LRT eteryje – Valujavičius tiesiogiai iš Atlanto: jau 34 dienas nemačiau kito žmogaus

Atlanto vandenyną vienviete irkline valtimi bandantis įveikti lietuvis nuotykių ieškotojas Aurimas Valujavičius šeštadienio rytą virtualiai lankėsi laidos „Labas rytas, Lietuva“ studijoje. Šiuo metu jau Kanarų salas praplaukęs irkluotojas neseniai turėjo incidentą, kai iškrito iš savo valties.

„Aš prieš maždaug savaitę laiko pasiekiau Kanarų salas ir po truputį nuo jų tolstu. Dabar stengiuosi daugiau į Pietus keliauti, nors vėjas bloškia mane į Vakarus, bet dėl srovės ir palankesnių vėjų reikia keliauti link Pietų. O tada po truputį link Karibų, iki tol dar koks pusantro mėnesio, tad apie 2 mėnesius nematysiu jokios žemės“, – į Richardo Jonaičio klausimą apie dabartinę buvimo vietą atsakė A. Valujavičius.

Laidos vedėjas domėjosi irkluotojo, kaip vyksta jo kelionė, ar jis gali sulaukti pagalbos, tačiau A. Valujavičius atsakė, kad jokio pagalba negalima, kitu atveju rekordo nebus.

„Aš vienas, sraigtasparniai virš galvos neskraido, papildomos jachtos neturiu. Fiziškai kito žmogaus nemačiau 34 dienas, tik laivų, kelias jachtas, Kanarų salas iš toli.

Prieš savaitėlę plaukė netoli „Ambersail“ jachta, mes prasilenkėme, bet arčiau nei jūrmyle ar dviem prie manęs niekas neplaukė. Mano rekordas yra be pagalbos iš šalies nuo žemyno iki žemyno. Aš negaliu gauti pagalbos iš šalies. Nuo Europos iki Amerikos žemyno tik du žmonės yra perplaukę (irkline valtimi – LRT). Rekordas, kurį noriu pagerinti yra be palydos, be jokių sustojimų salose tarp žemynų ir noriu būti greičiausiai – greičiau nei per 111 dienų“, – pasakojo A. Valujavičius.

Muzikos prodiuseris Leonas Somovas teiravosi, kada ir kaip irkluotojas ilsisi, ar gali miegoti, kaip tokiu atveju nenukrypsta nuo kurso.

„Buvo priešpriešinis vėjas, visiškai nepalankus, pirmąją savaitę. Tokiu atveju pagyvenau truputį su inkaru, jis pristabdo nešimą. Likusias naktis, visą mėnesį, pučia daugmaž palankūs vėjai. Einu miegoti 12 ar 11 vakaro ir keliuosi apie 6. Tuo laikotarpiu mane vėjas neša, bet jis yra palankus, nusistatau kursą, vairą ir mane plius minus nudreifuoja tinkama linkme“, – pasakojo A. Valujavičius.

Irkluotojas dar kartą papasakojo ir apie incidentą, kurio metu prieš keletą dienų buvo išvirtęs iš valties. Istoriją apie tai galite išgirsti pažiūrėję laidos „Labas rytas, Lietuva“ įrašą.