek pat sužaistų rungtynių.

Susitikimą svečiai iš Lietuvos pradėjo itin nesėkmingai ir vos per kiek daugiau nei minutę į jų vartus krito du įvarčiai. Tikslūs buvo Lauris Rancevas (00:25, rez. perd. Kristis Apsitis, Armandas Berzinšas) ir Danila Dubovas (Gastonas Georgas Grundmanis, Elvis Kaiminšas).



Atsitiesti „Airwell Energijai“ pavyko gavus progą daugumai, kurios metu jau šeštąją sekundę Matas Mikalauskas pasiuntė ritulį į vartus (07:33, rez. perd. Donatas Kumeliauskas). Tuo tarpu vėliau abi komandos apsikeitė įvarčiais. Į „Prizma“ žaidėjo Elvio Kaiminšo (11:24) tikslią ataką atsakė Dominykas Škadauskas (13:11, rez. perd. Artūras Tomsonas).



Antrajame kėlinyje daug progų įvarčiams nebuvo, bet „Prizma“ vis tiek sugebėjo padidinti savo persvarą. Dvigubą pranašumą rygiečiams atstatė Kristis Apsitis (28:25).



Trečiojo kėlinio metu „Airwell Energijos“ viltis dar pakovoti dėl taškų sunkino pražangos. Per pirmąją kėlinio dalį jie ne pagal taisykles sužaidė net keturis kartus, o varžovų daugumoje krito ir penktasis įvartis į jų vartus. Kiekybinį pranašumą realizavo Emilis Ezitis (45:04, rez. perd. Valteris Apfelbaumas, G. G. Grundmanis).



Senkant laikui Elektrėnų ekipai labai greitai pavyko pelnyti net du įvarčius ir grąžinti intrigą į rungtynes. Per 44 sekundžių atkarpą tikslą pasiekė Yaroslavo Pančenkos (54:03) ir Donato Kumeliausko metimai (54:47, rez. perd. Danilas Tsarkovskis).



Per likusią rungtynių dalį „Airwell Energijai“ taip ir nepavyko surasti spragų prie varžovų vartų, o Haraldas Štrombergas (59:19, rez. perd. K. Riekstinšas, E. Kaminšas) galutinai nužudė svečių iš Lietuvos viltis.



Sekmadienį Rygoje tuo pačiu metu abi komandos susigrums dar kartą.

„Kaunas City“ / hockey.lt nuotr.

Optibet ledo ritulio lygoje „Kaunas City“ komandai nepavyko iškovoti taškų rungtynėse su Rygos „Dinamo“ ledo ritulininkais.



Savo namų arenoje Kauno ledo rūmuose žaidę kauniečiai varžovams metė kovą, bet to neužteko: rungtynėse 7:4 triumfavo Latvijos sostinės klubas. Jau rytoj 13:15 val. šie klubai stos į ketvirtąją ir paskutinę tarpusavio akistatą reguliariajame sezone.

Pirmajame kėlinyje vyravo apylygis, tačiau nerezultatyvus žaidimas. Įdomu, kad bene geriausias savo galimybes „Kaunas City“ susikūrė žaisdami mažumoje, bet jų paversti įvarčiais jiems nepavyko. Tuo tarpu „Dinamo“ vienintelį kartą sugebėjo pasižymėti pačioje kėlinio pabaigoje po to, kai vartininką pergudravo Renaras Ciprusas (19:25, rez. perd. Ilja Grekovas, Martinas Lavrovas).



Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo nesėkmingai į savo vartus praleisdami dar du įvarčius. Iš pradžių Mikelis Redlihas realizavo daugumą, o netrukus jis pasižymėjo greitoje atakoje tuomet, kai komandos jau žaidė lygiomis sudėtimis (22:27, rez. perd. Georgijus Pujacas, Juris Zieminšas ir 24:29, rez. perd. Gustas Jegorovas).



Greitai praleisti įvarčiai neatėmė iš „Kaunas City“ noro kautis ir netrukus jie surengė savo atsaką. Greitoje atakoje metimą atliko vienas iš kauniečių naujokų Bogdanas Stupakas, o varžovų vartininkui nepavyko užfiksuoti ukrainiečio mesto ritulio ir šis atsidūrė vartų tinkle (25:25). Negana to, šiame epizode pasikarščiavęs vienas iš Rygos atstovų užsidirbo nuobaudą už grubų žaidimą leidžiant kauniečiams žaisti daugumoje, kurios metu pabėgęs į greitą išpuolį tiksliai į vartų kampą iššovė Kostas Gusevas (25:50, rez. perd. Remigijus Guoga, Egidijus Binkulis).



Po poros minučių rezultatas jau buvo lygus. „Kaunas City“ ir vėl buvo tikslūs greitame išpuolyje, o šį kartą vartų tinklą skrodė kito neseniai komandą papildžiusio žaidėjo – Igno Bakaus metimas (27:51, rez. perd. R. Guoga), po kurio Rygos „Dinamo“ nusprendė paprašyti pertraukėlės.



Antroje kėlinio dalyje pavojų prie varžovų vartų jau kūrė svečiai iš Latvijos. Nors iš pradžių žaidžiant mažumoje kauniečiams pavyko neutralizuoti keletą itin pavojingų metimų, galiausiai klaida pasinaudojęs R. Ciprusas sugrąžino persvarą „Dinamo“ klubui (34:26, rez. perd. Kristianas Zeltsas).



Lemiamo rungtynių trečdalio metu „Kaunas City“ dar kartą buvo nubausti už savo pražangą. Šį kartą dauguma pasinaudojo Martinas Lavrovas (46:29, rez. perd. I. Grekovas, R. Ciprusas). Tiesa, šansą mažumoje turėjo ir patys kauniečiai, bet vienas prieš vartininką pabėgęs B. Stupakas pasižymėti nesugebėjo.



Dar kartą kauniečius prie varžovų buvo priartinęs Povilo Verenio įvartis (55:16, rez. perd. Nursultanas Belgibayevas), bet vėliau įvarčiai krito tik į „Kaunas City vartus. Iš pradžių puikų komandos draugo perdavimą gavęs ir vienas prieš vartininką iššokęs Jurijus Zieminšas nuliūdino šeimininkų gerbėjus (58:06, rez. perd. Kristanas Zeltsas, G. Pujacas), o tašką rungtynėse padėjo į tuščius vartus pataikęs K. Zeltsas (59:57).